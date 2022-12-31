Рейтинг@Mail.ru
Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221231/moschnye-vzryvy-v-kieve-odesse-i-kharkove--obstanovka-v-gorodakh-ukrainy-1126226976.html
Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины
Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины
Взрывы прогремели в субботу днем в Киеве, Одессе, Харьковской, Николаевской и других областях Украины, в ряде регионов возникли перебои с электроснабжением. Об... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T16:12
2022-12-31T16:16
сво
украина
киев
одесса
харьковская область
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c8ca3667530fb2f51b40618fcc19acfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу днем в Киеве, Одессе, Харьковской, Николаевской и других областях Украины, в ряде регионов возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.Взрывы в КиевеО ракетных ударах в Соломенском районе Киева сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко. Подробностей о том, на каких именно объектах зафиксированы "прилеты", он не приводит.Местные издания пишут, что взрывы произошли также в Печерском и Голосеевском районах, есть повреждения и разрушения, над городом виден дым.Обстановка в ОдессеВ Одессе воздушную тревогу объявили полтора часа назад. В официальном канале администрации города появилась информация о необходимости срочно пройти в укрытия, а также о временном ограничении подачи света.Ситуация в ХарьковеВзрывы гремят и в Харьковской области. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о ракетной атаке и перебоях с энергоснабжением."Прилеты" в Хмельницкой областиГлава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий в своих соцсетях написал об ударах по региону и призвал местных жителей немедленно спрятаться в убежищах.Об ударах также заявили власти Николаева и подконтрольного киевскому режиму Запорожья. По всей стране звучит воздушная тревога.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар по энергообъектам Украины оставил без света 10 областейВзрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах УкраиныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты
https://crimea.ria.ru/20221231/rossiyskie-voyska-razgromili-voennuyu-tekhniku-iz-ssha-i-chekhii--1126226516.html
https://crimea.ria.ru/20221231/rossiyskie-voennye-nanesli-udary-po-bazam-inostrannykh-naemnikov-v-dnr-1126226146.html
украина
киев
одесса
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b08a4af92572972afe6538dd4627400d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, украина, киев, одесса, харьковская область, армия и флот
Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины

Мощные взрывы прогремели 31 декабря в Киеве, Одессе, Харькове и других областях Украины

16:12 31.12.2022 (обновлено: 16:16 31.12.2022)
 
© Pavel PetrovGожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте после атаки российского беспилотника в Киеве
Gожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте после атаки российского беспилотника в Киеве
© Pavel Petrov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу днем в Киеве, Одессе, Харьковской, Николаевской и других областях Украины, в ряде регионов возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.

Взрывы в Киеве

О ракетных ударах в Соломенском районе Киева сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко. Подробностей о том, на каких именно объектах зафиксированы "прилеты", он не приводит.
"В Киеве гремят взрывы. Один из них произошел между в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место, подробности позже", - написал он в своих соцсетях.
Местные издания пишут, что взрывы произошли также в Печерском и Голосеевском районах, есть повреждения и разрушения, над городом виден дым.
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
15:27
Российские войска разгромили военную технику из США и Чехии

Обстановка в Одессе

В Одессе воздушную тревогу объявили полтора часа назад. В официальном канале администрации города появилась информация о необходимости срочно пройти в укрытия, а также о временном ограничении подачи света.
"В связи с угрозой ракетного удара "Укрэнерго" проводит мероприятия по временному ограничению энергоснабжения. Воздушная тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях", - говорится в официальном Telegram-канале администрации города.

Ситуация в Харькове

Взрывы гремят и в Харьковской области. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о ракетной атаке и перебоях с энергоснабжением.
"Внимание, жители Харькова и области. Ракетная опасность. Находитесь в укрытиях. В городе и области из-за угроз ракетных ударов возможны временные отключения электроснабжения. Такие превентивные мероприятия вынуждено проводятся в целях предупреждения негативного влияния на энергосистему", - написал он в своем Telegram-канале.

"Прилеты" в Хмельницкой области

Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий в своих соцсетях написал об ударах по региону и призвал местных жителей немедленно спрятаться в убежищах.
"Есть "прилеты" в нашей области. Просьба ко всем оставаться в укрытиях! В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет, возможны повторные запуски! Воздушная тревога продолжается", - сообщил он.
Об ударах также заявили власти Николаева и подконтрольного киевскому режиму Запорожья. По всей стране звучит воздушная тревога.
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
14:45
Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый удар по энергообъектам Украины оставил без света 10 областей
Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах Украины
Удар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты
 
СВОУкраинаКиевОдессаХарьковская областьАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Топ-10 самых читаемых новостей 2022 года
16:31Из украинского плена возвращены 82 российских военных
16:25Время загадок: астролог пообещал год непредсказуемых событий
16:12Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины
16:03Где и как проведут крымчане Новый год и выходные – опрос 2:04
15:27Российские войска разгромили военную технику из США и Чехии
15:17В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
14:51Универсальные пособия и бизнес без проверок: новые законы января
14:45Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
13:56Как будут назначать единое пособие на детей для семей мобилизованных
13:25Сложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости Крым
13:04Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима
12:51Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI
12:26В ЛНР ликвидировали агента СБУ
11:31Как работает Керченская переправа 31 декабря
11:17Путин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами
10:50COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 декабря
10:40В России расширили "дорожную пятилетку"
10:20Крымские спасатели переведены в режим повышенной готовности
09:43Как будет работать Крымский мост в новогодние праздники
Лента новостейМолния