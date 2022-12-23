https://crimea.ria.ru/20221223/obstrely-zaporozhskoy-aes-pochti-prekratilis--vlasti-1126097504.html
Обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти
Обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти
Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции на сегодняшний день почти прекратились, на АЭС пока работают два реактора из шести. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T13:08
2022-12-23T13:08
2022-12-23T13:22
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
магатэ
политика
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции на сегодняшний день почти прекратились, на АЭС пока работают два реактора из шести. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, на данный момент на АЭС работают на небольшой мощности два реактора из шести. Вырабатываемой энергии хватает, чтобы обеспечивать саму станцию, на которой продолжают работать 5,5 тыс. человек, и город Энергодар.Врио губернатора добавил, что власти региона следят за миссией МАГАТЭ и ее работой на станции, однако больших надежд на организацию в этом плане не возлагают.Балицкий также заверил, что вывод российских войск с Запорожской АЭС не планируется.Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и назвало своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, магатэ, политика, новые регионы россии
Обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти
Балицкий: обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились, на станции работают два реактора
13:08 23.12.2022 (обновлено: 13:22 23.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции на сегодняшний день почти прекратились, на АЭС пока работают два реактора из шести. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник пока (находится) слишком близко (к ЗАЭС), но обстрелы почти прекратились. Они, кончено, еще есть, но это незначительное количество. Мы полностью контролируем ситуацию с атомной станцией", - сказал руководитель региона в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Балицкого, на данный момент на АЭС работают на небольшой мощности два реактора из шести. Вырабатываемой энергии хватает, чтобы обеспечивать саму станцию, на которой продолжают работать 5,5 тыс. человек, и город Энергодар.
Врио губернатора добавил, что власти региона следят за миссией МАГАТЭ и ее работой на станции, однако больших надежд на организацию в этом плане не возлагают.
"Мы понимаем, что это такая же европейская структура, как и другие. Они (МАГАТЭ – ред.) сидят на зарплате у Запада и будут говорить то, что им скажут", — пояснил он.
Балицкий также заверил, что вывод российских войск с Запорожской АЭС не планируется.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило
, что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и назвало своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.