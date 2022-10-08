Когда откроют движение по Крымскому мосту
Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят в субботу - Минтранс
15:32 08.10.2022 (обновлено: 15:59 08.10.2022)
© Пресс-служба Следственного комитета РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят после 16 часов 8 октября, оно будет осуществляться в реверсивном режиме. Такое решение было принято по результатам обследования неповрежденной части моста, сообщает Минтранс РФ.
Уточняется, что во время заседания оперштаба глава министерства Виталий Савельев заслушал доклады о состоянии конструкций и ходе восстановительных работ.
"Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16 часов сегодня по одной полосе в реверсивном режиме", – заявил министр транспорта России Виталий Савельев.
Кроме того, дано поручение усилить транспортную безопасность на объекте, в том числе в плане досмотра.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Погибли три человека.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.