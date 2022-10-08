https://crimea.ria.ru/20221008/pogoda-poka-ne-pozvolyaet-zapustit-paromy-na-kerchenskoy-pereprave-1124771257.html

Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе

Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе

Погодные условия не позволяют запустить работу паромной переправы сегодня. Об этом журналистам сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T12:39

2022-10-08T12:39

2022-10-08T12:48

крым

крымский мост

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Погодные условия не позволяют запустить работу паромной переправы сегодня. Об этом журналистам сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.В выходные дни в Крыму дует сильный северо-восточный ветер.По словам Лукашенко, Керченская паромная переправа готовится к возобновлению работы после повреждения Крымского моста, уже пришли два парома, но "погодные условия вводят свои корректировки".Также он сообщил, что в ближайшее время планируется организовать пассажирское сообщение с Краснодарским краем судами средней вместимости до 100 и более человек.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/podryv-gruzovika-i-vozgoranie-semi-tsistern-s-toplivom-sk-o-chp-na-mostu-1124765684.html

крым

крымский мост

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крым, крымский мост, транспорт