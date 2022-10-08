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По Крымскому мосту открыто движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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По Крымскому мосту открыто движение автотранспорта
По Крымскому мосту открыто движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 08.10.2022
По Крымскому мосту открыто движение автотранспорта
Автомобильное движение по неповрежденной части Крымского моста восстановлено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T16:12
2022-10-08T16:19
чп на крымском мосту
происшествия
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по неповрежденной части Крымского моста восстановлено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Однако водителей грузового транспорта призывают пользоваться Керченской паромной переправой. "Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - добавил глава региона.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена. Готовится к запуску паромная переправа.Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье &gt;&gt;Глава Крыма заявил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня. Ранее в Минтрансе России сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят сегодня после 16:00, оно будет осуществляться в реверсивном режиме.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин, он уже вылетел на место происшествия.
https://crimea.ria.ru/20221008/poezda-po-krymskomu-mostu-zapustyat-do-kontsa-dnya--aksenov-1124776950.html
https://crimea.ria.ru/20221008/zhdem-otpravku-na-paromy-chto-proiskhodit-na-zhd-vokzale-simferopolya-1124773458.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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чп на крымском мосту, происшествия, сергей аксенов, крым
По Крымскому мосту открыто движение автотранспорта

Аксенов: по Крымскому мосту начато движение автотранспорта, переправа заработает к вечеру

16:12 08.10.2022 (обновлено: 16:19 08.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по неповрежденной части Крымского моста восстановлено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", – написал Аксенов в Telegram.
Однако водителей грузового транспорта призывают пользоваться Керченской паромной переправой.
Поезд на Крымском мосту
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Поезда по Крымскому мосту запустят до конца дня – Аксенов
"Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - добавил глава региона.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена. Готовится к запуску паромная переправа.
Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье >>
Глава Крыма заявил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня. Ранее в Минтрансе России сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят сегодня после 16:00, оно будет осуществляться в реверсивном режиме.
Люди на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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"Ждем отправку на паромы": что происходит на ж/д вокзале Симферополя
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин, он уже вылетел на место происшествия.
 
ЧП на Крымском мостуПроисшествияСергей АксеновКрым
 
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