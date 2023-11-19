https://crimea.ria.ru/20231119/vagony-stolovye-vernut-v-krymskie-poezda-1132888361.html

Вагоны-столовые вернут в крымские поезда

Вагоны-столовые вернут в крымские поезда - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Вагоны-столовые вернут в крымские поезда

Вагоны-столовые со шведской линией вновь появятся в составе одного из поездов, следующих в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного оператора... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T08:48

2023-11-19T08:48

2023-11-19T08:48

гранд сервис экспресс

железные дороги крыма

железная дорога

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общество

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вагоны-столовые со шведской линией вновь появятся в составе одного из поездов, следующих в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс"."Вагон-столовая, который полюбился нашим пассажирам, вернулся в состав поезда №75/76 Симферополь – Омск", – говорится в сообщении.Пассажирам предложат два вида меню: завтраки с 8:00 до 12:00 и обеды с 12:00 до 17:00.При этом цены в вагоне-столовой будут почти вдвое ниже, чем в вагоне-ресторане, по концепции которого вагон будет работать после 17:00.О том, что в поездах, следующих в Крым, летом появится необычный вагон-столовая, ж/д перевозчик информировал в апреле. Сообщалось, что, в отличие от вагона-ресторана, технология обслуживания пассажиров здесь иная – в формате шведского стола. Выбрать готовую еду можно непосредственно с витрины, чтобы быстро перекусить. Рядом с зоной раздачи – бойлер и микроволновка. В дневном меню нет вина и крепкого алкоголя, и у посетителей нет поводов задерживаться за столиками, которых в вагоне всего восемь – каждый на четырех человек. Если все места заняты, еду предлагается упаковать в контейнер, чтобы поесть в своем вагоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Симферополя в Адлер станет ходить ежедневно с 10 декабряИз Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсыПоезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедет

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, железная дорога, поезд, общество, транспорт