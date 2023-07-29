Рейтинг@Mail.ru
Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230729/zima-blizko-ukrenergo-prizyvaet-ukraintsev-zapasatsya-generatorami-1130386773.html
Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами
Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами
Украинцам на зиму придется запасаться генераторами, поскольку энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами. Об этом заявил глава правления... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T15:05
2023-07-29T15:05
украина
укрэнерго
сво
новости
в мире
михаил подоляк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126307159_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_9ae8b9b41a30f6e7de3c74bfd59235dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Украинцам на зиму придется запасаться генераторами, поскольку энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ходе брифинга в Харькове, сообщила пресс-служба компании.По его словам, из-за возможных ударов по энергетической инфраструктуре "Укрэнерго" не может прогнозировать энергобезопасность страны. При этом вопрос о текущем состоянии энергосистемы страны Кудрицкий комментировать отказался.Аналогичный призыв прозвучал в субботу от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что украинцам следует запасаться пауэрбанками, зарядными станциями и не прятать вещи, позволяющие выжить.Ранее на Украине увеличили тарифы на свет для населения и предприятий. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныЭнергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетикиВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление Зеленского
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126307159_503:0:3234:2048_1920x0_80_0_0_d6ecbf72b0198a2ea1cc7ebb66a305d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, укрэнерго, сво, новости, в мире, михаил подоляк
Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами

"Укрэнерго" призывает украинцев запасаться на зиму генераторами

15:05 29.07.2023
 
© SERGEI SUPINSKY / AFPПамятник князю Владимиру в Киеве
Памятник князю Владимиру в Киеве
© SERGEI SUPINSKY / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Украинцам на зиму придется запасаться генераторами, поскольку энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ходе брифинга в Харькове, сообщила пресс-служба компании.

"Если генераторы есть, их нужно подготовить, Если их нет, но есть возможность купить – это хорошая идея. Мы не можем спрогнозировать вероятность блэкаутов, потому что это зависит от характера и интенсивности атак", сказал Кудрицкий и также посоветовал украинцам запасаться дополнительным топливом.

По его словам, из-за возможных ударов по энергетической инфраструктуре "Укрэнерго" не может прогнозировать энергобезопасность страны. При этом вопрос о текущем состоянии энергосистемы страны Кудрицкий комментировать отказался.
Аналогичный призыв прозвучал в субботу от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что украинцам следует запасаться пауэрбанками, зарядными станциями и не прятать вещи, позволяющие выжить.

"Во первых, из энергетической системы выведена ЗАЭС. Это огромный объем мегаватт. Кроме того, нанесены основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции к началу грядущей зимы хуже, чем в прошлом году", сказал Подоляк.

Ранее на Украине увеличили тарифы на свет для населения и предприятий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
Энергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики
Восстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление Зеленского
 
УкраинаУкрэнергоСВОНовостиВ миреМихаил Подоляк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Отмена рукопожатий FIE: украинцам запрещено приближаться к россиянам
15:48ВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков
15:28HIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки
15:05Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами
14:3312 ракет Storm Shadow: сорвана попытка ВСУ разбить дорогу в Крым – Сальдо
14:19ВС РФ ударили по пункту управления ВСУ в Днепропетровске – МО
14:02ДТП в Евпатории: легковушка влетела в мопед – двое госпитализированы
13:4369 прилетов за сутки: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
13:16Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге
12:58Российские военные пресекли попытки форсирования Днепра
12:32Два миллиона за сутки: сколько крымчан попались на уловки мошенников
12:07Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму
11:43В Севастополе рецидивист украл аквариум и поменял его на пиво
11:20Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон
11:02Маковей: не стоит пытаться оформить субсидии на сотрудников в декрете
10:27В Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удара
10:10Ситуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафик
09:58Чтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксу
09:37Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
09:11Зеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске
Лента новостейМолния