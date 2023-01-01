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На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны - РИА Новости Крым, 01.01.2023
На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, на ее восстановление могут уйти годы, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T14:46
2023-01-01T14:46
2023-01-01T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, на ее восстановление могут уйти годы, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в телеэфире.Он отметил, что на полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы.По словам Кудрицкого, хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью. В итоге каждый новый удар по инфраструктуре сказывается на энергосистеме все более остро.Глава "Укрэнерго" добавил, что восстанавливать повреждения становится "все сложнее и сложнее".Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в городах Украины – обстановка на утро 1 январяМощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах УкраиныЭнергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики
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украина, сво, армия и флот, укрэнерго, новости, в мире
На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, на ее восстановление могут уйти годы, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в телеэфире.
"Уровень повреждений беспрецедентный... Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только про подстанции "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции – тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, – вырабатывающие электричество и тепло для наших городов", - цитирует Кудрицкого РИА Новости.
Он отметил, что на полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы.
По словам Кудрицкого, хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью. В итоге каждый новый удар по инфраструктуре сказывается на энергосистеме все более остро.
Глава "Укрэнерго" добавил, что восстанавливать повреждения становится "все сложнее и сложнее".
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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