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Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимы
Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимы - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимы
Курсирование дополнительного ежедневного поезда №177/178 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь продлевается до начала декабря. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T11:38
2023-08-30T11:38
2023-08-30T11:21
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Курсирование дополнительного ежедневного поезда №177/178 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь продлевается до начала декабря. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Состав состоит преимущественно из плацкартных вагонов. Также в него включен купейный штабной вагон и вагон-ресторан. Поезд отправляется из Москвы в 20:00 часов и прибывает в Симферополь через день в 11:40. Отправление из крымской столицы - в 21:10, прибытие в Москву через день в 9:40.В "Гранд Сервис Экспресс" подчеркнули, что осенью по маршруту Москва – Симферополь будут курсировать четыре поезда. Пассажиры могут воспользоваться двухэтажным поездом №27/28, поездом №159/160, который составлен из новых купейных вагонов с душем, дополнительным поездом №177/178, а также регулярным поездом №91/92 Москва – Севастополь, который до 3 ноября курсирует через день, с 5 ноября – ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездовПоезда дальнего следования в Крым будут идти быстрееВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
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гранд сервис экспресс, крымская железная дорога (кжд), транспорт, новости, крым, симферополь, москва, общество
Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимы
Гранд Сервис Экспресс: дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Курсирование дополнительного ежедневного поезда №177/178 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь продлевается до начала декабря. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Из Симферополя поезд продолжит курсировать вплоть до 5 декабря, из Москвы до 7 декабря. И обращаем внимание пассажиров, что поезд не будет отправляться из Москвы – с 8 по 26 октября, из Симферополя – с 6 по 24 октября", - проинформировали в компании.
Состав состоит преимущественно из плацкартных вагонов. Также в него включен купейный штабной вагон и вагон-ресторан. Поезд отправляется из Москвы в 20:00 часов и прибывает в Симферополь через день в 11:40. Отправление из крымской столицы - в 21:10, прибытие в Москву через день в 9:40.
В "Гранд Сервис Экспресс" подчеркнули, что осенью по маршруту Москва – Симферополь будут курсировать четыре поезда. Пассажиры могут воспользоваться двухэтажным поездом №27/28, поездом №159/160, который составлен из новых купейных вагонов с душем, дополнительным поездом №177/178, а также регулярным поездом №91/92 Москва – Севастополь, который до 3 ноября курсирует через день, с 5 ноября – ежедневно.
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