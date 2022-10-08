https://crimea.ria.ru/20221008/kogda-otkroyut-dvizhenie-po-krymskomu-mostu-1124776662.html

Когда откроют движение по Крымскому мосту

Когда откроют движение по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Когда откроют движение по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят после 16 часов 8 октября, оно будет осуществляться в реверсивном режиме. Такое решение было принято по... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T15:32

2022-10-08T15:32

2022-10-08T15:59

чп на крымском мосту

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят после 16 часов 8 октября, оно будет осуществляться в реверсивном режиме. Такое решение было принято по результатам обследования неповрежденной части моста, сообщает Минтранс РФ.Уточняется, что во время заседания оперштаба глава министерства Виталий Савельев заслушал доклады о состоянии конструкций и ходе восстановительных работ.Кроме того, дано поручение усилить транспортную безопасность на объекте, в том числе в плане досмотра.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Погибли три человека.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/mintrans-rf-nazval-srok-vozobnovleniya-dvizheniya-poezdov-po-krymskomu-mostu-1124774272.html

https://crimea.ria.ru/20221008/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-nachnet-rabotu-v-voskresene-1124776186.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, крым, происшествия