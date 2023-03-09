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Киев полностью обесточил Запорожскую АЭС - что происходит на станции
Киев полностью обесточил Запорожскую АЭС - что происходит на станции - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Киев полностью обесточил Запорожскую АЭС - что происходит на станции
Украинская сторона полностью обесточила Запорожскую атомную электростанцию, теперь АЭС питают дизель-генераторы, пишет РИА Новости со ссылкой на общественного... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T11:02
2023-03-09T11:02
2023-03-09T11:02
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
владимир рогов
украина
безопасность
россия
энергетика украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Украинская сторона полностью обесточила Запорожскую атомную электростанцию, теперь АЭС питают дизель-генераторы, пишет РИА Новости со ссылкой на общественного деятеля региона Владимира Рогова.Ситуация на ЗАЭСПо его данным, 9 марта в 5.53 киевский режим остановил подачу электроэнергии на ЗАЭС, отключив последнюю Днепровскую линию электропередачи, питавшую станцию.По его мнению, такие действия Киева являются очередной провокацией, цель которой - обвинить Россию в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте.Крупнейшая в Европе АЭСЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После очередного обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. По словам Лихачева, специалисты госкорпорации принимают меры по повышению обеспечению безопасности Запорожской АЭС и повышению ее надежности. Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭСНад хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный куполКиев использует АЭС для хранения западного оружия
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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россия
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, владимир рогов, украина, безопасность, россия, энергетика украины
Киев полностью обесточил Запорожскую АЭС - что происходит на станции
Рогов: ЗАЭС переведена на дизель-генераторы