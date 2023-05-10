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На поезде с домашним животным: правила путешествий - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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На поезде с домашним животным: правила путешествий
На поезде с домашним животным: правила путешествий - РИА Новости Крым, 10.05.2023
На поезде с домашним животным: правила путешествий
В поездах разрешено перевозить домашних животных, однако питомец должен находиться в клетке или в отдельном купе со своим хозяином. О том, какие еще правила... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T08:07
2023-05-10T08:07
поезд
железные дороги крыма
животные
общество
туризм в крыму
гранд сервис экспресс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В поездах разрешено перевозить домашних животных, однако питомец должен находиться в клетке или в отдельном купе со своим хозяином. О том, какие еще правила действуют в поездах дальнего следования, рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс".Перевозка в клеткеМелких животных - кошек, собак и даже птиц и грызунов - можно перевозить в клетках. Главное требование - они не должны представлять опасность для других пассажиров и проводников."Мелкие животные помещаются в клетку или переноску, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 см. Как правило, это кошки или небольшие собаки, но могут быть также птицы, хорьки, кролики", - поясняет компания-перевозчик."Проезд" таких питомцев можно оплатить при покупке пассажирского билета. Также можно выкупить все купе. В этом случае животное можно перевозить бесплатно, отметили в компании.Перевозка в плацкарте и купе"Перевозка животного без выкупа купе возможна в плацкартных вагонах класса 3Б (пока такие вагоны курсируют только в поезде №175/176 Москва – Симферополь), а также в купейных вагонах классов 2К и 2Л и в вагонах СВ класса 1У", - пояснили детали в сообщении Telegram-канала компании.Уточняется, что внести оплату за перевозку можно в момент оформления своего проездного документа на сайте перевозчика или же в мобильном приложении, а также в кассах поездов дальнего следования. В случае, если билет уже на руках, докупить квитанцию возможно исключительно в кассах."Также мелких животных можно провозить при условии полного выкупа купе в купейных вагонах классов 2К, 2Л, 2Э, 2Ф, а также в СВ и люксах классов 1У, 1Э, 1Ф, 1Е, 1И, 1Н, 1М", - добавили в компании.Выкупая купе следует помнить, что все пассажирские места должны быть оформлены в одном заказе, или же на имя одного пассажира."Перевозка крупных собак возможна только при условии выкупа всех мест в купе – в купейных вагонах классов обслуживания 2К, 2Л, 2Э, 2Ф, а также в СВ классов 1У, 1Э, 1Ф", - уточнил перевозчик. Дополнительной оплаты за перевозку четвероногого друга в этом случае также не требуется. Но большие собаки в поезде должны быть в наморднике и на поводке.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Курортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире
https://crimea.ria.ru/20230204/kak-otpravit-pitomtsa-na-poezde-bez-soprovozhdeniya--pamyatka-rzhd-1126777837.html
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поезд, железные дороги крыма, животные, общество, туризм в крыму, гранд сервис экспресс, новости
На поезде с домашним животным: правила путешествий

Перевозчик назвал правила перевозки домашних животных в поездах

08:07 10.05.2023
 
© fotoshautnah-5285856/pixabayСобака
Собака
© fotoshautnah-5285856/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В поездах разрешено перевозить домашних животных, однако питомец должен находиться в клетке или в отдельном купе со своим хозяином. О том, какие еще правила действуют в поездах дальнего следования, рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс".

Перевозка в клетке

Мелких животных - кошек, собак и даже птиц и грызунов - можно перевозить в клетках. Главное требование - они не должны представлять опасность для других пассажиров и проводников.
"Мелкие животные помещаются в клетку или переноску, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 см. Как правило, это кошки или небольшие собаки, но могут быть также птицы, хорьки, кролики", - поясняет компания-перевозчик.
"Проезд" таких питомцев можно оплатить при покупке пассажирского билета. Также можно выкупить все купе. В этом случае животное можно перевозить бесплатно, отметили в компании.
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Перевозка в плацкарте и купе

"Перевозка животного без выкупа купе возможна в плацкартных вагонах класса 3Б (пока такие вагоны курсируют только в поезде №175/176 Москва – Симферополь), а также в купейных вагонах классов 2К и 2Л и в вагонах СВ класса 1У", - пояснили детали в сообщении Telegram-канала компании.
Уточняется, что внести оплату за перевозку можно в момент оформления своего проездного документа на сайте перевозчика или же в мобильном приложении, а также в кассах поездов дальнего следования. В случае, если билет уже на руках, докупить квитанцию возможно исключительно в кассах.
"Также мелких животных можно провозить при условии полного выкупа купе в купейных вагонах классов 2К, 2Л, 2Э, 2Ф, а также в СВ и люксах классов 1У, 1Э, 1Ф, 1Е, 1И, 1Н, 1М", - добавили в компании.
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Выкупая купе следует помнить, что все пассажирские места должны быть оформлены в одном заказе, или же на имя одного пассажира.
"Перевозка крупных собак возможна только при условии выкупа всех мест в купе – в купейных вагонах классов обслуживания 2К, 2Л, 2Э, 2Ф, а также в СВ классов 1У, 1Э, 1Ф", - уточнил перевозчик. Дополнительной оплаты за перевозку четвероногого друга в этом случае также не требуется. Но большие собаки в поезде должны быть в наморднике и на поводке.
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