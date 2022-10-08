https://crimea.ria.ru/20221008/mintrans-rf-nazval-srok-vozobnovleniya-dvizheniya-poezdov-po-krymskomu-mostu-1124774272.html

Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту

Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту

Движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено уже к 20:00 8 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T14:22

2022-10-08T14:22

2022-10-08T14:49

крым

крымский мост

происшествия

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено уже к 20:00 8 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.В ведомстве добавили, что Минтранс России приступил к подготовительным работам, связанным с восстановлением полотна Крымского моста. Специалисты начали оценку повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ.Начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб.Компании-перевозчики возобновляют работу Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. По предварительной информации, погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1124774010.html

https://crimea.ria.ru/20221008/v-rezultate-chp-na-krymskom-mostu-pogibli-tri-cheloveka-1124772864.html

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крымский мост

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2022

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крым, крымский мост, происшествия, железные дороги крыма