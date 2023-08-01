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Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт
Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт
Введение плоского тарифа на железнодорожные билеты обеспечит Крыму стабильный приток туристов в условиях прерванного авиасообщения. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T19:33
2023-08-01T19:33
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
крым
общество
цены и тарифы
мнения
сергей маковей
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Введение плоского тарифа на железнодорожные билеты обеспечит Крыму стабильный приток туристов в условиях прерванного авиасообщения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.Гость студии отметил, что власти страны и региона предпринимают целый ряд мер поддержки туристического сектора. В частности, в августе начнутся выплаты предприятиям в объеме четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника при учете сохранения коллектива.Однако по его мнению, просто раздача денег не совсем эффективна, гораздо важнее создать условия для устойчивого притока гостей. Одним из таких решений председатель крымской гостиничной ассоциации видит создание плоского тарифа для железной дороги по аналогии с перелетами во Владивосток и Калининград.Эксперт также подчеркнул, что крымскому бизнес-сообществу в существующих обстоятельствах необходимо действовать более решительно. В частности, переходить "от обсуждения туристического потока к его формированию"."Представителям туристической сферы и министерству курортов и туризма нужно уделять большее внимание продвижению крымского туристического продукта. Нужно вести себя еще более активно, даже агрессивно в плане маркетинга и рекламы Крыма на материковой части страны", – считает председатель крымской гостиничной ассоциации.В качестве примера он привел предпринимателей Екатеринбурга, которые создали коллаборацию и запустили чартерные туристические автобусы в Крым. При этом процент отказа от купленных ранее туров не превысил 10 процентов.Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что с начала года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов.В свою очередь Сергей Аксенов рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов и поддержать отрасль, а также про оздоровительный туризм. Он сообщил, что на полуострове находятся 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест. В целом в Крыму количество койко-мест доходит до 58 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпаркахСколько туристов отдохнули в КрымуАксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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туризм в крыму, крым, общество, цены и тарифы, мнения, сергей маковей, новости
Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт

Стабильный турпоток в Крым обеспечит появление плоского тарифа для билетов на поезда

19:33 01.08.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Введение плоского тарифа на железнодорожные билеты обеспечит Крыму стабильный приток туристов в условиях прерванного авиасообщения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
Гость студии отметил, что власти страны и региона предпринимают целый ряд мер поддержки туристического сектора. В частности, в августе начнутся выплаты предприятиям в объеме четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника при учете сохранения коллектива.
Однако по его мнению, просто раздача денег не совсем эффективна, гораздо важнее создать условия для устойчивого притока гостей. Одним из таких решений председатель крымской гостиничной ассоциации видит создание плоского тарифа для железной дороги по аналогии с перелетами во Владивосток и Калининград.
"Плоский тариф можно применять к людям, которые приобрели путевку в Крым. Это будет способствовать притоку не только в летний период, но и зимой. Как житель Крыма пытался приобрести себе билет в Санкт-Петербург, так стоимость купе составило "всего лишь" 17 тысяч рублей в одну сторону. Это 34 тысячи только транспортная логистика – это дороговато. Нам нужны плоские тарифы, которые будут распределяться на гостей и жителей региона", – уверен Маковей.
Эксперт также подчеркнул, что крымскому бизнес-сообществу в существующих обстоятельствах необходимо действовать более решительно. В частности, переходить "от обсуждения туристического потока к его формированию".
"Представителям туристической сферы и министерству курортов и туризма нужно уделять большее внимание продвижению крымского туристического продукта. Нужно вести себя еще более активно, даже агрессивно в плане маркетинга и рекламы Крыма на материковой части страны", – считает председатель крымской гостиничной ассоциации.
В качестве примера он привел предпринимателей Екатеринбурга, которые создали коллаборацию и запустили чартерные туристические автобусы в Крым. При этом процент отказа от купленных ранее туров не превысил 10 процентов.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что с начала года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов.
В свою очередь Сергей Аксенов рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов и поддержать отрасль, а также про оздоровительный туризм. Он сообщил, что на полуострове находятся 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест. В целом в Крыму количество койко-мест доходит до 58 тысяч.
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Радио "Спутник в Крыму"Туризм в КрымуКрымОбществоЦены и тарифыМненияСергей МаковейНовости
 
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