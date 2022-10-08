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Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту
Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту
Движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено уже к 20:00 8 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T14:22
2022-10-08T14:49
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крымский мост
происшествия
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено уже к 20:00 8 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.В ведомстве добавили, что Минтранс России приступил к подготовительным работам, связанным с восстановлением полотна Крымского моста. Специалисты начали оценку повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ.Начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб.Компании-перевозчики возобновляют работу Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. По предварительной информации, погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1124774010.html
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крым, крымский мост, происшествия, железные дороги крыма
Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту

Минтранс РФ: движение поездов по Крымскому мосту могут возобновить к вечеру субботы

14:22 08.10.2022 (обновлено: 14:49 08.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено уже к 20:00 8 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
14:20
ЧП на Крымском мосту: что известно на данный момент
В ведомстве добавили, что Минтранс России приступил к подготовительным работам, связанным с восстановлением полотна Крымского моста. Специалисты начали оценку повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ.
Начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб.
"Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы. Весь объем перевозки пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен", – заверили в ведомстве.
Компании-перевозчики возобновляют работу Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
13:52
В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. По предварительной информации, погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
 
КрымКрымский мостПроисшествияЖелезные дороги Крыма
 
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