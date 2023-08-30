https://crimea.ria.ru/20230830/dopolnitelnyy-poezd-moskva-simferopol-budet-khodit-do-zimy-1131040274.html

Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимы

Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимы - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимы

Курсирование дополнительного ежедневного поезда №177/178 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь продлевается до начала декабря. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T11:38

2023-08-30T11:38

2023-08-30T11:21

гранд сервис экспресс

крымская железная дорога (кжд)

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Курсирование дополнительного ежедневного поезда №177/178 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь продлевается до начала декабря. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Состав состоит преимущественно из плацкартных вагонов. Также в него включен купейный штабной вагон и вагон-ресторан. Поезд отправляется из Москвы в 20:00 часов и прибывает в Симферополь через день в 11:40. Отправление из крымской столицы - в 21:10, прибытие в Москву через день в 9:40.В "Гранд Сервис Экспресс" подчеркнули, что осенью по маршруту Москва – Симферополь будут курсировать четыре поезда. Пассажиры могут воспользоваться двухэтажным поездом №27/28, поездом №159/160, который составлен из новых купейных вагонов с душем, дополнительным поездом №177/178, а также регулярным поездом №91/92 Москва – Севастополь, который до 3 ноября курсирует через день, с 5 ноября – ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездовПоезда дальнего следования в Крым будут идти быстрееВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, крымская железная дорога (кжд), транспорт, новости, крым, симферополь, москва, общество