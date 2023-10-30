https://crimea.ria.ru/20231030/v-krym-pustyat-dopolnitelnye-poezda-na-novyy-god-1132419918.html
В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год
В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год
На новогодние праздники в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга поедут дополнительные поезда, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T17:52
2023-10-30T17:52
2023-10-30T17:52
гранд сервис экспресс
поезд
крым
новости крыма
транспорт
логистика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На новогодние праздники в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга поедут дополнительные поезда, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным компании, речь идет о двух дополнительных поездах №171/172 Санкт-Петербург – Симферополь и №175/176 Москва – Симферополь.Дополнительный московский поезд будет выезжать из крымской столицы 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января в 01.25 и прибывать в Москву на следующий день в 14.26. Из Москвы поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января в 00.55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18.10. Исключение - 10 января, когда состав прибудет в столицу Крыма в 17:25."В составы поездов включены плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов открываются сегодня", - уточняет перевозчик.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в путиПригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание
https://crimea.ria.ru/20231027/kormit-begemota-i-vybirat-printsess-chto-delat-v-krymu-na-kanikulakh-1132302503.html
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гранд сервис экспресс, поезд, крым, новости крыма, транспорт, логистика, общество
В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год
В Крым на Новый год пустят дополнительные поезда из Москвы и Питера
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На новогодние праздники в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга поедут дополнительные поезда, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
По данным компании, речь идет о двух дополнительных поездах №171/172 Санкт-Петербург – Симферополь и №175/176 Москва – Симферополь.
"Поезд №171/172 будет отправляться из крымской столицы 25, 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 7 января в 18.40. В Петербург поезд прибудет через день в 12:57. Из северной столицы отправление 27, 28, 29, 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января в 19.26. В Симферополь поезд придет через день в 12.35 (для рейсов отправлением из Петербурга 8 и 9 января – прибытие в Симферополь в 13.55)", - перечислили в пресс-службе даты отправлении.
Дополнительный московский поезд будет выезжать из крымской столицы 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января в 01.25 и прибывать в Москву на следующий день в 14.26. Из Москвы поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января в 00.55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18.10. Исключение - 10 января, когда состав прибудет в столицу Крыма в 17:25.
"В составы поездов включены плацкартные и купейные вагоны. Продажи билетов открываются сегодня", - уточняет перевозчик.
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