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На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрь - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрь
На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрь - РИА Новости Крым, 12.09.2023
На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрь
Из-за высокого спроса на билеты увеличено число рейсов поезда №175/176 Симферополь – Москва на октябрь. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T18:25
2023-09-12T18:25
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симферополь
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Из-за высокого спроса на билеты увеличено число рейсов поезда №175/176 Симферополь – Москва на октябрь. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Из Москвы состав будет отбывать с 12 по 15 и с 17 по 26 октября. Время отправления 00:55, прибытия в Симферополь – на следующий день в 18:10. 16 октября поезд отправится в 00:55 и прибудет в Симферополь на следующий день в 21:55. В компании уточнили, что в составе поезда преимущественно плацкартные вагоны."В другие даты с сентября по декабрь между Симферополем и Москвой курсирует другой дополнительный поезд – №177/178", – проинформировал перевозчик.До 10 декабря по маршруту Москва – Симферополь и обратно также будут курсировать поезда №27/28 и №159/160. С 5 ноября на ежедневный режим переходит поезд №91/92, который следует по маршруту Москва – Севастополь.Читайте также на РИА новости Крым:Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимыКупить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 днейВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов
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крым, москва, симферополь, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, общество, новости крыма
На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрь

"Гранд Сервис Экспресс" назначил дополнительные рейсы поезда Москва-Симферополь на октябрь

18:25 12.09.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крыму
Поезд в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Из-за высокого спроса на билеты увеличено число рейсов поезда №175/176 Симферополь – Москва на октябрь. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд будет отправляться из Симферополя 7, 8 и с 12 по 24 октября в 01:25 и прибывать в Москву на Павелецкий вокзал на следующий день в 14:26", – уточняет перевозчик.
Из Москвы состав будет отбывать с 12 по 15 и с 17 по 26 октября. Время отправления 00:55, прибытия в Симферополь – на следующий день в 18:10. 16 октября поезд отправится в 00:55 и прибудет в Симферополь на следующий день в 21:55. В компании уточнили, что в составе поезда преимущественно плацкартные вагоны.
"В другие даты с сентября по декабрь между Симферополем и Москвой курсирует другой дополнительный поезд – №177/178", – проинформировал перевозчик.
До 10 декабря по маршруту Москва – Симферополь и обратно также будут курсировать поезда №27/28 и №159/160. С 5 ноября на ежедневный режим переходит поезд №91/92, который следует по маршруту Москва – Севастополь.
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КрымМоскваСимферопольГранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаОбществоНовости Крыма
 
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