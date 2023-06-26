https://crimea.ria.ru/20230626/moskvu-i-krym-soedinit-dopolnitelnyy-poezd---tseny-na-bilety-1129645726.html
Москву и Крым соединит дополнительный поезд - цены на билеты
Москву и Крым соединит дополнительный поезд - цены на билеты - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Москву и Крым соединит дополнительный поезд - цены на билеты
В Крым из Москвы с начала июля будет курсировать дополнительный поезд "Таврия" с фиксированными ценами на билеты, сообщает пресс-служба компании-перевозчика... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T21:03
2023-06-26T21:03
2023-06-26T21:03
гранд сервис экспресс
поезд
открытие железнодорожного движения по крымскому мосту
крым
симферополь
москва
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крым из Москвы с начала июля будет курсировать дополнительный поезд "Таврия" с фиксированными ценами на билеты, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным пресс-службы, цены на проезд в купе и плацкарте будут фиксированными. В первом случае за верхнее место придется отдать 8117,7 рублей, за нижнее - 8 995,4 рублей. В влацкарте место на любой полке обойдется в 5 041,2 рубля. В состав поезда войдут одноэтажные вагоны, к этому времени назначена 21 пара поездов.Ранее в "Гранд Сервис Экспресс" сообщили об открытии продажи билетов на поезда из городов Республики Крым и Севастополя в Санкт-Петербург вплоть до 12 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душемДуш и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – АдлерКупе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя
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гранд сервис экспресс, поезд, открытие железнодорожного движения по крымскому мосту, крым, симферополь, москва, транспорт, логистика
Москву и Крым соединит дополнительный поезд - цены на билеты
Перевозчик: в начале июля Москву и Симферополь свяжет дополнительный поезд "Таврия"