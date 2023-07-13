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В Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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В Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи
В Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи - РИА Новости Крым, 13.07.2023
В Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи
Еще один дополнительный поезд будет курсировать из Москвы в Крым. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", состав будет ходить до РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T13:58
2023-07-13T13:58
новости крыма
крымская железная дорога (кжд)
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Еще один дополнительный поезд будет курсировать из Москвы в Крым. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", состав будет ходить до Керчи.Отмечается, что продажа билетов открывается с 13 июля, цена проезда в плацкарте - 4 566,8 рублей, в купе - 7 332,1 за верхнее место и 8 122,5 рублей за нижнее. Поезд из восьми плацкартных и четырех купейных вагонов будет ходить ежедневно, из Керчи - до 31 августа, из Москвы - до 2 сентября, за исключением 2, 5 и 26 августа.Ранее в начале июля "Гранд Сервис Экспресс" запустил дополнительный поезд в Крым, следующий по маршруту Москва - Симферополь. Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поездаКупе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до СимферополяВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крымская железная дорога (кжд), гранд сервис экспресс, москва, керчь, новости, транспорт
В Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи

Перевозчик открывает продажу билетов на дополнительный поезд Москва-Керчь

13:58 13.07.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новые поезда
Новые поезда
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Еще один дополнительный поезд будет курсировать из Москвы в Крым. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", состав будет ходить до Керчи.

"В первый рейс поезд №483/484 отправится со станции Керчь-Южная Новый Парк 30 июля в 18.30, прибудет на Киевский вокзал Москвы через день в 7.47. В первый рейс с Киевского вокзала Москвы поезд отправится 1 августа в 13.22, прибытие в Керчь через день в 9.37", - сказано в сообщении.

Отмечается, что продажа билетов открывается с 13 июля, цена проезда в плацкарте - 4 566,8 рублей, в купе - 7 332,1 за верхнее место и 8 122,5 рублей за нижнее. Поезд из восьми плацкартных и четырех купейных вагонов будет ходить ежедневно, из Керчи - до 31 августа, из Москвы - до 2 сентября, за исключением 2, 5 и 26 августа.
Ранее в начале июля "Гранд Сервис Экспресс" запустил дополнительный поезд в Крым, следующий по маршруту Москва - Симферополь.
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Новости КрымаКрымская железная дорога (КЖД)Гранд Сервис ЭкспрессМоскваКерчьНовостиТранспорт
 
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