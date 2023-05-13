https://crimea.ria.ru/20230513/kak-vybrat-komfortnyy-vagon-na-poezd-v-krym---infografika-1128677440.html

Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика

Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика

Зачастую пассажиры, которые едут в Крым или из Крыма одним и тем же поездом вроде в одинаковых купейных или плацкартных вагонах, удивляются: набор... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T18:56

2023-05-13T18:56

2023-05-13T18:56

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Зачастую пассажиры, которые едут в Крым или из Крыма одним и тем же поездом вроде в одинаковых купейных или плацкартных вагонах, удивляются: набор предоставляемых по приобретенному билету услуг у них разный. Оказывается, пассажиры могут приобрести билеты на один и тот же поезд в вагонах разных классов. От этого зависит: накормят их завтраком прямо в купе или нет, будет ли розетка около полки и будут ли рядом везти кошку или небольшую собачку. Все это и многое другое указано в специальном цифрово-буквенном коде на билете.Специально для читателей РИА Новости Крым мы создали инфографику, позволяющую легко и быстро понять, билет в вагон какого класса вам нужен.В инфографике использованы только вагоны тех классов, которые включены в состав поездов "Таврия", везущих пассажиров в Крым и обратно на материк.Внимательно смотрите на список предоставляемых услуг в виде пиктограмм, выбирайте вам необходимые и приезжайте в Крым с комфортом и без разочарований!

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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