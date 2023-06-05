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Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщение
Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщение - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщение
Новые локомотивы и составы электропоездов передадут Луганской и Донецкой Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям в рамках восстановления... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T16:19
2023-06-05T16:19
2023-06-05T16:19
новые регионы россии
транспорт
железная дорога
министр транспорта рф виталий савельев
минтранс россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Новые локомотивы и составы электропоездов передадут Луганской и Донецкой Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям в рамках восстановления железнодорожной отрасли. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.Глава Минтранса отметил, что для модернизации железнодорожных перевозок в новых регионах создается госпредприятие. Всем железнодорожникам предложат работу.Кроме того, значительное количество транспорта и техники было передано в течение прошлого года. В частности, новые регионы получили 1606 единиц спецтехники, транспортных средств и оборудования: 394 автобуса, 461 школьный автобус, 351 единицу дорожно-строительной техники, 371 единицу легковых автомобилей и спецтехники для органов правопорядка. Передали также 30 магистральных и маневровых локомотивов.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов, которые будут курсировать по гибкому графику. Кроме того, власти Херсонской области рассматривают вариант обустройства как наземной трассы, так и монорельсовой подвесной дороги для сообщения с Крымом.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Геническа в Крым запустят электропоездаСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКогда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов
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новые регионы россии, транспорт, железная дорога, министр транспорта рф виталий савельев, минтранс россии, владимир путин (политик)
Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщение
Минтранс РФ: в новые регионы направят новые локомотивы и электропоезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Новые локомотивы и составы электропоездов передадут Луганской и Донецкой Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям в рамках восстановления железнодорожной отрасли. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Глава Минтранса отметил, что для модернизации железнодорожных перевозок в новых регионах создается госпредприятие. Всем железнодорожникам предложат работу.
"В этом году собираемся передать (новым региона, – ред.) 23 локомотива и одиннадцать составов электропоездов для пригородного сообщения, а также 434 единицы техники, 300 автобусов, десять единиц дорожно-строительной техники", – перечислил Савельев.
Кроме того, значительное количество транспорта и техники было передано в течение прошлого года. В частности, новые регионы получили 1606 единиц спецтехники, транспортных средств и оборудования: 394 автобуса, 461 школьный автобус, 351 единицу дорожно-строительной техники, 371 единицу легковых автомобилей и спецтехники для органов правопорядка. Передали также 30 магистральных и маневровых локомотивов.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал
, что из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов, которые будут курсировать по гибкому графику. Кроме того, власти Херсонской области рассматривают вариант обустройства как наземной трассы, так и монорельсовой подвесной дороги
для сообщения с Крымом.
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