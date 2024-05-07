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Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение
Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение
Крымский туристический бизнес смог полностью адаптировать к новым обстоятельствам и показать развитие и рост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T18:46
2024-05-07T18:46
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
алексей волков
мнения
внутренний туризм
отдых в крыму
крым
логистика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Крымский туристический бизнес смог полностью адаптировать к новым обстоятельствам и показать развитие и рост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил президент ОСИГ, член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Алексей Волков.По его мнению, полностью оправдались прогнозы прошлого года, что крымский туристический бизнес - "самый устойчивый из всех устойчивых и самый гибкий, потому как ему удается выживать в том числе в межсезонье".Гость студии подчеркнул, что в период межсезонья была проведена значительная работа по повышению привлекательности и доступности региона. В том числе – созданы условия для максимально быстрого и комфортного прохождения Крымского моста."В частности, компания-перевозчик смогла увеличить подвижной состав, число и регулярность поездов. Все это позволит гостям прибывать в Крым с меньшими временными затратами", - сказал Волков. При этом эксперт заметил, что определенный дефицит билетов сохраняется, однако президентом страны Владимиром Путиным уже даны поручения по разделению грузового и пассажирского потоков, сокращению времени следования поездов.Принятые и принимаемые меры должны обеспечить необходимые условия для доступности региона и повышения его туристической привлекательности, резюмировал Волков.Крымский полуостров, наряду с озером Байкал и черноморским побережье Кубани стали самыми популярными направлениями внутреннего туризма в этом году по оценке результатов опроса, проведенного координационным центром правительства РФ.В начале марта Владимир Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Президент подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" объявила о запуске второго дополнительного поезда из Санкт-Петербурга в Крым. Он будет следовать до Евпатории, первый состав отправился из Петербурга 27 апреля.Билеты в Крым для детей от 10 до 17 лет можно купить по льготной цене, для этого необходима справка из учебного учреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:За 10 лет в Крыму появилось 70 новых отелей на 4 тысячи номеровСколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздникиТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуСезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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туризм в крыму, алексей волков, мнения, внутренний туризм, отдых в крыму, крым, логистика, общество
Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение

Крымский туристический бизнес смог адаптироваться к новым обстоятельствам - эксперт

18:46 07.05.2024
 
© Дмитрий МакеевЭкскурсия в Крыму
Экскурсия в Крыму
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Крымский туристический бизнес смог полностью адаптировать к новым обстоятельствам и показать развитие и рост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил президент ОСИГ, член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Алексей Волков.
"Бизнес и сама индустрия туризма Крыма адаптировались к новым обстоятельствам, в том числе к новой логистике", - отметил Волков.
По его мнению, полностью оправдались прогнозы прошлого года, что крымский туристический бизнес - "самый устойчивый из всех устойчивых и самый гибкий, потому как ему удается выживать в том числе в межсезонье".
Гость студии подчеркнул, что в период межсезонья была проведена значительная работа по повышению привлекательности и доступности региона. В том числе – созданы условия для максимально быстрого и комфортного прохождения Крымского моста.
Кроме того, отметил он, расширяется дорожная сеть в направлении южных регионов, что способствует развитию автомобильного туризма. Еще одно серьезное достижение – увеличение трафика железнодорожного сообщения.
"В частности, компания-перевозчик смогла увеличить подвижной состав, число и регулярность поездов. Все это позволит гостям прибывать в Крым с меньшими временными затратами", - сказал Волков.
При этом эксперт заметил, что определенный дефицит билетов сохраняется, однако президентом страны Владимиром Путиным уже даны поручения по разделению грузового и пассажирского потоков, сокращению времени следования поездов.
Принятые и принимаемые меры должны обеспечить необходимые условия для доступности региона и повышения его туристической привлекательности, резюмировал Волков.
Крымский полуостров, наряду с озером Байкал и черноморским побережье Кубани стали самыми популярными направлениями внутреннего туризма в этом году по оценке результатов опроса, проведенного координационным центром правительства РФ.
В начале марта Владимир Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Президент подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.
Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" объявила о запуске второго дополнительного поезда из Санкт-Петербурга в Крым. Он будет следовать до Евпатории, первый состав отправился из Петербурга 27 апреля.
Билеты в Крым для детей от 10 до 17 лет можно купить по льготной цене, для этого необходима справка из учебного учреждения.
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