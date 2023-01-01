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Взрывы в городах Украины – обстановка на утро 1 января - РИА Новости Крым, 01.01.2023
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Взрывы в городах Украины – обстановка на утро 1 января
Взрывы в городах Украины – обстановка на утро 1 января - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Взрывы в городах Украины – обстановка на утро 1 января
В ночь на 1 января в ряде областей и крупных городах Украины гремели взрывы, повреждена инфраструктура Киевской, Черниговской, Сумской и других областей,... РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T11:58
2023-01-01T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В ночь на 1 января в ряде областей и крупных городах Украины гремели взрывы, повреждена инфраструктура Киевской, Черниговской, Сумской и других областей, сообщают в воскресенье местные СМИ.В частности, глава администрации Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что в ночь на 1 января был поражен объект энергетической инфраструктуры."Есть повреждения объекта инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших. Всю ночь на местах работали экстренные службы", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Кулебы, речь идет об объекте энергетической инфраструктуры. О масштабах разрушений не сообщается.Мэр Киева Виталий Кличко ночью сообщил о взрывах в Голосеевском и Шевченковском районах. Жертв и пострадавших нет. При этом в столице с утра ограничили движение поездов по красной ветке метро. По данным столичных властей, на открытом участке рельс обнаружили обломки ракеты.Власти Николаевской области сообщили об ударах по портовой зоне Очакова и нескольким населенным пунктам региона.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://crimea.ria.ru/20221231/moschnye-vzryvy-v-kieve-odesse-i-kharkove--obstanovka-v-gorodakh-ukrainy-1126226976.html
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сво, украина, армия и флот, в мире, киев, киевская область, новости
Взрывы в городах Украины – обстановка на утро 1 января

На Украине рассказали об атаках на инфраструктуру областей в ночь на 1 января

11:58 01.01.2023
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В ночь на 1 января в ряде областей и крупных городах Украины гремели взрывы, повреждена инфраструктура Киевской, Черниговской, Сумской и других областей, сообщают в воскресенье местные СМИ.
"Пострадала инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей", - сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на украинский генштаб.
В частности, глава администрации Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что в ночь на 1 января был поражен объект энергетической инфраструктуры.
"Есть повреждения объекта инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших. Всю ночь на местах работали экстренные службы", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кулебы, речь идет об объекте энергетической инфраструктуры. О масштабах разрушений не сообщается.
Мэр Киева Виталий Кличко ночью сообщил о взрывах в Голосеевском и Шевченковском районах. Жертв и пострадавших нет. При этом в столице с утра ограничили движение поездов по красной ветке метро. По данным столичных властей, на открытом участке рельс обнаружили обломки ракеты.
Власти Николаевской области сообщили об ударах по портовой зоне Очакова и нескольким населенным пунктам региона.
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