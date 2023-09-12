https://crimea.ria.ru/20230912/na-poezde-v-krym-iz-moskvy-naznacheny-dopolnitelnye-reysy-na-oktyabr-1131358191.html

На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрь

На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрь - РИА Новости Крым, 12.09.2023

На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрь

Из-за высокого спроса на билеты увеличено число рейсов поезда №175/176 Симферополь – Москва на октябрь. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T18:25

2023-09-12T18:25

2023-09-12T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Из-за высокого спроса на билеты увеличено число рейсов поезда №175/176 Симферополь – Москва на октябрь. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Из Москвы состав будет отбывать с 12 по 15 и с 17 по 26 октября. Время отправления 00:55, прибытия в Симферополь – на следующий день в 18:10. 16 октября поезд отправится в 00:55 и прибудет в Симферополь на следующий день в 21:55. В компании уточнили, что в составе поезда преимущественно плацкартные вагоны."В другие даты с сентября по декабрь между Симферополем и Москвой курсирует другой дополнительный поезд – №177/178", – проинформировал перевозчик.До 10 декабря по маршруту Москва – Симферополь и обратно также будут курсировать поезда №27/28 и №159/160. С 5 ноября на ежедневный режим переходит поезд №91/92, который следует по маршруту Москва – Севастополь.Читайте также на РИА новости Крым:Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимыКупить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 днейВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, москва, симферополь, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, общество, новости крыма