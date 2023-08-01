https://crimea.ria.ru/20230801/rost-turpotoka-v-krym-obespechit-ploskiy-tarif-na-zhd-bilety---ekspert-1130457433.html

Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт

Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт

Введение плоского тарифа на железнодорожные билеты обеспечит Крыму стабильный приток туристов в условиях прерванного авиасообщения. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T19:33

2023-08-01T19:33

2023-08-01T19:33

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

крым

общество

цены и тарифы

мнения

сергей маковей

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Введение плоского тарифа на железнодорожные билеты обеспечит Крыму стабильный приток туристов в условиях прерванного авиасообщения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.Гость студии отметил, что власти страны и региона предпринимают целый ряд мер поддержки туристического сектора. В частности, в августе начнутся выплаты предприятиям в объеме четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника при учете сохранения коллектива.Однако по его мнению, просто раздача денег не совсем эффективна, гораздо важнее создать условия для устойчивого притока гостей. Одним из таких решений председатель крымской гостиничной ассоциации видит создание плоского тарифа для железной дороги по аналогии с перелетами во Владивосток и Калининград.Эксперт также подчеркнул, что крымскому бизнес-сообществу в существующих обстоятельствах необходимо действовать более решительно. В частности, переходить "от обсуждения туристического потока к его формированию"."Представителям туристической сферы и министерству курортов и туризма нужно уделять большее внимание продвижению крымского туристического продукта. Нужно вести себя еще более активно, даже агрессивно в плане маркетинга и рекламы Крыма на материковой части страны", – считает председатель крымской гостиничной ассоциации.В качестве примера он привел предпринимателей Екатеринбурга, которые создали коллаборацию и запустили чартерные туристические автобусы в Крым. При этом процент отказа от купленных ранее туров не превысил 10 процентов.Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что с начала года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов.В свою очередь Сергей Аксенов рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов и поддержать отрасль, а также про оздоровительный туризм. Он сообщил, что на полуострове находятся 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест. В целом в Крыму количество койко-мест доходит до 58 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпаркахСколько туристов отдохнули в КрымуАксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, общество, цены и тарифы, мнения, сергей маковей, новости