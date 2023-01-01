Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230101/na-ukraine-zayavili-o-bespretsedentnykh-povrezhdeniyakh-energosistemy-strany-1126233422.html
На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны - РИА Новости Крым, 01.01.2023
На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, на ее восстановление могут уйти годы, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T14:46
2023-01-01T14:46
украина
сво
армия и флот
укрэнерго
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126202968_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_4cd087bfc5cbe85c7cf1f18ad483db06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, на ее восстановление могут уйти годы, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в телеэфире.Он отметил, что на полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы.По словам Кудрицкого, хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью. В итоге каждый новый удар по инфраструктуре сказывается на энергосистеме все более остро.Глава "Укрэнерго" добавил, что восстанавливать повреждения становится "все сложнее и сложнее".Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в городах Украины – обстановка на утро 1 январяМощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах УкраиныЭнергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики
https://crimea.ria.ru/20220903/podkontrolnye-kievu-regiony-ostalis-bez-energii-s-zaes-posle-obstrelov-1124392576.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126202968_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_1d6ebb162d795e000795063c604ab2d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, сво, армия и флот, укрэнерго, новости, в мире
На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны

Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения

14:46 01.01.2023
 
© AP Photo Felipe DanaРезультат атаки российского беспилотника в Киевской области
Результат атаки российского беспилотника в Киевской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo Felipe Dana
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, на ее восстановление могут уйти годы, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в телеэфире.
"Уровень повреждений беспрецедентный... Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только про подстанции "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции – тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, – вырабатывающие электричество и тепло для наших городов", - цитирует Кудрицкого РИА Новости.
Он отметил, что на полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы.
По словам Кудрицкого, хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью. В итоге каждый новый удар по инфраструктуре сказывается на энергосистеме все более остро.
Глава "Укрэнерго" добавил, что восстанавливать повреждения становится "все сложнее и сложнее".
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября 2022, 15:03
Подконтрольные Киеву регионы остались без энергии с ЗАЭС после обстрелов
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы в городах Украины – обстановка на утро 1 января
Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины
Энергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики
 
УкраинаСВОАрмия и флотУкрэнергоНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря
15:26Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 году
15:08Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины
14:46На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
14:21Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе
13:42Новые регионы России полностью перешли на рубли
13:23В Крыму в новогоднюю ночь родились семь малышей
12:20Работа Керченской паромной переправы возобновлена
12:05Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц года
11:58Взрывы в городах Украины – обстановка на утро 1 января
11:28Минобороны заявило о завершении осеннего призыва россиян в армию
11:15Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро
11:06Елки в подземельях: как встречали Новый год в военном Крыму и Севастополе
00:01Какой будет погода в Крыму в первый день 2023 года
20:46Как загадывать желания, чтобы они исполнялись
20:00С Новым годом!
19:38Погода в Крыму: Гидрометцентр дал прогноз на первый день 2023 года
19:01Не все шампанское, что "шипит": тонкости выбора игристых вин
18:44Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
18:25Что положить под елку "на удачу" в новом году
Лента новостейМолния