https://crimea.ria.ru/20230926/prigorodnye-poezda-v-krymu-perekhodyat-na-zimnee-raspisanie-1131649679.html

Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание

Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание

В Крыму с начала октября отменяется курсирование семи пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании". РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T06:03

2023-09-26T06:03

2023-09-26T06:03

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с начала октября отменяется курсирование семи пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании"."Вводим новый зимний график курсирования пригородных поездов со 2 октября 2023 года. Пригородные поезда ЮППК будут курсировать согласно новому расписанию", - говорится в сообщении.В ЮППК просят при планировании путешествий заранее сверяться с новым расписанием, которое размещено на сайте компании.Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об открытии продаж билетов на поезда "Таврия", которые с 10 декабря 2023 года будут ходить по зимнему расписанию. Изменения коснутся поездов, которые курсируют в Крым и Севастополь из Москвы.На этом направлении пустят четыре ежедневных "Таврии": №17/18 Москва – Симферополь (бывший №159/160), №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный), №67/68 Москва – Симферополь, №91/92 Москва – Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поездНа поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрьВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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