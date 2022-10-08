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Когда откроют движение по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Когда откроют движение по Крымскому мосту
Когда откроют движение по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Когда откроют движение по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят после 16 часов 8 октября, оно будет осуществляться в реверсивном режиме. Такое решение было принято по... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T15:32
2022-10-08T15:59
чп на крымском мосту
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят после 16 часов 8 октября, оно будет осуществляться в реверсивном режиме. Такое решение было принято по результатам обследования неповрежденной части моста, сообщает Минтранс РФ.Уточняется, что во время заседания оперштаба глава министерства Виталий Савельев заслушал доклады о состоянии конструкций и ходе восстановительных работ.Кроме того, дано поручение усилить транспортную безопасность на объекте, в том числе в плане досмотра.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Погибли три человека.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/mintrans-rf-nazval-srok-vozobnovleniya-dvizheniya-poezdov-po-krymskomu-mostu-1124774272.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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чп на крымском мосту, крым, происшествия
Когда откроют движение по Крымскому мосту

Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят в субботу - Минтранс

15:32 08.10.2022 (обновлено: 15:59 08.10.2022)
 
© Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту
© Пресс-служба Следственного комитета РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят после 16 часов 8 октября, оно будет осуществляться в реверсивном режиме. Такое решение было принято по результатам обследования неповрежденной части моста, сообщает Минтранс РФ.
Уточняется, что во время заседания оперштаба глава министерства Виталий Савельев заслушал доклады о состоянии конструкций и ходе восстановительных работ.

"Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16 часов сегодня по одной полосе в реверсивном режиме", – заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Кроме того, дано поручение усилить транспортную безопасность на объекте, в том числе в плане досмотра.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Погибли три человека.
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
 
ЧП на Крымском мостуКрымПроисшествия
 
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