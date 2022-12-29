https://crimea.ria.ru/20221229/energokollaps-na-ukraine--povrezhdeny-obekty-energetiki-1126193780.html

Энергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики

Энергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Энергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики

В результате новых ударов на Украине повреждены объекты генерации и электросети, в ряде регионов сложилась сложная ситуация с энергоснабжением. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T14:10

2022-12-29T14:10

2022-12-29T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В результате новых ударов на Украине повреждены объекты генерации и электросети, в ряде регионов сложилась сложная ситуация с энергоснабжением. Об этом сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.В четверг утром в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и ряде областей прогремели взрывы. Воздушная тревога звучала по всей стране в течение нескольких часов. Украинские власти сообщили о попаданиях в объекты.В этой связи он анонсировал аварийные отключения света, не обозначив их продолжительность.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине одна из электростанций прекратила работуВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление ЗеленскогоРоссия поразила 1300 критически важных объектов Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, сво, новости, энергетика украины