Рейтинг@Mail.ru
Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230513/kak-vybrat-komfortnyy-vagon-na-poezd-v-krym---infografika-1128677440.html
Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика
Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика
Зачастую пассажиры, которые едут в Крым или из Крыма одним и тем же поездом вроде в одинаковых купейных или плацкартных вагонах, удивляются: набор... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T18:56
2023-05-13T18:56
инфографика
эксклюзивы риа новости крым
риа новости крым
транспорт
билеты
поезд
крым
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244015_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7f2508a8455c71d13f06b8ffa2ff01c4.jpg
Зачастую пассажиры, которые едут в Крым или из Крыма одним и тем же поездом вроде в одинаковых купейных или плацкартных вагонах, удивляются: набор предоставляемых по приобретенному билету услуг у них разный. Оказывается, пассажиры могут приобрести билеты на один и тот же поезд в вагонах разных классов. От этого зависит: накормят их завтраком прямо в купе или нет, будет ли розетка около полки и будут ли рядом везти кошку или небольшую собачку. Все это и многое другое указано в специальном цифрово-буквенном коде на билете.Специально для читателей РИА Новости Крым мы создали инфографику, позволяющую легко и быстро понять, билет в вагон какого класса вам нужен.В инфографике использованы только вагоны тех классов, которые включены в состав поездов "Таврия", везущих пассажиров в Крым и обратно на материк.Внимательно смотрите на список предоставляемых услуг в виде пиктограмм, выбирайте вам необходимые и приезжайте в Крым с комфортом и без разочарований!
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244015_85:0:1109:768_1920x0_80_0_0_7757b6d4b925b73ff16a7ffbb1a6e5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфографика, риа новости крым, транспорт, билеты, поезд, крым, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, инфографика

Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика

18:56 13.05.2023
 
Читать в
Классификация вагонов поездов Таврия
Зачастую пассажиры, которые едут в Крым или из Крыма одним и тем же поездом вроде в одинаковых купейных или плацкартных вагонах, удивляются: набор предоставляемых по приобретенному билету услуг у них разный. Оказывается, пассажиры могут приобрести билеты на один и тот же поезд в вагонах разных классов. От этого зависит: накормят их завтраком прямо в купе или нет, будет ли розетка около полки и будут ли рядом везти кошку или небольшую собачку. Все это и многое другое указано в специальном цифрово-буквенном коде на билете.
Специально для читателей РИА Новости Крым мы создали инфографику, позволяющую легко и быстро понять, билет в вагон какого класса вам нужен.
Классификация вагонов поездов Таврия
В инфографике использованы только вагоны тех классов, которые включены в состав поездов "Таврия", везущих пассажиров в Крым и обратно на материк.
Классификация вагонов поездов Таврия
Внимательно смотрите на список предоставляемых услуг в виде пиктограмм, выбирайте вам необходимые и приезжайте в Крым с комфортом и без разочарований!
Классификация вагонов поездов Таврия: расшифровка символов
Эксклюзивы РИА Новости КрымИнфографикаРИА Новости КрымТранспортБилетыПоездКрымЖелезная дорогаКрымская железная дорога (КЖД)Железные дороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:59Главные события и заявления дня: 13 мая
19:19Кто и почему очень необходим новым регионам России – мнение волонтера
18:56Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика
18:36Как Севастополь отметил 240-летие Черноморского флота
18:10Попытка наступления ВСУ и ракеты Storm Shadow: топ новостей недели
17:33ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
17:11Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит
16:22Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
15:43Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета
15:27Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении
14:46Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты
14:09Вертолет разбился в Брянской области – что известно
13:14Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие
13:08Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
12:45День Черноморского флота России: праздник, история, современность
12:10Как работает Керченская паромная переправа 13 мая
11:51Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая
11:35В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом
11:17В Крыму назвали путь к спасению народа Украины и ее православной церкви
10:59ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow
Лента новостейМолния