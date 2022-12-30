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Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС
Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС
Формирования вооруженных сил Украины открыли огонь по береговой линии Энергодара и окрестностям Запорожской атомной электростанции, сообщил в пятницу член... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T13:41
2022-12-30T13:41
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
сво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Формирования вооруженных сил Украины открыли огонь по береговой линии Энергодара и окрестностям Запорожской атомной электростанции, сообщил в пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее врио губернатора Запорожской области сообщал, что регулярные обстрелы атомной станции в последнее время практически прекратились. По его словам, на АЭС пока работают два реактора из шести.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый директор Запорожской АЭСНа Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭСКто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление
https://crimea.ria.ru/20221217/nad-khranilischem-otrabotannykh-yadernykh-otkhodov-zaes-stroyat-zaschitnyy-kupol-1125953135.html
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, владимир рогов
Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС

Рогов: ВСУ обстреливают из тяжелого вооружения Энергодар и окрестности Запорожской АЭС

13:41 30.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Формирования вооруженных сил Украины открыли огонь по береговой линии Энергодара и окрестностям Запорожской атомной электростанции, сообщил в пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Разрывы украинских снарядов фиксируются вблизи промзоны и Запорожской АЭС. Удары наносятся с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Запорожской области сообщал, что регулярные обстрелы атомной станции в последнее время практически прекратились. По его словам, на АЭС пока работают два реактора из шести.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
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Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияВладимир Рогов
 
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