https://crimea.ria.ru/20231122/vosem-let-posle-blekauta-krym-obespechivaet-elektrichestvom-novye-regiony-1132981435.html

Восемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионы

Восемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионы - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Восемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионы

Спустя восемь лет после блэкаута Крым обеспечивает электроэнергией не только себя, но и новые регионы России. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T16:51

2023-11-22T16:51

2023-11-22T16:51

эксклюзивы риа новости крым

крым

энергосистема крыма

крымский энергомост

михаил шеремет

безопасность республики крым и севастополя

общество

балаклавская тэс

таврическая тэс

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111521/98/1115219827_0:277:3150:2048_1920x0_80_0_0_092f9e10acba50e77be54fddee317c28.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Спустя восемь лет после блэкаута Крым обеспечивает электроэнергией не только себя, но и новые регионы России. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.Он напомнил, что в считанные месяцы после теракта 22 ноября 2015 года был построен энергомост, который позволил быстро обеспечить крымчан электроэнергией. После этого были возведены две ТЭС – Таврическая и Балаклавская, а также проведена необходимая реконструкция электросетей. Первые блоки электростанций были запущены в октябре 2018 года. Через два месяца на обеих ТЭС были подключены и начали подавать электроэнергию в сеть вторые блоки, и каждая из них стала вырабатывать по 470 МВт."Новые ТЭС – Таврическая и Балаклавская – были построены как конструктор, который позволяет дополнять ее новыми блоками. На сегодняшний момент к нам приходят новые инвесторы, рекордными темпами идет строительство, мы развиваемся. Все это энергозатратно и требует уже увеличения тех мощностей, которые сегодня в Крыму существуют", - сказал депутат.Михаил Шеремет, который восемь лет назад курировал оперативный штаб по ликвидации ЧС, подчеркнул, что тогда пережить энергоблокаду Крыму помогли российские регионы. "Вся наша необъятная Россия, узнав о трагедии, откликнулась и пришла на помощь. На полуостров привезли сначала небольшие генераторы, потом уже пошли МГТС – это газотурбинные электростанции по типу самолетного двигателя, которые дали нам стабильность, возможность вздохнуть свободно и обдумать следующие шаги", - вспоминает Михаил Шеремет.Полную хронологию событий периода блэкаута РИА Новости Крым опубликовал здесь.* Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокадыМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделаноКто реконструирует электроподстанцию в Евпатории

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, энергосистема крыма, крымский энергомост, михаил шеремет, безопасность республики крым и севастополя, общество, балаклавская тэс, таврическая тэс, новые регионы россии, блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине