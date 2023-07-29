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Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами
Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами
Украинцам на зиму придется запасаться генераторами, поскольку энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами. Об этом заявил глава правления... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T15:05
2023-07-29T15:05
2023-07-29T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Украинцам на зиму придется запасаться генераторами, поскольку энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ходе брифинга в Харькове, сообщила пресс-служба компании.По его словам, из-за возможных ударов по энергетической инфраструктуре "Укрэнерго" не может прогнозировать энергобезопасность страны. При этом вопрос о текущем состоянии энергосистемы страны Кудрицкий комментировать отказался.Аналогичный призыв прозвучал в субботу от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что украинцам следует запасаться пауэрбанками, зарядными станциями и не прятать вещи, позволяющие выжить.Ранее на Украине увеличили тарифы на свет для населения и предприятий. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныЭнергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетикиВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление Зеленского
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, укрэнерго, сво, новости, в мире, михаил подоляк
Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами
"Укрэнерго" призывает украинцев запасаться на зиму генераторами
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Украинцам на зиму придется запасаться генераторами, поскольку энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ходе брифинга в Харькове, сообщила пресс-служба компании.
"Если генераторы есть, их нужно подготовить, Если их нет, но есть возможность купить – это хорошая идея. Мы не можем спрогнозировать вероятность блэкаутов, потому что это зависит от характера и интенсивности атак", – сказал Кудрицкий и также посоветовал украинцам запасаться дополнительным топливом.
По его словам, из-за возможных ударов по энергетической инфраструктуре "Укрэнерго" не может прогнозировать энергобезопасность страны. При этом вопрос о текущем состоянии энергосистемы страны Кудрицкий комментировать отказался.
Аналогичный призыв прозвучал в субботу от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что украинцам следует запасаться пауэрбанками, зарядными станциями и не прятать вещи, позволяющие выжить.
"Во первых, из энергетической системы выведена ЗАЭС. Это огромный объем мегаватт. Кроме того, нанесены основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции к началу грядущей зимы хуже, чем в прошлом году", – сказал Подоляк.
Ранее на Украине увеличили
тарифы на свет для населения и предприятий.
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