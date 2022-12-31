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Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины
Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины
Взрывы прогремели в субботу днем в Киеве, Одессе, Харьковской, Николаевской и других областях Украины, в ряде регионов возникли перебои с электроснабжением. Об... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T16:12
2022-12-31T16:12
2022-12-31T16:16
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киев
одесса
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу днем в Киеве, Одессе, Харьковской, Николаевской и других областях Украины, в ряде регионов возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.Взрывы в КиевеО ракетных ударах в Соломенском районе Киева сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко. Подробностей о том, на каких именно объектах зафиксированы "прилеты", он не приводит.Местные издания пишут, что взрывы произошли также в Печерском и Голосеевском районах, есть повреждения и разрушения, над городом виден дым.Обстановка в ОдессеВ Одессе воздушную тревогу объявили полтора часа назад. В официальном канале администрации города появилась информация о необходимости срочно пройти в укрытия, а также о временном ограничении подачи света.Ситуация в ХарьковеВзрывы гремят и в Харьковской области. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о ракетной атаке и перебоях с энергоснабжением."Прилеты" в Хмельницкой областиГлава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий в своих соцсетях написал об ударах по региону и призвал местных жителей немедленно спрятаться в убежищах.Об ударах также заявили власти Николаева и подконтрольного киевскому режиму Запорожья. По всей стране звучит воздушная тревога.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар по энергообъектам Украины оставил без света 10 областейВзрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах УкраиныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты
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сво, украина, киев, одесса, харьковская область, армия и флот
Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины
Мощные взрывы прогремели 31 декабря в Киеве, Одессе, Харькове и других областях Украины
16:12 31.12.2022 (обновлено: 16:16 31.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу днем в Киеве, Одессе, Харьковской, Николаевской и других областях Украины, в ряде регионов возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.
Взрывы в Киеве
О ракетных ударах в Соломенском районе Киева сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко. Подробностей о том, на каких именно объектах зафиксированы "прилеты", он не приводит.
"В Киеве гремят взрывы. Один из них произошел между в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место, подробности позже", - написал он в своих соцсетях.
Местные издания пишут, что взрывы произошли также в Печерском и Голосеевском районах, есть повреждения и разрушения, над городом виден дым.
Обстановка в Одессе
В Одессе воздушную тревогу объявили полтора часа назад. В официальном канале администрации города появилась информация о необходимости срочно пройти в укрытия, а также о временном ограничении подачи света.
"В связи с угрозой ракетного удара "Укрэнерго" проводит мероприятия по временному ограничению энергоснабжения. Воздушная тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях", - говорится в официальном Telegram-канале администрации города.
Ситуация в Харькове
Взрывы гремят и в Харьковской области. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о ракетной атаке и перебоях с энергоснабжением.
"Внимание, жители Харькова и области. Ракетная опасность. Находитесь в укрытиях. В городе и области из-за угроз ракетных ударов возможны временные отключения электроснабжения. Такие превентивные мероприятия вынуждено проводятся в целях предупреждения негативного влияния на энергосистему", - написал он в своем Telegram-канале.
"Прилеты" в Хмельницкой области
Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий в своих соцсетях написал об ударах по региону и призвал местных жителей немедленно спрятаться в убежищах.
"Есть "прилеты" в нашей области. Просьба ко всем оставаться в укрытиях! В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет, возможны повторные запуски! Воздушная тревога продолжается", - сообщил он.
Об ударах также заявили власти Николаева и подконтрольного киевскому режиму Запорожья. По всей стране звучит воздушная тревога.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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