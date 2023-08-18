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Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрее
Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрее - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрее
Время следования поезда "Таврия" сообщением Москва-Симферополь сократится на четыре часа в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T17:34
2023-08-18T17:34
2023-08-18T17:34
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Время следования поезда "Таврия" сообщением Москва-Симферополь сократится на четыре часа в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Сейчас поезд отправляется из Москвы в 9:42 и прибывает в Симферополь на следующий день в 20:40. Начиная с 30 сентября, поезд будет уходить из Москвы в 13:40. Время прибытия в Симферополь не изменится, уточнил перевозчик.Из Симферополя поезд продолжит курсировать в соответствии с действующим расписанием, с остановками в Рязани, Воронеже и Ростова-на-Дону.Новый график сохранится до 10 декабря 2023 года, даты вступления в силу нового расписания движения пассажирских поездов.Кроме того, с сентября будет составлен только из новых вагонов поезд №315/316 сообщением Симферополь – Адлер.Ранее стало известно, что ряду поездов из Москвы в Крым будут даны номера времен СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%Когда запустят электрички из Геническа в ДжанкойВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крым, транспорт, билеты, железные дороги крыма, новости крыма
Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрее
Время следования поезда Москва-Симферополь в сентябре сократят на четыре часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Время следования поезда "Таврия" сообщением Москва-Симферополь сократится на четыре часа в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Время в пути в сторону Крыма поезда №159/160 "Москва-Симферополь" будет сокращено на четыре часа в сентябре. Кроме того, работу этого поезда продлят осенью в связи с повышенным спросом на билеты", – говорится в сообщении.
Сейчас поезд отправляется из Москвы в 9:42 и прибывает в Симферополь на следующий день в 20:40. Начиная с 30 сентября, поезд будет уходить из Москвы в 13:40. Время прибытия в Симферополь не изменится, уточнил перевозчик.
Из Симферополя поезд продолжит курсировать в соответствии с действующим расписанием, с остановками в Рязани, Воронеже и Ростова-на-Дону.
Новый график сохранится до 10 декабря 2023 года, даты вступления в силу нового расписания движения пассажирских поездов.
Кроме того, с сентября будет составлен только из новых вагонов поезд №315/316 сообщением Симферополь – Адлер.
Ранее стало известно, что ряду поездов из Москвы в Крым будут даны номера времен СССР
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