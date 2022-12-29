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Энергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики
Энергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Энергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики
В результате новых ударов на Украине повреждены объекты генерации и электросети, в ряде регионов сложилась сложная ситуация с энергоснабжением. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T14:10
2022-12-29T14:10
2022-12-29T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В результате новых ударов на Украине повреждены объекты генерации и электросети, в ряде регионов сложилась сложная ситуация с энергоснабжением. Об этом сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.В четверг утром в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и ряде областей прогремели взрывы. Воздушная тревога звучала по всей стране в течение нескольких часов. Украинские власти сообщили о попаданиях в объекты.В этой связи он анонсировал аварийные отключения света, не обозначив их продолжительность.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине одна из электростанций прекратила работуВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление ЗеленскогоРоссия поразила 1300 критически важных объектов Украины
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крым, россия, сво, новости, энергетика украины
Энергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики
Минэнерго Украины: в регионах страны повреждены объекты энергетики, ситуация сложная
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В результате новых ударов на Украине повреждены объекты генерации и электросети, в ряде регионов сложилась сложная ситуация с энергоснабжением. Об этом сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.
В четверг утром в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и ряде областей прогремели
взрывы. Воздушная тревога звучала по всей стране в течение нескольких часов. Украинские власти сообщили о попаданиях в объекты.
"Есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей…Сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах", - констатировал Галущенко.
В этой связи он анонсировал аварийные отключения света, не обозначив их продолжительность.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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