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Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР

Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР

В следующем году ряду поездов из Москвы в Крым будут даны номера времен СССР. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс" компании, которая является частным... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T17:15

2023-08-06T17:15

2023-08-06T16:52

гранд сервис экспресс

поезд

крым

железные дороги крыма

александр ганов

ссср

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В следующем году ряду поездов из Москвы в Крым будут даны номера времен СССР. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс" компании, которая является частным железнодорожным оператором, пишет РИА Новости.Уточняется, что речь идет о планах на 2024 год.Ганов отметил, что поезда не станут оформлять в ретро стиле."Они будут, естественно, в бирюзовых оттенках, но рисунок чем-то будет повторять то, что вы видите на "Гранд Экспрессе". Решили, что это будет интересная фишка", - добавил руководитель.Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего года в Крым прибыло1890 поездов дальнего следования. С начала 2023 года из разных регионов России железнодорожным транспортом перевезено 1,9 млн человек, что на 67% больше, чем в прошлом году.С 20 июля между Крымом и Анапой начали курсировать электропоезда "Ласточки".По мнению председателя крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, введение плоского тарифа на железнодорожные билеты обеспечит Крыму стабильный приток туристов в условиях прерванного авиасообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят электрички из Геническа в ДжанкойСколько туристов отдохнули в КрымуТуда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, крым, железные дороги крыма, александр ганов, ссср, новости