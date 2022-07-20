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Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов
Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов
Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями будет запущено после согласования всех вопросов по безопасности, сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T10:06
2022-07-20T10:06
транспорт
сергей аксенов
крым
херсонская область
запорожская область
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями будет запущено после согласования всех вопросов по безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Пассажирское железнодорожное сообщение между российским полуостровом и южными регионами Украины планировалось возобновить 1 июля. Однако 30 июня Аксенов заявил о переносе запуска поездов. По его словам, соответствующее решение принято из соображений безопасности, так как работы по ее обеспечению на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь и Джанкой — Херсон не завершены до конца.
https://crimea.ria.ru/20220701/kogda-dadut-novoe-raspisanie-na-poezda-iz-kryma-v-melitopol-i-kherson-1123717137.html
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транспорт, сергей аксенов, крым, херсонская область, запорожская область, мелитополь
Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов

Аксенов о запуске поездов в Херсон и Мелитополь: ждем согласования по безопасности

10:06 20.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСимферополь железнодорожный вокзал башня
Симферополь железнодорожный вокзал башня - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями будет запущено после согласования всех вопросов по безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Ждем согласования по вопросам безопасности. Это сфера Минобороны, ФСБ, поэтому я здесь ничего сказать не могу. Но у нас уже все готово, инфраструктура есть, путь пробит, все проложено, ждем только "отмашки". Если ее дают сегодня, то завтра уже поедет поезд", – сказал Аксенов в интервью агентству РБК.

Пассажирское железнодорожное сообщение между российским полуостровом и южными регионами Украины планировалось возобновить 1 июля. Однако 30 июня Аксенов заявил о переносе запуска поездов. По его словам, соответствующее решение принято из соображений безопасности, так как работы по ее обеспечению на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь и Джанкой — Херсон не завершены до конца.
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1 июля, 11:42
Когда дадут новое расписание на поезда из Крыма в Мелитополь и Херсон
 
ТранспортСергей АксеновКрымХерсонская областьЗапорожская областьМелитополь
 
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