https://crimea.ria.ru/20221008/po-krymskomu-mostu-nachato-dvizhenie-avtotransporta-1124777632.html
По Крымскому мосту открыто движение автотранспорта
По Крымскому мосту открыто движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 08.10.2022
По Крымскому мосту открыто движение автотранспорта
Автомобильное движение по неповрежденной части Крымского моста восстановлено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T16:12
2022-10-08T16:12
2022-10-08T16:19
чп на крымском мосту
происшествия
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по неповрежденной части Крымского моста восстановлено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Однако водителей грузового транспорта призывают пользоваться Керченской паромной переправой. "Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - добавил глава региона.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена. Готовится к запуску паромная переправа.Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье >>Глава Крыма заявил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня. Ранее в Минтрансе России сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят сегодня после 16:00, оно будет осуществляться в реверсивном режиме.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин, он уже вылетел на место происшествия.
https://crimea.ria.ru/20221008/poezda-po-krymskomu-mostu-zapustyat-do-kontsa-dnya--aksenov-1124776950.html
https://crimea.ria.ru/20221008/zhdem-otpravku-na-paromy-chto-proiskhodit-na-zhd-vokzale-simferopolya-1124773458.html
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чп на крымском мосту, происшествия, сергей аксенов, крым
По Крымскому мосту открыто движение автотранспорта
Аксенов: по Крымскому мосту начато движение автотранспорта, переправа заработает к вечеру
16:12 08.10.2022 (обновлено: 16:19 08.10.2022)