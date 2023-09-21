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Открыта продажа билетов на зимние поезда в Крым

Открыта продажа билетов на зимние поезда в Крым - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Открыта продажа билетов на зимние поезда в Крым

"Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" зимнего расписания, которое начнет действовать с 10 декабря 2023 года. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T10:42

2023-09-21T10:42

2023-09-21T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" зимнего расписания, которое начнет действовать с 10 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Главные изменения коснутся поездов, которые курсируют в Крым и Севастополь из Москвы. На этом направлении будет четыре ежедневных "Таврии": №17/18 Москва – Симферополь (бывший №159/160), №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный), №67/68 Москва – Симферополь, №91/92 Москва – Севастополь.Частоту курсирования также увеличивают и некоторые региональные поезда. В частности, поезд №315/316 Адлер – Симферополь будет курсировать ежедневно, а поезд №141/142 Пермь – Симферополь – два раза в неделю вместо одного.Кроме того, перевозчик анонсировал запуск в летний сезон-2024 нового поезда сообщением Нижний Новгород – Симферополь. Он будет курсировать через день.Читайте также на РИА Новости Крым:В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поездНа поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрьВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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