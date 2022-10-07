https://crimea.ria.ru/20221007/shkvalnyy-veter-obrushitsya-na-krym-v-vykhodnye--fobos-1124749539.html

Шквальный ветер обрушится на Крым в выходные – ФОБОС

Шквальный ветер обрушится на Крым в выходные – ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Шквальный ветер обрушится на Крым в выходные – ФОБОС

В выходные дни в Крыму прогнозируется сильный северо-восточный ветер и возможны дожди, однако температура воздуха все равно будет достигать 20 градусов. Об этом РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T18:34

2022-10-07T18:34

2022-10-07T18:34

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода

погода в крыму

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму прогнозируется сильный северо-восточный ветер и возможны дожди, однако температура воздуха все равно будет достигать 20 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ветер станет причиной незначительного ухудшения погоды в воскресенье. По оценкам метеорологов, в отдельных регионах полуострова возможны дожди и грозы."Ночью +10…15 без осадков, а днем влияние этого атмосферного вихря приведет к натеканию облачности, но, в основном, в южных и восточных регионах полуострова. Местами здесь могут брызнуть дожди, есть шанс на мозаичную грозу. Температура на фоне этого понизится до +17…22 градусов", - добавил специалист.Однако такая переменчивая погода будет кратковременной и уже в начале следующей недели в Крым придет настоящее "бабье лето".

https://crimea.ria.ru/20220918/kak-otlichit-depressiyu-ot-osenney-khandry-1124502285.html

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