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Купе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Купе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя
Купе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Купе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя
Поезд №159/160 из Москвы в Керчь с 15 июля продлевает маршрут следования до Симферополя. Билеты поэтапно начнут поступать в продажу с 3 июня. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T19:02
2023-06-02T19:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Поезд №159/160 из Москвы в Керчь с 15 июля продлевает маршрут следования до Симферополя. Билеты поэтапно начнут поступать в продажу с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что на маршруте будет курсировать четыре состава, в каждый из которых включены только новые купейные вагоны с душем.Составы будут отправляться с Казанского вокзала Москвы в 9:42 и прибывать в крымскую столицу на следующий день в 20:40. В первый рейс по удлиненному маршруту поезд поедет 15 июля.Из Симферополя поезд начнет ходить 17 июля. Время отправления - 10:40, в столицу состав будет прибывать на следующий день в 23:40.Продажа билетов откроется 3 июня в течение дня.Ранее компания-перевозчик сообщала, что поезда "Таврия" сообщением Москва-Керчь начали курсировать в Крым 26 мая. Поезд оборудован полноценными душевыми и новой системой подачи питьевой воды. Кроме того, купе нового поезда имеют два нижних трансформируемых места (постель убрана в спинку дивана) и две верхние полки. Столики тоже трансформируются – у них можно складывать боковые панели, чтобы они не мешали спать. В штабном вагоне предусмотрены места для двух маломобильных пассажиров и двух сопровождающих.Как легко и быстро понять, билет в вагон какого класса необходим – смотрите в инфографике.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит приехать в Крым - инфографикаИз Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душемНа поезде с домашним животным: правила путешествий
https://crimea.ria.ru/20230428/u-sleduyuschikh-cherez-krymskiy-most-poezdov-otmenyayut-ostanovki-na-polustankakh-1128425031.html
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Купе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя

Перевозчик: с 15 июля поезд Москва-Керчь продлевает маршрут до Симферополя

19:02 02.06.2023 (обновлено: 19:03 02.06.2023)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Поезд №159/160 из Москвы в Керчь с 15 июля продлевает маршрут следования до Симферополя. Билеты поэтапно начнут поступать в продажу с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Отмечается, что на маршруте будет курсировать четыре состава, в каждый из которых включены только новые купейные вагоны с душем.
"Возможность удлинить маршрут появилась в связи с новой поставкой вагонов. Поезд будет курсировать ежедневно", - уточнили в пресс-службе.
Составы будут отправляться с Казанского вокзала Москвы в 9:42 и прибывать в крымскую столицу на следующий день в 20:40. В первый рейс по удлиненному маршруту поезд поедет 15 июля.
Из Симферополя поезд начнет ходить 17 июля. Время отправления - 10:40, в столицу состав будет прибывать на следующий день в 23:40.
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Продажа билетов откроется 3 июня в течение дня.
"В связи с поэтапным получением новых вагонов с завода, пока продажи открыты не во все вагоны. Однако, по мере получения вагонов, число предложенных мест будет увеличено", - добавил перевозчик.
Ранее компания-перевозчик сообщала, что поезда "Таврия" сообщением Москва-Керчь начали курсировать в Крым 26 мая. Поезд оборудован полноценными душевыми и новой системой подачи питьевой воды. Кроме того, купе нового поезда имеют два нижних трансформируемых места (постель убрана в спинку дивана) и две верхние полки. Столики тоже трансформируются – у них можно складывать боковые панели, чтобы они не мешали спать. В штабном вагоне предусмотрены места для двух маломобильных пассажиров и двух сопровождающих.
Как легко и быстро понять, билет в вагон какого класса необходим – смотрите в инфографике.
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