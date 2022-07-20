https://crimea.ria.ru/20220720/kogda-zapustyat-poezda-iz-kryma-v-kherson-i-melitopol--aksenov-1123903345.html

Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов

Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов

Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями будет запущено после согласования всех вопросов по безопасности, сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T10:06

2022-07-20T10:06

2022-07-20T10:06

транспорт

сергей аксенов

крым

херсонская область

запорожская область

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями будет запущено после согласования всех вопросов по безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Пассажирское железнодорожное сообщение между российским полуостровом и южными регионами Украины планировалось возобновить 1 июля. Однако 30 июня Аксенов заявил о переносе запуска поездов. По его словам, соответствующее решение принято из соображений безопасности, так как работы по ее обеспечению на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь и Джанкой — Херсон не завершены до конца.

https://crimea.ria.ru/20220701/kogda-dadut-novoe-raspisanie-na-poezda-iz-kryma-v-melitopol-i-kherson-1123717137.html

крым

херсонская область

запорожская область

мелитополь

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транспорт, сергей аксенов, крым, херсонская область, запорожская область, мелитополь