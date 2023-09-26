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Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание
Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание
В Крыму с начала октября отменяется курсирование семи пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании". РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T06:03
2023-09-26T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с начала октября отменяется курсирование семи пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании"."Вводим новый зимний график курсирования пригородных поездов со 2 октября 2023 года. Пригородные поезда ЮППК будут курсировать согласно новому расписанию", - говорится в сообщении.В ЮППК просят при планировании путешествий заранее сверяться с новым расписанием, которое размещено на сайте компании.Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об открытии продаж билетов на поезда "Таврия", которые с 10 декабря 2023 года будут ходить по зимнему расписанию. Изменения коснутся поездов, которые курсируют в Крым и Севастополь из Москвы.На этом направлении пустят четыре ежедневных "Таврии": №17/18 Москва – Симферополь (бывший №159/160), №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный), №67/68 Москва – Симферополь, №91/92 Москва – Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поездНа поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрьВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов
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юппк "южная пригородная пассажирская компания", новости крыма, крым, поезд, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд), симферополь, евпатория
Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание

В Крыму меняют график курсирования пригородных поездов со 2 октября

06:03 26.09.2023
 
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с начала октября отменяется курсирование семи пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании".
"Вводим новый зимний график курсирования пригородных поездов со 2 октября 2023 года. Пригородные поезда ЮППК будут курсировать согласно новому расписанию", - говорится в сообщении.
В ЮППК просят при планировании путешествий заранее сверяться с новым расписанием, которое размещено на сайте компании.
В расписании отменены поезда следующих номеров: № 6639 (Соленое Озеро – Евпатория), № 6640 (Евпатория – Соленое Озеро), № 6644/6643 (Симферополь – Евпатория), 6753 (Владиславовка – Феодосия), 6764 (Феодосия – Владиславовка), 7150 (Евпатория – Симферополь), 6911 (Симферополь – Севастополь).
Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об открытии продаж билетов на поезда "Таврия", которые с 10 декабря 2023 года будут ходить по зимнему расписанию. Изменения коснутся поездов, которые курсируют в Крым и Севастополь из Москвы.
На этом направлении пустят четыре ежедневных "Таврии": №17/18 Москва – Симферополь (бывший №159/160), №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный), №67/68 Москва – Симферополь, №91/92 Москва – Севастополь.
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