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Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами

Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Зима близко: "Укрэнерго" призывает украинцев запасаться генераторами

Украинцам на зиму придется запасаться генераторами, поскольку энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами. Об этом заявил глава правления... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T15:05

2023-07-29T15:05

2023-07-29T15:05

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новости

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михаил подоляк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Украинцам на зиму придется запасаться генераторами, поскольку энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ходе брифинга в Харькове, сообщила пресс-служба компании.По его словам, из-за возможных ударов по энергетической инфраструктуре "Укрэнерго" не может прогнозировать энергобезопасность страны. При этом вопрос о текущем состоянии энергосистемы страны Кудрицкий комментировать отказался.Аналогичный призыв прозвучал в субботу от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что украинцам следует запасаться пауэрбанками, зарядными станциями и не прятать вещи, позволяющие выжить.Ранее на Украине увеличили тарифы на свет для населения и предприятий. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныЭнергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетикиВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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украина, укрэнерго, сво, новости, в мире, михаил подоляк