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Между Крымом и Анапой запустили "Ласточки"
Между Крымом и Анапой запустили "Ласточки" - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Между Крымом и Анапой запустили "Ласточки"
Электропоезда "Ласточки" начинают курсировать между Крымом и Анапой с 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании". РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T12:50
2023-07-20T12:50
2023-07-20T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Электропоезда "Ласточки" начинают курсировать между Крымом и Анапой с 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании".Каждый электропоезд насчитывает 349 посадочных мест, общая пассажировместимость – до тысячи человек. Время в пути - порядка двух часов. Стоимость билетов также не изменится и составит от станции Керчь-Южная до Анапы 488,6 рублей, до станции Тамань-Пассажирская – 48,6 рублей."Ласточки" - поезда повышенной комфортности. Составы оборудованы удобными сидениями, биотуалетами и системами кондиционирования."Учитывая особенности транспортного сообщения, а также для удобства пассажиров компания вносит изменения в график движения рельсовых автобусов (РА – 2). Также в новом расписании предусмотрена возможность пересадки с рельсовых автобусов на "Ласточки" по станции Тамань для пассажиров, следующих из или в Феодосию", - добавили в компании.Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте ЮППК.Читайте также на РИА Новости Крым:Поедут ли туристы в Крым после ЧП на мосту - экспертВсе поезда в Крым введены в график и следуют без опозданийВ Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, анапа, "ласточка" в крым, транспорт, железные дороги крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания"
Между Крымом и Анапой запустили "Ласточки"
"Ласточки" начали курсировать между Крымом и Анапой
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Электропоезда "Ласточки" начинают курсировать между Крымом и Анапой с 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании".
"Для комфортного передвижения граждан и в связи с увеличением пассажиропотока, "Южная пригородная пассажирская компания" запускает электропоезда "Ласточка", которые будут курсировать по маршруту Керчь – Анапа ежедневно с 20 июля. Дополнительно к уже курсирующим на маршрут выйдет два состава в пятивагонной комплектации", - говорится в пресс-релизе.
Каждый электропоезд насчитывает 349 посадочных мест, общая пассажировместимость – до тысячи человек. Время в пути - порядка двух часов. Стоимость билетов также не изменится и составит от станции Керчь-Южная до Анапы 488,6 рублей, до станции Тамань-Пассажирская – 48,6 рублей.
"Ласточки" - поезда повышенной комфортности. Составы оборудованы удобными сидениями, биотуалетами и системами кондиционирования.
"Учитывая особенности транспортного сообщения, а также для удобства пассажиров компания вносит изменения в график движения рельсовых автобусов (РА – 2). Также в новом расписании предусмотрена возможность пересадки с рельсовых автобусов на "Ласточки" по станции Тамань для пассажиров, следующих из или в Феодосию", - добавили в компании.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте ЮППК.
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