https://crimea.ria.ru/20230726/kogda-zapustyat-elektrichki-iz-genicheska-v-dzhankoy-1130304142.html

Когда запустят электрички из Геническа в Джанкой

Когда запустят электрички из Геническа в Джанкой - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Когда запустят электрички из Геническа в Джанкой

Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонщиной планируют наладить до конца июля. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал председатель... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T13:02

2023-07-26T13:02

2023-07-26T13:05

крым

херсонская область

джанкой

геническ

железная дорога

андрей алексеенко

транспорт

поезд

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130112692_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_025f310a3fe27b07af02e19563f13a18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонщиной планируют наладить до конца июля. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По его словам, уже до конца текущего месяца все эти процедуры могут завершиться, и в тестовом режиме электричка Геническ – Новоалексеевка – Джанкой свяжет населенные пункты двух регионов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что железнодорожное сообщение между Крымом и новыми регионами России будет возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности.В мае врио губенатора Херсонской обалсти Владимир Сальдо сообщил РИА Новости Крым, что из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов и курсировать они будут по гибкому графику, однако при востребованности маршрута количество составов может быть увеличено.Новые локомотивы и составы электропоездов передадут Луганской и Донецкой народным республикам, Запорожской и Херсонской областям в рамках восстановления железнодорожной отрасли ранее сообщил президенту Владимиру Путину министр транспорта РФ Виталий Савельев.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсыИз Геническа в Крым запустят электропоездаЭлектрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы

крым

херсонская область

джанкой

геническ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, херсонская область, джанкой, геническ, железная дорога, андрей алексеенко, транспорт, поезд, новости