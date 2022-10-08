https://crimea.ria.ru/20221008/poezda-po-krymskomu-mostu-zapustyat-do-kontsa-dnya--aksenov-1124776950.html

Поезда по Крымскому мосту запустят до конца дня – Аксенов

Поезда по Крымскому мосту запустят до конца дня – Аксенов - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Поезда по Крымскому мосту запустят до конца дня – Аксенов

Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T15:53

2022-10-08T15:53

2022-10-08T15:56

чп на крымском мосту

крым

транспорт

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Ранее в Минтрансе России сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят сегодня после 16:00, оно будет осуществляться в реверсивном режиме.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Поезда на Петербург, Москву и Кисловодск уйдут из Крыма по расписанию >>Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин, он уже вылетел на место происшествия.

https://crimea.ria.ru/20221008/vyezzhayuschikh-iz-kryma-razmeschayut-v-otelyakh-kerchi---vlasti-goroda-1124772156.html

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чп на крымском мосту, крым, транспорт, сергей аксенов