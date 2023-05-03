https://crimea.ria.ru/20230503/novye-poezda-iz-moskvy-v-feodosiyu-zapustyat-v-mae-1128516833.html

Новые поезда из Москвы в Феодосию запустят в мае

Новые поезда из Москвы в Феодосию запустят в мае - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Новые поезда из Москвы в Феодосию запустят в мае

Поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Феодосией с 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе крымского перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T19:54

2023-05-03T19:54

2023-05-03T19:54

гранд сервис экспресс

поезд

железные дороги крыма

железная дорога

крым

москва

феодосия

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244065_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7464566c07c66eb2f4e5c7ec07cefd07.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Феодосией с 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе крымского перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезд №161/162 будет ходить два раза в три дня. В состав включены одноэтажные плацкартные вагоны (класс обслуживания 3Э), купейные вагоны (2К) и штабной купейный вагон, оборудованный для перевозки маломобильных пассажиров.Поезд №163/164 будет курсировать один раза в три дня. Он составлен из двухэтажных купейных вагонов (классы обслуживания 2К и 2Э), СВ (класс обслуживания 1Э), вагона-ресторана и аналогичного первому поезду штабного купейного вагона.Отмечается, что из Москвы поезд будет отправляться в 14.50, прибывать в Феодосию - на следующие сутки в 18.05.Из Феодосии поезда будут отправляться в 22.00, в Москву прибывать через день, в 4 утра."По маршруту поезда проходят через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. На территории Крыма поезда делают остановки на станциях Керчь Южная – Новый парк, Багерово, Семь Колодезей и Владиславовка", – добавили в компании.Оба поезда будут курсировать по маршрутам до конца сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"В Крым на поезде: на майские количество пассажиров увеличится вдвое

крым

москва

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, железная дорога, крым, москва, феодосия, новости крыма, общество