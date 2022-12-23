https://crimea.ria.ru/20221223/obstrely-zaporozhskoy-aes-pochti-prekratilis--vlasti-1126097504.html

Обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти

Обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти

Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции на сегодняшний день почти прекратились, на АЭС пока работают два реактора из шести. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T13:08

2022-12-23T13:08

2022-12-23T13:22

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

магатэ

политика

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции на сегодняшний день почти прекратились, на АЭС пока работают два реактора из шести. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, на данный момент на АЭС работают на небольшой мощности два реактора из шести. Вырабатываемой энергии хватает, чтобы обеспечивать саму станцию, на которой продолжают работать 5,5 тыс. человек, и город Энергодар.Врио губернатора добавил, что власти региона следят за миссией МАГАТЭ и ее работой на станции, однако больших надежд на организацию в этом плане не возлагают.Балицкий также заверил, что вывод российских войск с Запорожской АЭС не планируется.Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и назвало своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, магатэ, политика, новые регионы россии