https://crimea.ria.ru/20230510/na-poezde-s-domashnim-zhivotnym-pravila-puteshestviy-1128630697.html

На поезде с домашним животным: правила путешествий

На поезде с домашним животным: правила путешествий - РИА Новости Крым, 10.05.2023

На поезде с домашним животным: правила путешествий

В поездах разрешено перевозить домашних животных, однако питомец должен находиться в клетке или в отдельном купе со своим хозяином. О том, какие еще правила... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T08:07

2023-05-10T08:07

2023-05-10T08:07

поезд

железные дороги крыма

животные

общество

туризм в крыму

гранд сервис экспресс

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121078478_0:24:960:564_1920x0_80_0_0_e938010aecfc428260505aa36e6d81b9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В поездах разрешено перевозить домашних животных, однако питомец должен находиться в клетке или в отдельном купе со своим хозяином. О том, какие еще правила действуют в поездах дальнего следования, рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс".Перевозка в клеткеМелких животных - кошек, собак и даже птиц и грызунов - можно перевозить в клетках. Главное требование - они не должны представлять опасность для других пассажиров и проводников."Мелкие животные помещаются в клетку или переноску, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 см. Как правило, это кошки или небольшие собаки, но могут быть также птицы, хорьки, кролики", - поясняет компания-перевозчик."Проезд" таких питомцев можно оплатить при покупке пассажирского билета. Также можно выкупить все купе. В этом случае животное можно перевозить бесплатно, отметили в компании.Перевозка в плацкарте и купе"Перевозка животного без выкупа купе возможна в плацкартных вагонах класса 3Б (пока такие вагоны курсируют только в поезде №175/176 Москва – Симферополь), а также в купейных вагонах классов 2К и 2Л и в вагонах СВ класса 1У", - пояснили детали в сообщении Telegram-канала компании.Уточняется, что внести оплату за перевозку можно в момент оформления своего проездного документа на сайте перевозчика или же в мобильном приложении, а также в кассах поездов дальнего следования. В случае, если билет уже на руках, докупить квитанцию возможно исключительно в кассах."Также мелких животных можно провозить при условии полного выкупа купе в купейных вагонах классов 2К, 2Л, 2Э, 2Ф, а также в СВ и люксах классов 1У, 1Э, 1Ф, 1Е, 1И, 1Н, 1М", - добавили в компании.Выкупая купе следует помнить, что все пассажирские места должны быть оформлены в одном заказе, или же на имя одного пассажира."Перевозка крупных собак возможна только при условии выкупа всех мест в купе – в купейных вагонах классов обслуживания 2К, 2Л, 2Э, 2Ф, а также в СВ классов 1У, 1Э, 1Ф", - уточнил перевозчик. Дополнительной оплаты за перевозку четвероногого друга в этом случае также не требуется. Но большие собаки в поезде должны быть в наморднике и на поводке.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Курортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире

https://crimea.ria.ru/20230204/kak-otpravit-pitomtsa-na-poezde-bez-soprovozhdeniya--pamyatka-rzhd-1126777837.html

https://crimea.ria.ru/20221123/pochemu-v-krymu-ne-rabotayut-novye-pravila-vygula-zhivotnykh---ekspert-1125501818.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, железные дороги крыма, животные, общество, туризм в крыму, гранд сервис экспресс, новости