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Новые поезда из Москвы в Феодосию запустят в мае
Новые поезда из Москвы в Феодосию запустят в мае - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Новые поезда из Москвы в Феодосию запустят в мае
Поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Феодосией с 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе крымского перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T19:54
2023-05-03T19:54
2023-05-03T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Феодосией с 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе крымского перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезд №161/162 будет ходить два раза в три дня. В состав включены одноэтажные плацкартные вагоны (класс обслуживания 3Э), купейные вагоны (2К) и штабной купейный вагон, оборудованный для перевозки маломобильных пассажиров.Поезд №163/164 будет курсировать один раза в три дня. Он составлен из двухэтажных купейных вагонов (классы обслуживания 2К и 2Э), СВ (класс обслуживания 1Э), вагона-ресторана и аналогичного первому поезду штабного купейного вагона.Отмечается, что из Москвы поезд будет отправляться в 14.50, прибывать в Феодосию - на следующие сутки в 18.05.Из Феодосии поезда будут отправляться в 22.00, в Москву прибывать через день, в 4 утра."По маршруту поезда проходят через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. На территории Крыма поезда делают остановки на станциях Керчь Южная – Новый парк, Багерово, Семь Колодезей и Владиславовка", – добавили в компании.Оба поезда будут курсировать по маршрутам до конца сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"В Крым на поезде: на майские количество пассажиров увеличится вдвое
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Новые поезда из Москвы в Феодосию запустят в мае
Поезда "Таврия" между Москвой и Феодосией запустят 26 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Феодосией с 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе крымского перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Два поезда – одноэтажный №161/162 и двухэтажный 163/164 будут курсировать по очереди, обеспечивая ежедневное сообщение между этими городами", – сообщили в компании.
Поезд №161/162 будет ходить два раза в три дня. В состав включены одноэтажные плацкартные вагоны (класс обслуживания 3Э), купейные вагоны (2К) и штабной купейный вагон, оборудованный для перевозки маломобильных пассажиров.
Поезд №163/164 будет курсировать один раза в три дня. Он составлен из двухэтажных купейных вагонов (классы обслуживания 2К и 2Э), СВ (класс обслуживания 1Э), вагона-ресторана и аналогичного первому поезду штабного купейного вагона.
Отмечается, что из Москвы поезд будет отправляться в 14.50, прибывать в Феодосию - на следующие сутки в 18.05.
Из Феодосии поезда будут отправляться в 22.00, в Москву прибывать через день, в 4 утра.
"По маршруту поезда проходят через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. На территории Крыма поезда делают остановки на станциях Керчь Южная – Новый парк, Багерово, Семь Колодезей и Владиславовка", – добавили в компании.
Оба поезда будут курсировать по маршрутам до конца сентября.
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