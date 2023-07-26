https://crimea.ria.ru/20230726/skolko-turistov-otdokhnuli-v-krymu-1130302314.html

Сколько туристов отдохнули в Крыму

Сколько туристов отдохнули в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Сколько туристов отдохнули в Крыму

В Крыму с начала года отдохнули 2,4 млн туристов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым. РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T11:50

2023-07-26T11:50

2023-07-26T11:51

туризм

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дмитрий чернышенко

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года отдохнули 2,4 млн туристов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.По его словам, в прошлом году из федерального бюджета на нее было выделено порядка 840 млн рублей, в этом – более 2,7 млрд рублей. За счет этого турсфера Крыма будет развивать инфраструктуру, а предприятия отрасли смогут сохранить свои коллективы и продолжить вести бизнес по приему отдыхающих, пояснил Чернышенко. И добавил, что правительство России продолжит оказывать необходимую поддержку региону для развития его туристического потенциала.В свою очередь Сергей Аксенов рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов и поддержать отрасль, а также про оздоровительный туризм. Он сообщил, что на полуострове находятся 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест. В целом в Крыму количество койко-мест доходит до 58 тысяч.Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что массовых отмен туристических броней после ЧП на Крымском мосту не наблюдается, информация об оттоке туристов, распространяемая в соцсетях, является фейковой.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в КрымуВласти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристовМеры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отели

https://crimea.ria.ru/20230725/chernyshenko-rossiyskie-turisty-vyvozili-za-rubezh-50-mlrd-dollarov-v-god-1130298505.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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