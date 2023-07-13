https://crimea.ria.ru/20230713/v-krym-iz-moskvy-dobavyat-dopolnitelnyy-poezd-sledovaniem-do-kerchi-1130032425.html

В Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи

В Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи - РИА Новости Крым, 13.07.2023

В Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи

Еще один дополнительный поезд будет курсировать из Москвы в Крым. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", состав будет ходить до РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T13:58

2023-07-13T13:58

2023-07-13T13:58

новости крыма

крымская железная дорога (кжд)

гранд сервис экспресс

москва

керчь

новости

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1a/1128379349_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_71fa2f6bedfed590a5995de6fd427eb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Еще один дополнительный поезд будет курсировать из Москвы в Крым. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", состав будет ходить до Керчи.Отмечается, что продажа билетов открывается с 13 июля, цена проезда в плацкарте - 4 566,8 рублей, в купе - 7 332,1 за верхнее место и 8 122,5 рублей за нижнее. Поезд из восьми плацкартных и четырех купейных вагонов будет ходить ежедневно, из Керчи - до 31 августа, из Москвы - до 2 сентября, за исключением 2, 5 и 26 августа.Ранее в начале июля "Гранд Сервис Экспресс" запустил дополнительный поезд в Крым, следующий по маршруту Москва - Симферополь. Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поездаКупе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до СимферополяВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге

москва

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крымская железная дорога (кжд), гранд сервис экспресс, москва, керчь, новости, транспорт