https://crimea.ria.ru/20230602/kupe-s-dushem-poezd-iz-moskvy-v-kerch-prodlevayut-do-simferopolya-1129156267.html

Купе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя

Купе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Купе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя

Поезд №159/160 из Москвы в Керчь с 15 июля продлевает маршрут следования до Симферополя. Билеты поэтапно начнут поступать в продажу с 3 июня. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T19:02

2023-06-02T19:02

2023-06-02T19:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Поезд №159/160 из Москвы в Керчь с 15 июля продлевает маршрут следования до Симферополя. Билеты поэтапно начнут поступать в продажу с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что на маршруте будет курсировать четыре состава, в каждый из которых включены только новые купейные вагоны с душем.Составы будут отправляться с Казанского вокзала Москвы в 9:42 и прибывать в крымскую столицу на следующий день в 20:40. В первый рейс по удлиненному маршруту поезд поедет 15 июля.Из Симферополя поезд начнет ходить 17 июля. Время отправления - 10:40, в столицу состав будет прибывать на следующий день в 23:40.Продажа билетов откроется 3 июня в течение дня.Ранее компания-перевозчик сообщала, что поезда "Таврия" сообщением Москва-Керчь начали курсировать в Крым 26 мая. Поезд оборудован полноценными душевыми и новой системой подачи питьевой воды. Кроме того, купе нового поезда имеют два нижних трансформируемых места (постель убрана в спинку дивана) и две верхние полки. Столики тоже трансформируются – у них можно складывать боковые панели, чтобы они не мешали спать. В штабном вагоне предусмотрены места для двух маломобильных пассажиров и двух сопровождающих.Как легко и быстро понять, билет в вагон какого класса необходим – смотрите в инфографике.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит приехать в Крым - инфографикаИз Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душемНа поезде с домашним животным: правила путешествий

https://crimea.ria.ru/20230428/u-sleduyuschikh-cherez-krymskiy-most-poezdov-otmenyayut-ostanovki-na-polustankakh-1128425031.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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