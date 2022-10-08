https://crimea.ria.ru/20221008/poezda-na-peterburg-moskvu-i-kislovodsk-uydut-iz-kryma-po-raspisaniyu-1124775532.html

Поезда на Петербург, Москву и Кисловодск уйдут из Крыма по расписанию

Поезда на Петербург, Москву и Кисловодск уйдут из Крыма по расписанию - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Поезда на Петербург, Москву и Кисловодск уйдут из Крыма по расписанию

Поезда, следующие по маршрутам из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург, Москву и Кисловодск 8 октября отправятся по графику, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T15:05

2022-10-08T15:05

2022-10-08T15:20

крым

железные дороги крыма

общество

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Поезда, следующие по маршрутам из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург, Москву и Кисловодск 8 октября отправятся по графику, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".ЧП на Крымском мосту: что известно на данный момент >>В соответствии с расписанием, указанным на сайте компании, поезд из Севастополя в Санкт-Петербург отправляется в 17.15, из Симферополя в Москву - в 17.10.Также неизменным сохраняется расписание для поездов № 166 Симферополь – Москва, отправлением в 20.00, № 426 Симферополь – Кисловодск (20.30), № 174 Евпатория – Москва (22.20).Как сообщает перевозчик, пассажиры перенаправленных в Анапу поездов "Таврия" будут размещены в санаториях и пансионатах города. К месту назначения их доставят после восстановления движения.В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека >>"В настоящий момент в Анапе уже размещены пассажиры поезда № 28 Москва –Симферополь (прибытие в Симферополь ожидалось сегодня в 12.00). Пассажиры, изъявившее желание вернуться в место назначения, будут направлены туда бесплатно по готовности состава. В Анапу будут перенаправлены следующие поезда № 169 Санкт-Петербург – Симферополь, № 75 Омск – Симферополь, № 166 Москва – Симферополь", - проинформировали в пресс-службе.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Погибли три человека.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/mintrans-rf-nazval-srok-vozobnovleniya-dvizheniya-poezdov-po-krymskomu-mostu-1124774272.html

https://crimea.ria.ru/20221008/zhdem-otpravku-na-paromy-chto-proiskhodit-na-zhd-vokzale-simferopolya-1124773458.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, железные дороги крыма, общество, чп на крымском мосту