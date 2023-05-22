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Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем
Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем
Поезда "Таврия" сообщением Москва-Керчь оборудуют полноценными душевыми и новой системой подачи питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T17:48
2023-05-22T17:48
поезд
гранд сервис экспресс
москва
керчь
риа новости крым
ялта
билеты
транспорт
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" сообщением Москва-Керчь оборудуют полноценными душевыми и новой системой подачи питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс".Уточняется, что речь идет о поезде №159/160 сообщением Москва–Керчь, который начнет курсировать 26 мая.Купе-трансформерКроме того, купе нового поезда оборудованы двумя нижними трансформируемыми местами (постель убрана в спинку дивана) и двумя верхними полками. Столики тоже трансформируются – у них можно складывать боковые панели, чтобы они не мешали спать. Также в купе появились сейфы, двойные шторки на окнах и два вида розеток – внизу обычные, наверху – usb-разъемы для зарядки гаджетов.В штабном вагоне предусмотрены места для двух маломобильных пассажиров и двух сопровождающих. Последние смогут расположиться на верхних полках."Две нижние ортопедические кровати имеют специальный подъемный механизм. Один из двух туалетов штабного вагона также рассчитан для маломобильных пассажиров. В вагоне есть устройство для комфортного подъема пассажира на инвалидной коляске в вагон с низкой платформы", – уточнили в ведомстве.Всего 29 часов в путиВ компании-перевозчике подчеркнули, что дорога от Казанского вокзала до Керчи составит всего 29 часов. Поезд будет выходить из Москвы утром, а прибывать в Крым уже в обед следующего дня. Обратный рейс будет отправляться ранним вечером из Керчи, а прибывать в Москву до полуночи следующего дня.Также прорабатывается возможность организации дополнительных рейсовых автобусов от станции Керчь-Южная до курортов полуострова, а также до автовокзала Керчи.Как легко и быстро понять, билет в вагон какого класса необходим – смотрите в инфографике.Читайте также на РИА Новости Крым:Билеты из Крыма в Санкт-Петербург – продажи открыты до 12 августаНовые поезда из Москвы в Феодосию запустят в маеКогда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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поезд, гранд сервис экспресс, москва, керчь, риа новости крым, ялта, билеты, транспорт, железная дорога, крымская железная дорога (кжд)
Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем

Из Москвы в Керчь можно доехать за 29 часов: поезд оборудован душем и купе-трансформерами

17:48 22.05.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новые вагоны поезда "Таврия"
Новые вагоны поезда Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" сообщением Москва-Керчь оборудуют полноценными душевыми и новой системой подачи питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс".
Уточняется, что речь идет о поезде №159/160 сообщением Москва–Керчь, который начнет курсировать 26 мая.
"В каждом вагоне оборудованы багажное купе, новая система подачи питьевой воды, благодаря которой пассажиры смогут набирать не только горячую, но и холодную воду. Все туалеты оборудуют гигиеническим душем, в одном из двух санузлов установлен пеленальный столик, в другом – полноценная душевая", – говорится в сообщении.

Купе-трансформер

Кроме того, купе нового поезда оборудованы двумя нижними трансформируемыми местами (постель убрана в спинку дивана) и двумя верхними полками. Столики тоже трансформируются – у них можно складывать боковые панели, чтобы они не мешали спать. Также в купе появились сейфы, двойные шторки на окнах и два вида розеток – внизу обычные, наверху – usb-разъемы для зарядки гаджетов.
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новая ливрея поезда "Таврия"
Новая ливрея поезда Таврия
1 из 3
Новая ливрея поезда "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новые вагоны поезда "Таврия"
Новые вагоны поезда Таврия
2 из 3
Новые вагоны поезда "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Сейфы в новых вагонах поезда "Таврия"
Сейфы в новых вагонах поезда Таврия
3 из 3
Сейфы в новых вагонах поезда "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
1 из 3
Новая ливрея поезда "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
2 из 3
Новые вагоны поезда "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
3 из 3
Сейфы в новых вагонах поезда "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
В штабном вагоне предусмотрены места для двух маломобильных пассажиров и двух сопровождающих. Последние смогут расположиться на верхних полках.
"Две нижние ортопедические кровати имеют специальный подъемный механизм. Один из двух туалетов штабного вагона также рассчитан для маломобильных пассажиров. В вагоне есть устройство для комфортного подъема пассажира на инвалидной коляске в вагон с низкой платформы", – уточнили в ведомстве.

Всего 29 часов в пути

В компании-перевозчике подчеркнули, что дорога от Казанского вокзала до Керчи составит всего 29 часов. Поезд будет выходить из Москвы утром, а прибывать в Крым уже в обед следующего дня. Обратный рейс будет отправляться ранним вечером из Керчи, а прибывать в Москву до полуночи следующего дня.
Также прорабатывается возможность организации дополнительных рейсовых автобусов от станции Керчь-Южная до курортов полуострова, а также до автовокзала Керчи.
Как легко и быстро понять, билет в вагон какого класса необходим – смотрите в инфографике.
© ИнфографикаСколько стоит добраться в Крым без пересадок
Сколько стоит добраться в Крым без пересадок
© Инфографика
Сколько стоит добраться в Крым без пересадок
© ИнфографикаСколько стоит добраться в Крым с пересадками
Сколько стоит добраться в Крым с пересадками
© Инфографика
Сколько стоит добраться в Крым с пересадками
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ПоездГранд Сервис ЭкспрессМоскваКерчьРИА Новости КрымЯлтаБилетыТранспортЖелезная дорогаКрымская железная дорога (КЖД)
 
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