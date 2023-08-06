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Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР
Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР
В следующем году ряду поездов из Москвы в Крым будут даны номера времен СССР. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс" компании, которая является частным... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T17:15
2023-08-06T16:52
гранд сервис экспресс
поезд
крым
железные дороги крыма
александр ганов
ссср
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В следующем году ряду поездов из Москвы в Крым будут даны номера времен СССР. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс" компании, которая является частным железнодорожным оператором, пишет РИА Новости.Уточняется, что речь идет о планах на 2024 год.Ганов отметил, что поезда не станут оформлять в ретро стиле."Они будут, естественно, в бирюзовых оттенках, но рисунок чем-то будет повторять то, что вы видите на "Гранд Экспрессе". Решили, что это будет интересная фишка", - добавил руководитель.Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего года в Крым прибыло1890 поездов дальнего следования. С начала 2023 года из разных регионов России железнодорожным транспортом перевезено 1,9 млн человек, что на 67% больше, чем в прошлом году.С 20 июля между Крымом и Анапой начали курсировать электропоезда "Ласточки".По мнению председателя крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, введение плоского тарифа на железнодорожные билеты обеспечит Крыму стабильный приток туристов в условиях прерванного авиасообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят электрички из Геническа в ДжанкойСколько туристов отдохнули в КрымуТуда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж
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Новости
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4.7
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гранд сервис экспресс, поезд, крым, железные дороги крыма, александр ганов, ссср, новости
Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР

ГСЭ: ряду поездов из Москвы в Крым дадут номера времен СССР в 2024 году

17:15 06.08.2023
 
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Эксперсс"Поезд в Крыму
Поезд в Крыму
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Эксперсс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В следующем году ряду поездов из Москвы в Крым будут даны номера времен СССР. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс" компании, которая является частным железнодорожным оператором, пишет РИА Новости.
"Мы вернем два новых поезда, которые следуют из Москвы (в Крым - ред.) с теми же номерами, которые были еще при Советском Союзе. Это 28 флагманский поезд, также будет еще два", - цитирует агентство слова гендиректора компании Александра Ганова.
Уточняется, что речь идет о планах на 2024 год.
Ганов отметил, что поезда не станут оформлять в ретро стиле.
"Они будут, естественно, в бирюзовых оттенках, но рисунок чем-то будет повторять то, что вы видите на "Гранд Экспрессе". Решили, что это будет интересная фишка", - добавил руководитель.
Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего года в Крым прибыло1890 поездов дальнего следования. С начала 2023 года из разных регионов России железнодорожным транспортом перевезено 1,9 млн человек, что на 67% больше, чем в прошлом году.
С 20 июля между Крымом и Анапой начали курсировать электропоезда "Ласточки".
По мнению председателя крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, введение плоского тарифа на железнодорожные билеты обеспечит Крыму стабильный приток туристов в условиях прерванного авиасообщения.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездКрымЖелезные дороги КрымаАлександр ГановСССРНовости
 
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