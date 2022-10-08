Рейтинг@Mail.ru
Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221008/pogoda-poka-ne-pozvolyaet-zapustit-paromy-na-kerchenskoy-pereprave-1124771257.html
Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе
Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе
Погодные условия не позволяют запустить работу паромной переправы сегодня. Об этом журналистам сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T12:39
2022-10-08T12:48
крым
крымский мост
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110332/96/1103329628_0:66:2500:1472_1920x0_80_0_0_35cf48be59c348bee2e9f92551e8015a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Погодные условия не позволяют запустить работу паромной переправы сегодня. Об этом журналистам сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.В выходные дни в Крыму дует сильный северо-восточный ветер.По словам Лукашенко, Керченская паромная переправа готовится к возобновлению работы после повреждения Крымского моста, уже пришли два парома, но "погодные условия вводят свои корректировки".Также он сообщил, что в ближайшее время планируется организовать пассажирское сообщение с Краснодарским краем судами средней вместимости до 100 и более человек.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/podryv-gruzovika-i-vozgoranie-semi-tsistern-s-toplivom-sk-o-chp-na-mostu-1124765684.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110332/96/1103329628_226:0:2274:1536_1920x0_80_0_0_9ed501df46a96f378ce1841818725436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт
Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе

Погода не позволяет оперативно запустить паромы на Керченской переправе - минтранс

12:39 08.10.2022 (обновлено: 12:48 08.10.2022)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Погодные условия не позволяют запустить работу паромной переправы сегодня. Об этом журналистам сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
В выходные дни в Крыму дует сильный северо-восточный ветер.
По словам Лукашенко, Керченская паромная переправа готовится к возобновлению работы после повреждения Крымского моста, уже пришли два парома, но "погодные условия вводят свои корректировки".
"В настоящее время у нас два парома имеются уже в наличии на территории порта Крым, которые сейчас проходят техническое освидетельствование и готовятся к запуску - там уже завезли топливо и все остальное. Еще идет большой автомобильный паром, который будет ходить, скорее всего, с рыбного порта - к вечеру сюда придет, погода сегодня не позволяет вообще ничего", - цитирует Лукашенко "Интерфакс".
Также он сообщил, что в ближайшее время планируется организовать пассажирское сообщение с Краснодарским краем судами средней вместимости до 100 и более человек.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:49
Подрыв грузовика и возгорание семи цистерн с топливом: СК о ЧП на мосту
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. По предварительной информации, пострадавших нет.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
 
КрымКрымский мостТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив
12:39Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе
12:39Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают
12:29Аксенов озвучил объем запасов топлива и продуктов в Крыму
12:14ВСУ обстреливают Белгородскую область, ранена девушка
12:11В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму
11:56Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД
11:43В Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают
11:20Рост в 47 регионах: оперштаб о ситуации с COVID-19
11:13Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо
11:04На сколько дней Крыму хватит запасов топлива – Минэнерго РФ
10:49Подрыв грузовика и возгорание семи цистерн с топливом: СК о ЧП на мосту
10:35Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена
10:28Как будут ходить автобусы из Крыма и на полуостров
10:27Керченская паромная переправа возобновила работу
10:10Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин
10:05Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев
10:04По факту ЧП на Крымском мосту СК возбудил уголовное дело
09:49Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов
09:46Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром
Лента новостейМолния