https://crimea.ria.ru/20221008/mintrans-rf-nazval-srok-vozobnovleniya-dvizheniya-poezdov-po-krymskomu-mostu-1124774272.html
Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту
Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту
Движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено уже к 20:00 8 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T14:22
2022-10-08T14:22
2022-10-08T14:49
крым
крымский мост
происшествия
железные дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124774345_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_c52f2151acd1b1dc2aff63f9c9ab236f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено уже к 20:00 8 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.В ведомстве добавили, что Минтранс России приступил к подготовительным работам, связанным с восстановлением полотна Крымского моста. Специалисты начали оценку повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ.Начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб.Компании-перевозчики возобновляют работу Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. По предварительной информации, погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1124774010.html
https://crimea.ria.ru/20221008/v-rezultate-chp-na-krymskom-mostu-pogibli-tri-cheloveka-1124772864.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124774345_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_66ad4bfc73731099fe100097f46dd0c4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, происшествия, железные дороги крыма
Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту
Минтранс РФ: движение поездов по Крымскому мосту могут возобновить к вечеру субботы
14:22 08.10.2022 (обновлено: 14:49 08.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено уже к 20:00 8 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
В ведомстве добавили, что Минтранс России приступил к подготовительным работам, связанным с восстановлением полотна Крымского моста. Специалисты начали оценку повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ.
Начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб.
"Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы. Весь объем перевозки пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен", – заверили в ведомстве.
Компании-перевозчики возобновляют работу Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. По предварительной информации, погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.