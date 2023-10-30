https://crimea.ria.ru/20231030/v-krym-pustyat-dopolnitelnye-poezda-na-novyy-god-1132419918.html

В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год

В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год - РИА Новости Крым, 30.10.2023

В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год

На новогодние праздники в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга поедут дополнительные поезда, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T17:52

2023-10-30T17:52

2023-10-30T17:52

гранд сервис экспресс

поезд

крым

новости крыма

транспорт

логистика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129011904_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfbb4b6beb1fae5263bf449517199d9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На новогодние праздники в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга поедут дополнительные поезда, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным компании, речь идет о двух дополнительных поездах №171/172 Санкт-Петербург – Симферополь и №175/176 Москва – Симферополь.Дополнительный московский поезд будет выезжать из крымской столицы 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января в 01.25 и прибывать в Москву на следующий день в 14.26. Из Москвы поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января в 00.55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18.10. Исключение - 10 января, когда состав прибудет в столицу Крыма в 17:25."В составы поездов включены плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов открываются сегодня", - уточняет перевозчик.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в путиПригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание

https://crimea.ria.ru/20231027/kormit-begemota-i-vybirat-printsess-chto-delat-v-krymu-na-kanikulakh-1132302503.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, крым, новости крыма, транспорт, логистика, общество