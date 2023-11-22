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Восемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионы - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Восемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионы
Восемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионы - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Восемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионы
Спустя восемь лет после блэкаута Крым обеспечивает электроэнергией не только себя, но и новые регионы России. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T16:51
2023-11-22T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Спустя восемь лет после блэкаута Крым обеспечивает электроэнергией не только себя, но и новые регионы России. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.Он напомнил, что в считанные месяцы после теракта 22 ноября 2015 года был построен энергомост, который позволил быстро обеспечить крымчан электроэнергией. После этого были возведены две ТЭС – Таврическая и Балаклавская, а также проведена необходимая реконструкция электросетей. Первые блоки электростанций были запущены в октябре 2018 года. Через два месяца на обеих ТЭС были подключены и начали подавать электроэнергию в сеть вторые блоки, и каждая из них стала вырабатывать по 470 МВт."Новые ТЭС – Таврическая и Балаклавская – были построены как конструктор, который позволяет дополнять ее новыми блоками. На сегодняшний момент к нам приходят новые инвесторы, рекордными темпами идет строительство, мы развиваемся. Все это энергозатратно и требует уже увеличения тех мощностей, которые сегодня в Крыму существуют", - сказал депутат.Михаил Шеремет, который восемь лет назад курировал оперативный штаб по ликвидации ЧС, подчеркнул, что тогда пережить энергоблокаду Крыму помогли российские регионы. "Вся наша необъятная Россия, узнав о трагедии, откликнулась и пришла на помощь. На полуостров привезли сначала небольшие генераторы, потом уже пошли МГТС – это газотурбинные электростанции по типу самолетного двигателя, которые дали нам стабильность, возможность вздохнуть свободно и обдумать следующие шаги", - вспоминает Михаил Шеремет.Полную хронологию событий периода блэкаута РИА Новости Крым опубликовал здесь.* Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокадыМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделаноКто реконструирует электроподстанцию в Евпатории
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крым, энергосистема крыма, крымский энергомост, михаил шеремет, безопасность республики крым и севастополя, общество, балаклавская тэс, таврическая тэс, новые регионы россии, блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине
Восемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионы

Крым через восемь лет после блэкаута снабжает электроэнергией новые регионы России

16:51 22.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкИнженер на Таврической (Симферопольской) ТЭС
Инженер на Таврической (Симферопольской) ТЭС - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Спустя восемь лет после блэкаута Крым обеспечивает электроэнергией не только себя, но и новые регионы России. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.
"Мы восстановили те ЛЭП, которые были подорваны членами меджлиса* и украинскими националистами, что позволяет новым регионам получать электроэнергию, которая вырабатывается у нас на полуострове. Это обеспечивает стабильность и дает возможность жителям освобожденных областей избежать тех трудностей, которые пережили крымчане", - отметил он.
Он напомнил, что в считанные месяцы после теракта 22 ноября 2015 года был построен энергомост, который позволил быстро обеспечить крымчан электроэнергией. После этого были возведены две ТЭС – Таврическая и Балаклавская, а также проведена необходимая реконструкция электросетей. Первые блоки электростанций были запущены в октябре 2018 года. Через два месяца на обеих ТЭС были подключены и начали подавать электроэнергию в сеть вторые блоки, и каждая из них стала вырабатывать по 470 МВт.
"Новые ТЭС – Таврическая и Балаклавская – были построены как конструктор, который позволяет дополнять ее новыми блоками. На сегодняшний момент к нам приходят новые инвесторы, рекордными темпами идет строительство, мы развиваемся. Все это энергозатратно и требует уже увеличения тех мощностей, которые сегодня в Крыму существуют", - сказал депутат.
Михаил Шеремет, который восемь лет назад курировал оперативный штаб по ликвидации ЧС, подчеркнул, что тогда пережить энергоблокаду Крыму помогли российские регионы.
"Вся наша необъятная Россия, узнав о трагедии, откликнулась и пришла на помощь. На полуостров привезли сначала небольшие генераторы, потом уже пошли МГТС – это газотурбинные электростанции по типу самолетного двигателя, которые дали нам стабильность, возможность вздохнуть свободно и обдумать следующие шаги", - вспоминает Михаил Шеремет.
Полную хронологию событий периода блэкаута РИА Новости Крым опубликовал здесь.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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