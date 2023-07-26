Рейтинг@Mail.ru
Когда запустят электрички из Геническа в Джанкой - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230726/kogda-zapustyat-elektrichki-iz-genicheska-v-dzhankoy-1130304142.html
Когда запустят электрички из Геническа в Джанкой
Когда запустят электрички из Геническа в Джанкой - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Когда запустят электрички из Геническа в Джанкой
Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонщиной планируют наладить до конца июля. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал председатель... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T13:02
2023-07-26T13:05
крым
херсонская область
джанкой
геническ
железная дорога
андрей алексеенко
транспорт
поезд
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130112692_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_025f310a3fe27b07af02e19563f13a18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонщиной планируют наладить до конца июля. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По его словам, уже до конца текущего месяца все эти процедуры могут завершиться, и в тестовом режиме электричка Геническ – Новоалексеевка – Джанкой свяжет населенные пункты двух регионов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что железнодорожное сообщение между Крымом и новыми регионами России будет возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности.В мае врио губенатора Херсонской обалсти Владимир Сальдо сообщил РИА Новости Крым, что из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов и курсировать они будут по гибкому графику, однако при востребованности маршрута количество составов может быть увеличено.Новые локомотивы и составы электропоездов передадут Луганской и Донецкой народным республикам, Запорожской и Херсонской областям в рамках восстановления железнодорожной отрасли ранее сообщил президенту Владимиру Путину министр транспорта РФ Виталий Савельев.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсыИз Геническа в Крым запустят электропоездаЭлектрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы
крым
херсонская область
джанкой
геническ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130112692_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_6788fb062d4c932867650c7210785aef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, херсонская область, джанкой, геническ, железная дорога, андрей алексеенко, транспорт, поезд, новости
Когда запустят электрички из Геническа в Джанкой

Алексеенко: электрички между Геническом и Джанкоем планируют запустить до конца июля

13:02 26.07.2023 (обновлено: 13:05 26.07.2023)
 
© РИА Новости КрымЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонщиной планируют наладить до конца июля. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Мы проработали полностью этот вопрос, привели в соответствие с требованием транспортной безопасности вокзалы в Геническе, в Новоалексеевке… Есть локомотивы, есть вагоны. Сейчас урегулируются вопросы безопасности и паспортного контроля на этом маршруте", - сказал Алексеенко.
По его словам, уже до конца текущего месяца все эти процедуры могут завершиться, и в тестовом режиме электричка Геническ – Новоалексеевка – Джанкой свяжет населенные пункты двух регионов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что железнодорожное сообщение между Крымом и новыми регионами России будет возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности.
В мае врио губенатора Херсонской обалсти Владимир Сальдо сообщил РИА Новости Крым, что из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов и курсировать они будут по гибкому графику, однако при востребованности маршрута количество составов может быть увеличено.
Новые локомотивы и составы электропоездов передадут Луганской и Донецкой народным республикам, Запорожской и Херсонской областям в рамках восстановления железнодорожной отрасли ранее сообщил президенту Владимиру Путину министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы
Из Геническа в Крым запустят электропоезда
Электрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы
 
КрымХерсонская областьДжанкойГеническЖелезная дорогаАндрей АлексеенкоТранспортПоездНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Саркисян: виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму
14:25Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине
13:55Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на Кубани
13:43Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановка
13:29Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками
13:18Громкие хлопки в Евпатории – названа причина
13:04РНКБ выдал самозанятым клиентам кредиты на пять миллиардов рублей
13:02Когда запустят электрички из Геническа в Джанкой
12:47ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с тоннами "синтетики"
12:37Ураганный ветер, ливни и падение температуры: на Крым надвигается шторм
12:24"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабмин
12:13Два человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
12:01ЮНЕСКО подыгрывает террористической активности Киева – Захарова
11:50Сколько туристов отдохнули в Крыму
11:12Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму
11:0936 атак за сутки: ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области
10:23Эксперт назвал условия для вторжения польских войск на Украину
10:03Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию
10:00ЯМЭФ-2023 снова перенесли
09:39Крымский мост закрыли для машин
Лента новостейМолния