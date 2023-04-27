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В Крым на поезде: на майские количество пассажиров увеличится вдвое

В Крым на поезде: на майские количество пассажиров увеличится вдвое - РИА Новости Крым, 27.04.2023

В Крым на поезде: на майские количество пассажиров увеличится вдвое

На майские праздники в Крым и на материк планируют перевезти порядка 200 тысяч пассажиров, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T14:22

2023-04-27T14:22

2023-04-27T14:22

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майские праздники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. На майские праздники в Крым и на материк планируют перевезти порядка 200 тысяч пассажиров, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Больше всего пассажиров (7 тысяч) перевезут поезда, которые прибывают в Крым 29 апреля.В компании отметили, что для повышения транспортной доступности полуострова в этом году на месяц раньше запустили большую часть сезонных поездов: №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, №183/184 Мурманск – Севастополь (он будет курсировать раз в неделю), №395/396 Волгоград – Симферополь. Кроме того, впервые в этом году до майских праздников были назначены поезда: Ростов-на-Дону – Симферополь, Уфа – Симферополь, Челябинск – Севастополь. Также из Москвы в Симферополь на лето назначены два дополнительных поезда с Павелецкого вокзала. "В разные города полуострова Крым (Симферополь, Севастополь, Евпатория) на майские праздники каждый день будет прибывать от 8 до 11 поездов (в прошлом году число состав было 5-6)", - отметили в компании. Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые планируют оборудовать вагонами-столовыми.Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты. Читайте также на РИА Новости Крым:Минтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою областьЖдать ли туристов в Крыму на майские и летом - экспертПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь

https://crimea.ria.ru/20230426/poezda-poedut-po-krymskomu-mostu-ranshe-sroka-1128371351.html

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