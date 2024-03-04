https://crimea.ria.ru/20240304/za-blekaut-otvetyat-vozmescheniya-uscherba-mogut-potrebovat-vse-krymchane-1135396665.html

За блэкаут ответят: возмещения ущерба могут потребовать все крымчане

За блэкаут ответят: возмещения ущерба могут потребовать все крымчане - РИА Новости Крым, 04.03.2024

За блэкаут ответят: возмещения ущерба могут потребовать все крымчане

Иск о возмещении ущерба в результате блэкаута, устроенного со стороны Украины в 2015 году, сможет подать каждый пострадавший крымчанин. Кроме того, отдельный... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T14:51

2024-03-04T14:51

2024-03-04T14:51

блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине

энергетическая блокада крыма

крым

украина

владимир константинов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Иск о возмещении ущерба в результате блэкаута, устроенного со стороны Украины в 2015 году, сможет подать каждый пострадавший крымчанин. Кроме того, отдельный иск будут подавать пострадавшие предприниматели республики, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов."Будет еще подсчитан ущерб, причиненный предприятиям, и затем ущерб, причиненный народу Крыма. Этот иск будут готовить общественники через Общественную палату. Мы так делали по водной блокаде, по такому же пути пошли и сейчас", - сказал он журналистам.Ранее Владимир Константинов озвучил данные о сумме ущерба, причиненного бюджету Крыма: три триллиона 156 миллиардов рублей.По словам Владимира Константинова, Арбитражный суд – это лишь первая инстанция. Решения судов, обосновывающие сумму ущерба, пригодятся России в дальнейшем, пояснил Константинов."Пройдет время, и мы сможем детям в школе рассказать, какой Украина нам принесла ущерб. И когда-нибудь мы выложим это перед бенефициарами украинского кризиса и скажем: вот ущерб только по Крыму, нанесенный вашими подопечными", - сказал глава крымского парламента.В ночь с 21 на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса* взорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии. В результате весь полуострова был отключен от электроснабжения.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.* запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Восемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионыЗима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторамиКрым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокады

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине, энергетическая блокада крыма, крым, украина, владимир константинов, новости крыма