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Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрее

Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрее - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрее

Время следования поезда "Таврия" сообщением Москва-Симферополь сократится на четыре часа в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T17:34

2023-08-18T17:34

2023-08-18T17:34

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Время следования поезда "Таврия" сообщением Москва-Симферополь сократится на четыре часа в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Сейчас поезд отправляется из Москвы в 9:42 и прибывает в Симферополь на следующий день в 20:40. Начиная с 30 сентября, поезд будет уходить из Москвы в 13:40. Время прибытия в Симферополь не изменится, уточнил перевозчик.Из Симферополя поезд продолжит курсировать в соответствии с действующим расписанием, с остановками в Рязани, Воронеже и Ростова-на-Дону.Новый график сохранится до 10 декабря 2023 года, даты вступления в силу нового расписания движения пассажирских поездов.Кроме того, с сентября будет составлен только из новых вагонов поезд №315/316 сообщением Симферополь – Адлер.Ранее стало известно, что ряду поездов из Москвы в Крым будут даны номера времен СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%Когда запустят электрички из Геническа в ДжанкойВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крым, транспорт, билеты, железные дороги крыма, новости крыма