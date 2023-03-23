https://crimea.ria.ru/20230323/modernizatsiya-podstantsii-severnaya-v-krymu-chto-uzhe-sdelano-1127738948.html

Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано

Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано

Завершен первый этап модернизации подстанция "Северная" - одного из базовых объектов в энергосистеме Крыма. Его мощность выросла более чем в 4 раза, с 31 мВА... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T19:19

2023-03-23T19:19

2023-03-23T19:19

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Завершен первый этап модернизации подстанция "Северная" - одного из базовых объектов в энергосистеме Крыма. Его мощность выросла более чем в 4 раза, с 31 мВА (мегавольт-ампер) до 126 мВА. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор по инвестициям ГУП РК "Крымэнерго" Василий Пищевец.На территории подстанции было полностью демонтировано старое здание и установлен комплекс оборудования: распределительное устройство мощностью 10 кВ, два новых шинных моста (устройство для передачи электроэнергии на малые расстояния) и т.п."Также было построено модульно-блочное здание для установки ЗРУ – закрытых распределительных устройств мощностью 10 кВ. Сейчас строители приступили к монтажу пункта управления, в котором будет находится вся электроника, аккумуляторные батареи и сложные телеметрические системы, - показал Пищевец. – Проводятся работы по обустройству фундамента, и скоро начнутся работы по строительству линии, которая будет идти от подстанции "Симферопольская", чтобы передать мощность от Таврической ТЭС".На данный момент подстанция работает в тестовом режиме, к ней уже подключены потребители из строящегося жилого массива "Крымская роза". Кроме того, от неё будут питаться новый Дворец водных видов спорта, часть крымской столицы и пригородная территория.По словам министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, в полном масштабе объект введут в эксплуатацию в декабре 2023 г. На его реконструкцию было выделено 3 миллиарда рублей, а общая сумма, выделенная на модернизацию объектов энергетики по проекту инициативного бюджетирования – 5 миллиардов 300 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаТри ТЭС повреждены на УкраинеКиев полностью обесточил Запорожскую АЭС - что происходит на станции

https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-moderniziruyut-obekty-energetiki-1127738000.html

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