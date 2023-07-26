Сколько туристов отдохнули в Крыму
Чернышенко: в Крыму с начала года отдохнули 2,4 млн туристов
11:50 26.07.2023 (обновлено: 11:51 26.07.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года отдохнули 2,4 млн туристов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.
"С начала года в Крыму отдохнули 2,4 миллиона туристов, эти показатели ниже прошлого года. Тем не менее, системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности", - сказал вице-премьер.
По его словам, в прошлом году из федерального бюджета на нее было выделено порядка 840 млн рублей, в этом – более 2,7 млрд рублей. За счет этого турсфера Крыма будет развивать инфраструктуру, а предприятия отрасли смогут сохранить свои коллективы и продолжить вести бизнес по приему отдыхающих, пояснил Чернышенко. И добавил, что правительство России продолжит оказывать необходимую поддержку региону для развития его туристического потенциала.
В свою очередь Сергей Аксенов рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов и поддержать отрасль, а также про оздоровительный туризм. Он сообщил, что на полуострове находятся 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест. В целом в Крыму количество койко-мест доходит до 58 тысяч.
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что массовых отмен туристических броней после ЧП на Крымском мосту не наблюдается, информация об оттоке туристов, распространяемая в соцсетях, является фейковой.
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