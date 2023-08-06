https://crimea.ria.ru/20230806/v-krym-na-poezde-kolichestvo-passazhirov-vyroslo-za-god-na-67-1130559625.html

В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%

В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67% - РИА Новости Крым, 06.08.2023

В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%

За семь месяцев текущего года в Крым прибыло 1890 поездов дальнего следования. С начала 2023 года из разных регионов России железнодорожным транспортом... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T09:15

2023-08-06T09:15

2023-08-06T09:15

железные дороги крыма

железная дорога

крымская железная дорога (кжд)

крым

владимир константинов

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. За семь месяцев текущего года в Крым прибыло 1890 поездов дальнего следования. С начала 2023 года из разных регионов России железнодорожным транспортом перевезено 1,9 млн человек, что на 67% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Поздравляя работников железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником, который традиционно отмечают в России в первое воскресенье августа, он отметил, что сегодня поезда пользуются особым спросом. В Крыму установлено железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером, Волгоградом, Омском, Пермью, Смоленском, Ростовом, Уфой, Челябинском, Архангельском, Белгородом, Псковом и другими городами.По словам политика, в республике железнодорожная отрасль является одной из приоритетных. За девять лет в составе Российской Федерации Крым совершил "колоссальный рывок в развитии нашей железной дороги".В Крыму насчитывается больше 11,5 тысяч работников железнодорожного транспорта, обозначил Константинов.Ранее сообщалось, что между Крымом и Анапой начали курсировать электропоезда "Ласточки".По мнению председателя крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, введение плоского тарифа на железнодорожные билеты обеспечит Крыму стабильный приток туристов в условиях прерванного авиасообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят электрички из Геническа в ДжанкойСколько туристов отдохнули в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге

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железные дороги крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), крым, владимир константинов, транспорт, логистика