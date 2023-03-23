Рейтинг@Mail.ru
Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230323/modernizatsiya-podstantsii-severnaya-v-krymu-chto-uzhe-sdelano-1127738948.html
Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
Завершен первый этап модернизации подстанция "Северная" - одного из базовых объектов в энергосистеме Крыма. Его мощность выросла более чем в 4 раза, с 31 мВА... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T19:19
2023-03-23T19:19
гуп рк "крымэнерго"
топливно-энергетический комплекс
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_782e00e65d6a22b5f4c27fcfac08d713.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Завершен первый этап модернизации подстанция "Северная" - одного из базовых объектов в энергосистеме Крыма. Его мощность выросла более чем в 4 раза, с 31 мВА (мегавольт-ампер) до 126 мВА. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор по инвестициям ГУП РК "Крымэнерго" Василий Пищевец.На территории подстанции было полностью демонтировано старое здание и установлен комплекс оборудования: распределительное устройство мощностью 10 кВ, два новых шинных моста (устройство для передачи электроэнергии на малые расстояния) и т.п."Также было построено модульно-блочное здание для установки ЗРУ – закрытых распределительных устройств мощностью 10 кВ. Сейчас строители приступили к монтажу пункта управления, в котором будет находится вся электроника, аккумуляторные батареи и сложные телеметрические системы, - показал Пищевец. – Проводятся работы по обустройству фундамента, и скоро начнутся работы по строительству линии, которая будет идти от подстанции "Симферопольская", чтобы передать мощность от Таврической ТЭС".На данный момент подстанция работает в тестовом режиме, к ней уже подключены потребители из строящегося жилого массива "Крымская роза". Кроме того, от неё будут питаться новый Дворец водных видов спорта, часть крымской столицы и пригородная территория.По словам министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, в полном масштабе объект введут в эксплуатацию в декабре 2023 г. На его реконструкцию было выделено 3 миллиарда рублей, а общая сумма, выделенная на модернизацию объектов энергетики по проекту инициативного бюджетирования – 5 миллиардов 300 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаТри ТЭС повреждены на УкраинеКиев полностью обесточил Запорожскую АЭС - что происходит на станции
https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-moderniziruyut-obekty-energetiki-1127738000.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730300_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_663e60b38a2422211469d985a5266f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", топливно-энергетический комплекс, крым, новости, новости крыма
Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано

В Крыму модернизируют базовый объект энергосистемы

19:19 23.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Завершен первый этап модернизации подстанция "Северная" - одного из базовых объектов в энергосистеме Крыма. Его мощность выросла более чем в 4 раза, с 31 мВА (мегавольт-ампер) до 126 мВА. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор по инвестициям ГУП РК "Крымэнерго" Василий Пищевец.
"На первом этапе, начиная с мая 2022 года, поэтапно было заменено два трансформатора, каждый мощностью по 63 мВА. Поэтапно, чтобы обеспечить качественное электроснабжение и бесперебойное питание всех потребителей, подключенных от этой подстанции. То есть сначала ввели один трансформатор, перевели на него всего потребителей, и дальше начали заниматься заменой второго трансформатора", - объяснил он.
На территории подстанции было полностью демонтировано старое здание и установлен комплекс оборудования: распределительное устройство мощностью 10 кВ, два новых шинных моста (устройство для передачи электроэнергии на малые расстояния) и т.п.
"Также было построено модульно-блочное здание для установки ЗРУ – закрытых распределительных устройств мощностью 10 кВ. Сейчас строители приступили к монтажу пункта управления, в котором будет находится вся электроника, аккумуляторные батареи и сложные телеметрические системы, - показал Пищевец. – Проводятся работы по обустройству фундамента, и скоро начнутся работы по строительству линии, которая будет идти от подстанции "Симферопольская", чтобы передать мощность от Таврической ТЭС".
На данный момент подстанция работает в тестовом режиме, к ней уже подключены потребители из строящегося жилого массива "Крымская роза". Кроме того, от неё будут питаться новый Дворец водных видов спорта, часть крымской столицы и пригородная территория.
По словам министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, в полном масштабе объект введут в эксплуатацию в декабре 2023 г. На его реконструкцию было выделено 3 миллиарда рублей, а общая сумма, выделенная на модернизацию объектов энергетики по проекту инициативного бюджетирования – 5 миллиардов 300 миллионов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина
Три ТЭС повреждены на Украине
Киев полностью обесточил Запорожскую АЭС - что происходит на станции
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
18:05
В Крыму модернизируют объекты энергетики
ГУП РК "Крымэнерго"Топливно-энергетический комплексКрымНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32Путин поручил заменить пластиковую упаковку бумажной
20:14Германия за неделю отправила Киеву 500 пистолетов и пять тысяч снарядов
19:43Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова
19:19Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
18:35Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца
18:22Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету
18:05В Крыму модернизируют объекты энергетики
17:42Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах
17:12Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику
16:54Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту
16:47Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
16:02Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации
15:53Идеальное место для свадьбы: курорт Mriya Resort & SPA признан лучшим
15:42ВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжение
15:38РНКБ выдал миллион кредитных карт
15:21В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд
15:07Удар ВСУ по Брянской области: ранен один человек
15:00Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России
14:53Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина
14:37Страшное ДТП с грузовиком на "Тавриде": двое в больнице
Лента новостейМолния