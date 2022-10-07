https://crimea.ria.ru/20221007/shkvalnyy-veter-obrushitsya-na-krym-v-vykhodnye--fobos-1124749539.html
Шквальный ветер обрушится на Крым в выходные – ФОБОС
Шквальный ветер обрушится на Крым в выходные – ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Шквальный ветер обрушится на Крым в выходные – ФОБОС
В выходные дни в Крыму прогнозируется сильный северо-восточный ветер и возможны дожди, однако температура воздуха все равно будет достигать 20 градусов. Об этом РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T18:34
2022-10-07T18:34
2022-10-07T18:34
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода
погода в крыму
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму прогнозируется сильный северо-восточный ветер и возможны дожди, однако температура воздуха все равно будет достигать 20 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ветер станет причиной незначительного ухудшения погоды в воскресенье. По оценкам метеорологов, в отдельных регионах полуострова возможны дожди и грозы."Ночью +10…15 без осадков, а днем влияние этого атмосферного вихря приведет к натеканию облачности, но, в основном, в южных и восточных регионах полуострова. Местами здесь могут брызнуть дожди, есть шанс на мозаичную грозу. Температура на фоне этого понизится до +17…22 градусов", - добавил специалист.Однако такая переменчивая погода будет кратковременной и уже в начале следующей недели в Крым придет настоящее "бабье лето".
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму
Шквальный ветер обрушится на Крым в выходные – ФОБОС
Шквальный ветер и небольшие дожди: прогноз на выходные для Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым.
В выходные дни в Крыму прогнозируется сильный северо-восточный ветер и возможны дожди, однако температура воздуха все равно будет достигать 20 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу будет много солнца, никаких осадков. Температура ночью +8…13, днем столбики термометров без труда пересекут 20-градусную отметку. В Симферополе прогнозируется +20…22, по Крыму +18…23 градуса. Правда, небольшой ложкой дегтя в эту бочку меда станет плотный северо-восточный ветер, который в порывах будет достигать 17 м/с", - рассказал Тишковец.
Ветер станет причиной незначительного ухудшения погоды в воскресенье. По оценкам метеорологов, в отдельных регионах полуострова возможны дожди и грозы.
"Ночью +10…15 без осадков, а днем влияние этого атмосферного вихря приведет к натеканию облачности, но, в основном, в южных и восточных регионах полуострова. Местами здесь могут брызнуть дожди, есть шанс на мозаичную грозу. Температура на фоне этого понизится до +17…22 градусов", - добавил специалист.
Однако такая переменчивая погода будет кратковременной и уже в начале следующей недели в Крым придет настоящее "бабье лето".