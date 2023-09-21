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Открыта продажа билетов на зимние поезда в Крым - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Открыта продажа билетов на зимние поезда в Крым
Открыта продажа билетов на зимние поезда в Крым - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Открыта продажа билетов на зимние поезда в Крым
"Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" зимнего расписания, которое начнет действовать с 10 декабря 2023 года. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T10:42
2023-09-21T10:42
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" зимнего расписания, которое начнет действовать с 10 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Главные изменения коснутся поездов, которые курсируют в Крым и Севастополь из Москвы. На этом направлении будет четыре ежедневных "Таврии": №17/18 Москва – Симферополь (бывший №159/160), №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный), №67/68 Москва – Симферополь, №91/92 Москва – Севастополь.Частоту курсирования также увеличивают и некоторые региональные поезда. В частности, поезд №315/316 Адлер – Симферополь будет курсировать ежедневно, а поезд №141/142 Пермь – Симферополь – два раза в неделю вместо одного.Кроме того, перевозчик анонсировал запуск в летний сезон-2024 нового поезда сообщением Нижний Новгород – Симферополь. Он будет курсировать через день.Читайте также на РИА Новости Крым:В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поездНа поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрьВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов
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Открыта продажа билетов на зимние поезда в Крым

"Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на поезда "Таврия" зимнего расписания

10:42 21.09.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" зимнего расписания, которое начнет действовать с 10 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
Главные изменения коснутся поездов, которые курсируют в Крым и Севастополь из Москвы. На этом направлении будет четыре ежедневных "Таврии": №17/18 Москва – Симферополь (бывший №159/160), №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный), №67/68 Москва – Симферополь, №91/92 Москва – Севастополь.
"Все указанные поезда будут отправляться с Казанского вокзала Москвы. Двум поездам присвоены исторические номера - №17/18 и №67/68. Это номера, под которыми поезда с материковой части России ходили на полуостров еще в советское время", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
Частоту курсирования также увеличивают и некоторые региональные поезда. В частности, поезд №315/316 Адлер – Симферополь будет курсировать ежедневно, а поезд №141/142 Пермь – Симферополь – два раза в неделю вместо одного.
Кроме того, перевозчик анонсировал запуск в летний сезон-2024 нового поезда сообщением Нижний Новгород – Симферополь. Он будет курсировать через день.
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