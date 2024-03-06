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Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Туризм
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Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году
Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году
Количество бронирований отдыха в Крыму в 2024 году увеличилось по сравнению с прошлым годом. Какие изменения ждут туристов в плане возможности добраться до... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T18:04
2024-03-06T18:04
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туризм
поезд
транспорт
железные дороги крыма
железная дорога
гранд сервис экспресс
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Количество бронирований отдыха в Крыму в 2024 году увеличилось по сравнению с прошлым годом. Какие изменения ждут туристов в плане возможности добраться до полуострова на поезде, сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" по итогам онлайн-совещания с министерством курортов и туризма РК.Для тех, кто едет на полуостров на поездах, упростят логистику, синхронизировав бронирование с покупкой билетов. Перевозчик сообщает, что в этом году, в отличие от 2023 года, продажа билетов начинается за 90 дней, и уже открыта на летние поезда."В этом году запущено больше ежедневных поездов из Москвы – как круглогодичных, так и сезонных. Ежедневным, в частности, стал поезд Москва – Евпатория. В этом году он уходит с Павелецкого вокзала и проходит через большее число населенных пунктов Центральной России", - отметил гендиректор "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.Кроме того, запущены новые комфортные купейные вагоны с душем. Они включены в состав новых ежедневных поездов 18/17 и № 68/67, которые следуют по маршруту Москва – Симферополь.На данный момент, по информации перевозчика, билеты доступны на все поезда "Таврия". После корректировки расписания в продажу поступят билеты из Крыма в Санкт-Петербург и обратно на определенные даты.Также перевозчик напомнил, что летом, с 1 июня по 31 августа, на покупку билетов для детей в возрасте 10 – 17 лет в плацкартные вагоны предоставляется скидка в размере 50%.Первый сезонный поезд в этом году из Евпатории в Москву с измененным маршрутом отправился 1 марта. В конце прошлого года ГСЭ информировал об изменении в расписании поездов в Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начали ходить ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:В поездах дальнего следования будут предлагать только российские винаВагоны-столовые вернут в крымские поездаПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание
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крым, поезд, транспорт, железные дороги крыма, железная дорога, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости крыма, общество, туризм в крыму, вадим волченко, александр ганов
Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году

Для туристов Крыма запустили больше поездов и открыли продажи билетов за 90 дней

18:04 06.03.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Количество бронирований отдыха в Крыму в 2024 году увеличилось по сравнению с прошлым годом. Какие изменения ждут туристов в плане возможности добраться до полуострова на поезде, сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" по итогам онлайн-совещания с министерством курортов и туризма РК.

"Бронирование отдыха россиянами на крымском побережье на данный момент значительно превышает объемы прошлого года, и глубина бронирования также увеличена. Сегодня бронирование отдыха в Крым достигают сентября", – заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Для тех, кто едет на полуостров на поездах, упростят логистику, синхронизировав бронирование с покупкой билетов. Перевозчик сообщает, что в этом году, в отличие от 2023 года, продажа билетов начинается за 90 дней, и уже открыта на летние поезда.
"В этом году запущено больше ежедневных поездов из Москвы – как круглогодичных, так и сезонных. Ежедневным, в частности, стал поезд Москва – Евпатория. В этом году он уходит с Павелецкого вокзала и проходит через большее число населенных пунктов Центральной России", - отметил гендиректор "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.
Кроме того, запущены новые комфортные купейные вагоны с душем. Они включены в состав новых ежедневных поездов 18/17 и № 68/67, которые следуют по маршруту Москва – Симферополь.
На данный момент, по информации перевозчика, билеты доступны на все поезда "Таврия". После корректировки расписания в продажу поступят билеты из Крыма в Санкт-Петербург и обратно на определенные даты.
Также перевозчик напомнил, что летом, с 1 июня по 31 августа, на покупку билетов для детей в возрасте 10 – 17 лет в плацкартные вагоны предоставляется скидка в размере 50%.
Первый сезонный поезд в этом году из Евпатории в Москву с измененным маршрутом отправился 1 марта. В конце прошлого года ГСЭ информировал об изменении в расписании поездов в Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начали ходить ежедневно.
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ТуризмКрымПоездТранспортЖелезные дороги КрымаЖелезная дорогаГранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Новости КрымаОбществоТуризм в КрымуВадим ВолченкоАлександр Ганов
 
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