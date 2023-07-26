Когда запустят электрички из Геническа в Джанкой
Алексеенко: электрички между Геническом и Джанкоем планируют запустить до конца июля
13:02 26.07.2023 (обновлено: 13:05 26.07.2023)
© РИА Новости КрымЭлектричка
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонщиной планируют наладить до конца июля. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Мы проработали полностью этот вопрос, привели в соответствие с требованием транспортной безопасности вокзалы в Геническе, в Новоалексеевке… Есть локомотивы, есть вагоны. Сейчас урегулируются вопросы безопасности и паспортного контроля на этом маршруте", - сказал Алексеенко.
По его словам, уже до конца текущего месяца все эти процедуры могут завершиться, и в тестовом режиме электричка Геническ – Новоалексеевка – Джанкой свяжет населенные пункты двух регионов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что железнодорожное сообщение между Крымом и новыми регионами России будет возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности.
В мае врио губенатора Херсонской обалсти Владимир Сальдо сообщил РИА Новости Крым, что из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов и курсировать они будут по гибкому графику, однако при востребованности маршрута количество составов может быть увеличено.
Новые локомотивы и составы электропоездов передадут Луганской и Донецкой народным республикам, Запорожской и Херсонской областям в рамках восстановления железнодорожной отрасли ранее сообщил президенту Владимиру Путину министр транспорта РФ Виталий Савельев.
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