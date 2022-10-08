Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе
Погода не позволяет оперативно запустить паромы на Керченской переправе - минтранс
12:39 08.10.2022 (обновлено: 12:48 08.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Погодные условия не позволяют запустить работу паромной переправы сегодня. Об этом журналистам сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
В выходные дни в Крыму дует сильный северо-восточный ветер.
По словам Лукашенко, Керченская паромная переправа готовится к возобновлению работы после повреждения Крымского моста, уже пришли два парома, но "погодные условия вводят свои корректировки".
"В настоящее время у нас два парома имеются уже в наличии на территории порта Крым, которые сейчас проходят техническое освидетельствование и готовятся к запуску - там уже завезли топливо и все остальное. Еще идет большой автомобильный паром, который будет ходить, скорее всего, с рыбного порта - к вечеру сюда придет, погода сегодня не позволяет вообще ничего", - цитирует Лукашенко "Интерфакс".
Также он сообщил, что в ближайшее время планируется организовать пассажирское сообщение с Краснодарским краем судами средней вместимости до 100 и более человек.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. По предварительной информации, пострадавших нет.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.