https://crimea.ria.ru/20221231/moschnye-vzryvy-v-kieve-odesse-i-kharkove--obstanovka-v-gorodakh-ukrainy-1126226976.html

Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины

Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины

Взрывы прогремели в субботу днем в Киеве, Одессе, Харьковской, Николаевской и других областях Украины, в ряде регионов возникли перебои с электроснабжением. Об... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T16:12

2022-12-31T16:12

2022-12-31T16:16

сво

украина

киев

одесса

харьковская область

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу днем в Киеве, Одессе, Харьковской, Николаевской и других областях Украины, в ряде регионов возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.Взрывы в КиевеО ракетных ударах в Соломенском районе Киева сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко. Подробностей о том, на каких именно объектах зафиксированы "прилеты", он не приводит.Местные издания пишут, что взрывы произошли также в Печерском и Голосеевском районах, есть повреждения и разрушения, над городом виден дым.Обстановка в ОдессеВ Одессе воздушную тревогу объявили полтора часа назад. В официальном канале администрации города появилась информация о необходимости срочно пройти в укрытия, а также о временном ограничении подачи света.Ситуация в ХарьковеВзрывы гремят и в Харьковской области. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о ракетной атаке и перебоях с энергоснабжением."Прилеты" в Хмельницкой областиГлава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий в своих соцсетях написал об ударах по региону и призвал местных жителей немедленно спрятаться в убежищах.Об ударах также заявили власти Николаева и подконтрольного киевскому режиму Запорожья. По всей стране звучит воздушная тревога.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар по энергообъектам Украины оставил без света 10 областейВзрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах УкраиныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты

https://crimea.ria.ru/20221231/rossiyskie-voyska-razgromili-voennuyu-tekhniku-iz-ssha-i-chekhii--1126226516.html

https://crimea.ria.ru/20221231/rossiyskie-voennye-nanesli-udary-po-bazam-inostrannykh-naemnikov-v-dnr-1126226146.html

украина

киев

одесса

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, киев, одесса, харьковская область, армия и флот