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Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году

Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году

Количество бронирований отдыха в Крыму в 2024 году увеличилось по сравнению с прошлым годом. Какие изменения ждут туристов в плане возможности добраться до... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T18:04

2024-03-06T18:04

2024-03-06T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Количество бронирований отдыха в Крыму в 2024 году увеличилось по сравнению с прошлым годом. Какие изменения ждут туристов в плане возможности добраться до полуострова на поезде, сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" по итогам онлайн-совещания с министерством курортов и туризма РК.Для тех, кто едет на полуостров на поездах, упростят логистику, синхронизировав бронирование с покупкой билетов. Перевозчик сообщает, что в этом году, в отличие от 2023 года, продажа билетов начинается за 90 дней, и уже открыта на летние поезда."В этом году запущено больше ежедневных поездов из Москвы – как круглогодичных, так и сезонных. Ежедневным, в частности, стал поезд Москва – Евпатория. В этом году он уходит с Павелецкого вокзала и проходит через большее число населенных пунктов Центральной России", - отметил гендиректор "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.Кроме того, запущены новые комфортные купейные вагоны с душем. Они включены в состав новых ежедневных поездов 18/17 и № 68/67, которые следуют по маршруту Москва – Симферополь.На данный момент, по информации перевозчика, билеты доступны на все поезда "Таврия". После корректировки расписания в продажу поступят билеты из Крыма в Санкт-Петербург и обратно на определенные даты.Также перевозчик напомнил, что летом, с 1 июня по 31 августа, на покупку билетов для детей в возрасте 10 – 17 лет в плацкартные вагоны предоставляется скидка в размере 50%.Первый сезонный поезд в этом году из Евпатории в Москву с измененным маршрутом отправился 1 марта. В конце прошлого года ГСЭ информировал об изменении в расписании поездов в Крым. Четыре поезда из Москвы в Симферополь и Севастополь, а также поезд Москва – Евпатория с 10 декабря начали ходить ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:В поездах дальнего следования будут предлагать только российские винаВагоны-столовые вернут в крымские поездаПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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