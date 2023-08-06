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В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67% - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%
В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67% - РИА Новости Крым, 06.08.2023
В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%
За семь месяцев текущего года в Крым прибыло 1890 поездов дальнего следования. С начала 2023 года из разных регионов России железнодорожным транспортом... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T09:15
2023-08-06T09:15
железные дороги крыма
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
крым
владимир константинов
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. За семь месяцев текущего года в Крым прибыло 1890 поездов дальнего следования. С начала 2023 года из разных регионов России железнодорожным транспортом перевезено 1,9 млн человек, что на 67% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Поздравляя работников железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником, который традиционно отмечают в России в первое воскресенье августа, он отметил, что сегодня поезда пользуются особым спросом. В Крыму установлено железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером, Волгоградом, Омском, Пермью, Смоленском, Ростовом, Уфой, Челябинском, Архангельском, Белгородом, Псковом и другими городами.По словам политика, в республике железнодорожная отрасль является одной из приоритетных. За девять лет в составе Российской Федерации Крым совершил "колоссальный рывок в развитии нашей железной дороги".В Крыму насчитывается больше 11,5 тысяч работников железнодорожного транспорта, обозначил Константинов.Ранее сообщалось, что между Крымом и Анапой начали курсировать электропоезда "Ласточки".По мнению председателя крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, введение плоского тарифа на железнодорожные билеты обеспечит Крыму стабильный приток туристов в условиях прерванного авиасообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят электрички из Геническа в ДжанкойСколько туристов отдохнули в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
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РИА Новости Крым
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железные дороги крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), крым, владимир константинов, транспорт, логистика
В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%

Константинов: в Крым за семь месяцев прибыло 1890 поездов дальнего следования

09:15 06.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваЖелезнодорожный вокзал Симферополя
Железнодорожный вокзал Симферополя - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. За семь месяцев текущего года в Крым прибыло 1890 поездов дальнего следования. С начала 2023 года из разных регионов России железнодорожным транспортом перевезено 1,9 млн человек, что на 67% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Поздравляя работников железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником, который традиционно отмечают в России в первое воскресенье августа, он отметил, что сегодня поезда пользуются особым спросом. В Крыму установлено железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером, Волгоградом, Омском, Пермью, Смоленском, Ростовом, Уфой, Челябинском, Архангельском, Белгородом, Псковом и другими городами.
"С начала 2023 года по этим и другим направлениям дальнего следования были перевезены 1,9 млн человек, что превышает прошлогодний показатель более чем на 67%. За семь месяцев в Крым прибыло 1890 поездов дальнего следования", - написал Константинов.
По словам политика, в республике железнодорожная отрасль является одной из приоритетных. За девять лет в составе Российской Федерации Крым совершил "колоссальный рывок в развитии нашей железной дороги".
В Крыму насчитывается больше 11,5 тысяч работников железнодорожного транспорта, обозначил Константинов.
Ранее сообщалось, что между Крымом и Анапой начали курсировать электропоезда "Ласточки".
По мнению председателя крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, введение плоского тарифа на железнодорожные билеты обеспечит Крыму стабильный приток туристов в условиях прерванного авиасообщения.
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