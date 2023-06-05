https://crimea.ria.ru/20230605/kak-v-novykh-regionakh-budut-vosstanavlivat-zheleznodorozhnoe-soobschenie-1129195962.html

Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщение

Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщение - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщение

Новые локомотивы и составы электропоездов передадут Луганской и Донецкой Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям в рамках восстановления... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T16:19

2023-06-05T16:19

2023-06-05T16:19

новые регионы россии

транспорт

железная дорога

министр транспорта рф виталий савельев

минтранс россии

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Новые локомотивы и составы электропоездов передадут Луганской и Донецкой Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям в рамках восстановления железнодорожной отрасли. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.Глава Минтранса отметил, что для модернизации железнодорожных перевозок в новых регионах создается госпредприятие. Всем железнодорожникам предложат работу.Кроме того, значительное количество транспорта и техники было передано в течение прошлого года. В частности, новые регионы получили 1606 единиц спецтехники, транспортных средств и оборудования: 394 автобуса, 461 школьный автобус, 351 единицу дорожно-строительной техники, 371 единицу легковых автомобилей и спецтехники для органов правопорядка. Передали также 30 магистральных и маневровых локомотивов.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов, которые будут курсировать по гибкому графику. Кроме того, власти Херсонской области рассматривают вариант обустройства как наземной трассы, так и монорельсовой подвесной дороги для сообщения с Крымом.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Геническа в Крым запустят электропоездаСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКогда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, транспорт, железная дорога, министр транспорта рф виталий савельев, минтранс россии, владимир путин (политик)