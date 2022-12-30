https://crimea.ria.ru/20221230/boeviki-vsu-obstrelivayut-energodar-i-okrestnosti-zaporozhskoy-aes-1126214630.html

Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС

Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС

Формирования вооруженных сил Украины открыли огонь по береговой линии Энергодара и окрестностям Запорожской атомной электростанции, сообщил в пятницу член... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T13:41

2022-12-30T13:41

2022-12-30T13:41

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

сво

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Формирования вооруженных сил Украины открыли огонь по береговой линии Энергодара и окрестностям Запорожской атомной электростанции, сообщил в пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее врио губернатора Запорожской области сообщал, что регулярные обстрелы атомной станции в последнее время практически прекратились. По его словам, на АЭС пока работают два реактора из шести.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый директор Запорожской АЭСНа Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭСКто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление

https://crimea.ria.ru/20221217/nad-khranilischem-otrabotannykh-yadernykh-otkhodov-zaes-stroyat-zaschitnyy-kupol-1125953135.html

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, владимир рогов