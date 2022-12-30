https://crimea.ria.ru/20221230/boeviki-vsu-obstrelivayut-energodar-i-okrestnosti-zaporozhskoy-aes-1126214630.html
Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС
Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС
Формирования вооруженных сил Украины открыли огонь по береговой линии Энергодара и окрестностям Запорожской атомной электростанции, сообщил в пятницу член... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T13:41
2022-12-30T13:41
2022-12-30T13:41
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
сво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125711533_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_11a656e1b17fcfea783d628aceef90cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Формирования вооруженных сил Украины открыли огонь по береговой линии Энергодара и окрестностям Запорожской атомной электростанции, сообщил в пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее врио губернатора Запорожской области сообщал, что регулярные обстрелы атомной станции в последнее время практически прекратились. По его словам, на АЭС пока работают два реактора из шести.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый директор Запорожской АЭСНа Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭСКто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление
https://crimea.ria.ru/20221217/nad-khranilischem-otrabotannykh-yadernykh-otkhodov-zaes-stroyat-zaschitnyy-kupol-1125953135.html
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125711533_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6122d9a48279e690d64882bb3ca443a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, владимир рогов
Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС
Рогов: ВСУ обстреливают из тяжелого вооружения Энергодар и окрестности Запорожской АЭС