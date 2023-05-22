https://crimea.ria.ru/20230522/iz-moskvy-v-krym-nachnut-khodit-poezda-s-kupe-transformerami-i-dushem-1128881444.html

Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем

Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем

Поезда "Таврия" сообщением Москва-Керчь оборудуют полноценными душевыми и новой системой подачи питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T17:48

2023-05-22T17:48

2023-05-22T17:48

поезд

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крымская железная дорога (кжд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" сообщением Москва-Керчь оборудуют полноценными душевыми и новой системой подачи питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс".Уточняется, что речь идет о поезде №159/160 сообщением Москва–Керчь, который начнет курсировать 26 мая.Купе-трансформерКроме того, купе нового поезда оборудованы двумя нижними трансформируемыми местами (постель убрана в спинку дивана) и двумя верхними полками. Столики тоже трансформируются – у них можно складывать боковые панели, чтобы они не мешали спать. Также в купе появились сейфы, двойные шторки на окнах и два вида розеток – внизу обычные, наверху – usb-разъемы для зарядки гаджетов.В штабном вагоне предусмотрены места для двух маломобильных пассажиров и двух сопровождающих. Последние смогут расположиться на верхних полках."Две нижние ортопедические кровати имеют специальный подъемный механизм. Один из двух туалетов штабного вагона также рассчитан для маломобильных пассажиров. В вагоне есть устройство для комфортного подъема пассажира на инвалидной коляске в вагон с низкой платформы", – уточнили в ведомстве.Всего 29 часов в путиВ компании-перевозчике подчеркнули, что дорога от Казанского вокзала до Керчи составит всего 29 часов. Поезд будет выходить из Москвы утром, а прибывать в Крым уже в обед следующего дня. Обратный рейс будет отправляться ранним вечером из Керчи, а прибывать в Москву до полуночи следующего дня.Также прорабатывается возможность организации дополнительных рейсовых автобусов от станции Керчь-Южная до курортов полуострова, а также до автовокзала Керчи.Как легко и быстро понять, билет в вагон какого класса необходим – смотрите в инфографике.Читайте также на РИА Новости Крым:Билеты из Крыма в Санкт-Петербург – продажи открыты до 12 августаНовые поезда из Москвы в Феодосию запустят в маеКогда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, гранд сервис экспресс, москва, керчь, риа новости крым, ялта, билеты, транспорт, железная дорога, крымская железная дорога (кжд)