https://crimea.ria.ru/20230626/moskvu-i-krym-soedinit-dopolnitelnyy-poezd---tseny-na-bilety-1129645726.html

Москву и Крым соединит дополнительный поезд - цены на билеты

Москву и Крым соединит дополнительный поезд - цены на билеты - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Москву и Крым соединит дополнительный поезд - цены на билеты

В Крым из Москвы с начала июля будет курсировать дополнительный поезд "Таврия" с фиксированными ценами на билеты, сообщает пресс-служба компании-перевозчика... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T21:03

2023-06-26T21:03

2023-06-26T21:03

гранд сервис экспресс

поезд

открытие железнодорожного движения по крымскому мосту

крым

симферополь

москва

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крым из Москвы с начала июля будет курсировать дополнительный поезд "Таврия" с фиксированными ценами на билеты, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным пресс-службы, цены на проезд в купе и плацкарте будут фиксированными. В первом случае за верхнее место придется отдать 8117,7 рублей, за нижнее - 8 995,4 рублей. В влацкарте место на любой полке обойдется в 5 041,2 рубля. В состав поезда войдут одноэтажные вагоны, к этому времени назначена 21 пара поездов.Ранее в "Гранд Сервис Экспресс" сообщили об открытии продажи билетов на поезда из городов Республики Крым и Севастополя в Санкт-Петербург вплоть до 12 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душемДуш и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – АдлерКупе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя

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симферополь

москва

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, открытие железнодорожного движения по крымскому мосту, крым, симферополь, москва, транспорт, логистика