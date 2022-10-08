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ЧП на Крымском мосту: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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ЧП на Крымском мосту: что известно на данный момент
ЧП на Крымском мосту: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 08.10.2022
ЧП на Крымском мосту: что известно на данный момент
Движение по Крымскому мосту после утреннего ЧП приостановлено, планируется запуск Керченской паромной переправы, также между полуостровом и Краснодарским краем... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T14:20
2022-10-08T14:50
крымский мост
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту после утреннего ЧП приостановлено, планируется запуск Керченской паромной переправы, также между полуостровом и Краснодарским краем хотят запустить суда средней вместимости для перевозки пассажиров. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко."В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем, именно судами средней вместимости порядка 100 и более человек", - сказал Лукашенко.Что произошло на Крымском мостуВ субботу ранним утром на автодорожной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, однако произошло частичное обрушение двух пролетов."По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Возбуждено уголовное дело. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.ПогибшиеТри человека погибли в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, их личности устанавливаются, сообщили в Следственном комитете России."По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.Что известно о владельце грузовикаВ рамках расследования уголовного дела следователи СК России установили данные взорвавшегося грузового автомобиля и его собственника. Сейчас по месту его жительства проходят следственные действия."Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", - добавили в СК.Ситуация в Крыму и СевастополеЗапаса бензина и продуктов в Республике Крым и городе Севастополь хватит более чем на месяц, дефицита нет. Об этом заявили главы обоих субъектов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев."Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия – более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, так же, как и причин для ажиотажа", - заявил Аксенов."Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Запаса топлива в городе хватит на 40 суток, с продуктами питания аналогичная ситуация", – сообщил Развожаев.По данным Минэнерго России, на полуострове достаточно запасов бензина и дизельного топлива и ведомство продолжает работу по обеспечению продолжения подвоза. Прокуратура взяла на контроль, чтобы цены в Крыму не завышались.Из-за приостановки сообщения задержаны поезда и автобусы, следующие в Крым и на материк. На данный момент отменена продажа билетов на ряд поездов, которые уже в пути или должны были отправиться в ближайшие дни. Возврат денежных средств за билеты осуществляется без удержания сборов. Туристам продлевают проживание в отелях, а тех, кто уже приехали в Керчь, размещают в гостиницах и базах отдыха города."Транспортные средства, которые вынужденно остановились в Керчи, размещаем на стоянке. На ее территории с 14:00 будут организованы пункты обогрева и горячего питания", - сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.По оценкам республиканских властей, паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем может быть запущено уже сегодня.Реакция КремляРасследованием инцидента на Крымском мосту по решению президента РФ Владимира Путина займется правительственная комиссия."Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", – говорится в сообщении Кремля.Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин."В состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым", - сообщили в правительстве РФ.Хуснуллин уже вылетел на место ЧП, туда же направляются министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков.
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https://crimea.ria.ru/20221008/zhdem-otpravku-na-paromy-chto-proiskhodit-na-zhd-vokzale-simferopolya-1124773458.html
https://crimea.ria.ru/20221008/na-azs-kryma-azhiotazhnyy-spros-na-benzin-chto-govoryat-voditeli-1124772290.html
https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-rasskazal-kogda-zarabotayut-paromy-cherez-kerchenskiy-proliv-1124771578.html
крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, происшествия
ЧП на Крымском мосту: что известно на данный момент

Подрыв на Крымском мосту: что известно на данный момент

14:20 08.10.2022 (обновлено: 14:50 08.10.2022)
 
© РИА Новости КрымВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту после утреннего ЧП приостановлено, планируется запуск Керченской паромной переправы, также между полуостровом и Краснодарским краем хотят запустить суда средней вместимости для перевозки пассажиров. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем, именно судами средней вместимости порядка 100 и более человек", - сказал Лукашенко.
Что произошло на Крымском мосту
В субботу ранним утром на автодорожной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, однако произошло частичное обрушение двух пролетов.
"По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Возбуждено уголовное дело. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
13:52
В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека
Погибшие
Три человека погибли в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, их личности устанавливаются, сообщили в Следственном комитете России.
"По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Что известно о владельце грузовика
В рамках расследования уголовного дела следователи СК России установили данные взорвавшегося грузового автомобиля и его собственника. Сейчас по месту его жительства проходят следственные действия.
"Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", - добавили в СК.
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Ситуация в Крыму и Севастополе
Запаса бензина и продуктов в Республике Крым и городе Севастополь хватит более чем на месяц, дефицита нет. Об этом заявили главы обоих субъектов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.
"Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия – более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, так же, как и причин для ажиотажа", - заявил Аксенов.
"Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Запаса топлива в городе хватит на 40 суток, с продуктами питания аналогичная ситуация", – сообщил Развожаев.
По данным Минэнерго России, на полуострове достаточно запасов бензина и дизельного топлива и ведомство продолжает работу по обеспечению продолжения подвоза. Прокуратура взяла на контроль, чтобы цены в Крыму не завышались.
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Из-за приостановки сообщения задержаны поезда и автобусы, следующие в Крым и на материк. На данный момент отменена продажа билетов на ряд поездов, которые уже в пути или должны были отправиться в ближайшие дни. Возврат денежных средств за билеты осуществляется без удержания сборов. Туристам продлевают проживание в отелях, а тех, кто уже приехали в Керчь, размещают в гостиницах и базах отдыха города.
"Транспортные средства, которые вынужденно остановились в Керчи, размещаем на стоянке. На ее территории с 14:00 будут организованы пункты обогрева и горячего питания", - сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.
По оценкам республиканских властей, паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем может быть запущено уже сегодня.
Реакция Кремля
Расследованием инцидента на Крымском мосту по решению президента РФ Владимира Путина займется правительственная комиссия.
"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", – говорится в сообщении Кремля.
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Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"В состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым", - сообщили в правительстве РФ.
Хуснуллин уже вылетел на место ЧП, туда же направляются министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков.
 
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