https://crimea.ria.ru/20220720/kogda-zapustyat-poezda-iz-kryma-v-kherson-i-melitopol--aksenov-1123903345.html
Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов
Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов
Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями будет запущено после согласования всех вопросов по безопасности, сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T10:06
2022-07-20T10:06
2022-07-20T10:06
транспорт
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями будет запущено после согласования всех вопросов по безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Пассажирское железнодорожное сообщение между российским полуостровом и южными регионами Украины планировалось возобновить 1 июля. Однако 30 июня Аксенов заявил о переносе запуска поездов. По его словам, соответствующее решение принято из соображений безопасности, так как работы по ее обеспечению на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь и Джанкой — Херсон не завершены до конца.
https://crimea.ria.ru/20220701/kogda-dadut-novoe-raspisanie-na-poezda-iz-kryma-v-melitopol-i-kherson-1123717137.html
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транспорт, сергей аксенов, крым, херсонская область, запорожская область, мелитополь
Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов
Аксенов о запуске поездов в Херсон и Мелитополь: ждем согласования по безопасности