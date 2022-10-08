Поезда по Крымскому мосту запустят до конца дня – Аксенов
Поезда по Крымскому мосту запустят в субботу до конца дня – Аксенов
15:53 08.10.2022 (обновлено: 15:56 08.10.2022)
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"Поезд на Крымском мосту
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее в Минтрансе России сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят сегодня после 16:00, оно будет осуществляться в реверсивном режиме.
"Благодаря совместной работе федеральных и региональных органов власти в ближайшее время будет возобновлено движение по автомобильной части Крымского моста – двум не пострадавшим полосам. При этом до конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту", - добавил Аксенов.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин, он уже вылетел на место происшествия.