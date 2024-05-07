https://crimea.ria.ru/20240507/krymskiy-turbiznes-adaptirovalsya-k-novym-obstoyatelstvam--mnenie-1137099902.html

Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение

Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение

Крымский туристический бизнес смог полностью адаптировать к новым обстоятельствам и показать развитие и рост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T18:46

2024-05-07T18:46

2024-05-07T18:46

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

алексей волков

мнения

внутренний туризм

отдых в крыму

крым

логистика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Крымский туристический бизнес смог полностью адаптировать к новым обстоятельствам и показать развитие и рост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил президент ОСИГ, член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Алексей Волков.По его мнению, полностью оправдались прогнозы прошлого года, что крымский туристический бизнес - "самый устойчивый из всех устойчивых и самый гибкий, потому как ему удается выживать в том числе в межсезонье".Гость студии подчеркнул, что в период межсезонья была проведена значительная работа по повышению привлекательности и доступности региона. В том числе – созданы условия для максимально быстрого и комфортного прохождения Крымского моста."В частности, компания-перевозчик смогла увеличить подвижной состав, число и регулярность поездов. Все это позволит гостям прибывать в Крым с меньшими временными затратами", - сказал Волков. При этом эксперт заметил, что определенный дефицит билетов сохраняется, однако президентом страны Владимиром Путиным уже даны поручения по разделению грузового и пассажирского потоков, сокращению времени следования поездов.Принятые и принимаемые меры должны обеспечить необходимые условия для доступности региона и повышения его туристической привлекательности, резюмировал Волков.Крымский полуостров, наряду с озером Байкал и черноморским побережье Кубани стали самыми популярными направлениями внутреннего туризма в этом году по оценке результатов опроса, проведенного координационным центром правительства РФ.В начале марта Владимир Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Президент подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" объявила о запуске второго дополнительного поезда из Санкт-Петербурга в Крым. Он будет следовать до Евпатории, первый состав отправился из Петербурга 27 апреля.Билеты в Крым для детей от 10 до 17 лет можно купить по льготной цене, для этого необходима справка из учебного учреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:За 10 лет в Крыму появилось 70 новых отелей на 4 тысячи номеровСколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздникиТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуСезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, алексей волков, мнения, внутренний туризм, отдых в крыму, крым, логистика, общество