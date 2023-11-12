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Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедет
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедет - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедет
Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России. Карту праздничного маршрута и расписание анонсировали Российские железные дороги. РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T20:58
2023-11-12T20:58
2023-11-12T20:58
дед мороз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России. Карту праздничного маршрута и расписание анонсировали Российские железные дороги.Путешествие продлится 64 дня. Пункт отправления и конечного прибытия – Великий Устюг. Всего на маршруте 84 станции, среди которых Пермь, Екатеринбург, Красноярск, Тында, Челябинск, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Великий Новгород. Заедет Дед Мороз в Санкт-Петербург и Москву. "В некоторых городах поезд сделает остановки с большой программой, а где-то с короткой анимационной программой на сцене поезда", - говорится в сообщении на странице РЖД в социальной сети ВКонтакте.По информации железнодорожников, в праздничной программе во время стоянок запланировано посещение передвижной резиденции Деда Мороза, а также свободное посещение вагона-лавки с фотокупе и ресторанов с блюдами северной кухни. Продажи билетов на поезд пока не открыты."В составе нашего поезда появился новый вагон – Кукольный театр! Теперь в городах с большой программой дети и их родители могут посетить музыкальный спектакль "Волшебная книга"", - уточнили в РЖД.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пустят дополнительные поезда на Новый годДорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в путиПригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание
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дед мороз, новый год 2024, россия, праздники и памятные даты, новости, поезд, российские железные дороги (ржд)
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедет
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России - на маршруте 84 остановки
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России. Карту праздничного маршрута и расписание анонсировали Российские железные дороги.
Путешествие продлится 64 дня. Пункт отправления и конечного прибытия – Великий Устюг. Всего на маршруте 84 станции, среди которых Пермь, Екатеринбург, Красноярск, Тында, Челябинск, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Великий Новгород. Заедет Дед Мороз в Санкт-Петербург и Москву.
"В некоторых городах поезд сделает остановки с большой программой, а где-то с короткой анимационной программой на сцене поезда", - говорится в сообщении на странице РЖД в социальной сети ВКонтакте.
По информации железнодорожников, в праздничной программе во время стоянок запланировано посещение передвижной резиденции Деда Мороза, а также свободное посещение вагона-лавки с фотокупе и ресторанов с блюдами северной кухни. Продажи билетов на поезд пока не открыты.
"В составе нашего поезда появился новый вагон – Кукольный театр! Теперь в городах с большой программой дети и их родители могут посетить музыкальный спектакль "Волшебная книга"", - уточнили в РЖД.
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