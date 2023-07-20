https://crimea.ria.ru/20230720/mezhdu-krymom-i-anapoy-zapustili-lastochki-1130188993.html

Между Крымом и Анапой запустили "Ласточки"

Между Крымом и Анапой запустили "Ласточки" - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Между Крымом и Анапой запустили "Ласточки"

Электропоезда "Ласточки" начинают курсировать между Крымом и Анапой с 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании". РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T12:50

2023-07-20T12:50

2023-07-20T12:50

крым

анапа

"ласточка" в крым

транспорт

железные дороги крыма

железная дорога

крымская железная дорога (кжд)

новости крыма

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119867216_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_87cb279afbe45f11569c84a73bd3a1ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Электропоезда "Ласточки" начинают курсировать между Крымом и Анапой с 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании".Каждый электропоезд насчитывает 349 посадочных мест, общая пассажировместимость – до тысячи человек. Время в пути - порядка двух часов. Стоимость билетов также не изменится и составит от станции Керчь-Южная до Анапы 488,6 рублей, до станции Тамань-Пассажирская – 48,6 рублей."Ласточки" - поезда повышенной комфортности. Составы оборудованы удобными сидениями, биотуалетами и системами кондиционирования."Учитывая особенности транспортного сообщения, а также для удобства пассажиров компания вносит изменения в график движения рельсовых автобусов (РА – 2). Также в новом расписании предусмотрена возможность пересадки с рельсовых автобусов на "Ласточки" по станции Тамань для пассажиров, следующих из или в Феодосию", - добавили в компании.Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте ЮППК.Читайте также на РИА Новости Крым:Поедут ли туристы в Крым после ЧП на мосту - экспертВсе поезда в Крым введены в график и следуют без опозданийВ Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи

крым

анапа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, анапа, "ласточка" в крым, транспорт, железные дороги крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания"