https://crimea.ria.ru/20230402/otzovite-vashego-psa-kak-lyudyam-i-sobakam-zhit-v-mire-1127931769.html

"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире

"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире - РИА Новости Крым, 02.04.2023

"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга задумались об увеличении штрафов за выгул потенциально опасных собак без намордников. Также в городе обсуждается запрет... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T19:51

2023-04-02T19:51

2023-04-02T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга задумались об увеличении штрафов за выгул потенциально опасных собак без намордников. Также в городе обсуждается запрет заводить таких собак без специального разрешения для их хозяев. В чем состоит особенность содержания и воспитания собак потенциально опасных пород, чем могут быть опасны не воспитанные по всем правилам животные и как себя вести при нападении собаки – читайте в материале РИА Новости Крым.Хочешь гулять - платиПо инициативе питерских парламентариев, одобренной в первом чтении, при отсутствии намордника на потенциально опасной собаке физлицо заплатит до трех тысяч рублей, должностное — до 15 тысяч рублей, а юрлицо — до 30 тысяч рублей.Согласно постановлению Правительства РФ № 974 от 29.07.2019, в перечень потенциально опасных собак включены 12 пород, среди которых акбаш, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог, алапахский чистокровный, волкособ, бэндог, волкособачьи гибриды, гуль-донг, питбульмастиф и северокавказская собака, а также метисы этих пород. То есть достаточно редкие породы.В начале февраля заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил за запрет заводить потенциально опасных собак без специального разрешения. Предложение было озвучено после нескольких трагических инцидентов с нападением собак на детей зимой этого года в разных регионах России. Так, в подмосковном Пушкино стаффорд сорвался с поводка и напал на двоих маленьких детей. Четырехлетняя девочка получила многочисленные раны лица, ее госпитализировали. Хозяйка собаки оправдывалась, что пес "заигрался".Ранее в Омском парке мальчика окружила большая стая бродячих собак. Отогнать животных помог проезжавший мимо водитель. Заметив, что мальчика окружило множество псов, он заехал прямо на тротуар в сквере и тем самым, возможно, спас здоровье ребенку. Еще одна трагедия произошла в поселке Парфино Новгородской области. Два домашних американских питбультерьера насмерть загрызли 9-летнего мальчика. Двое детей оставались дома без взрослых. Погибший мальчик пришел в гости к другу.Бояться нужно людейПодходить к решению проблем с нападением собак нужно комплексно, считают опрошенные РИА Новости Крым кинологи и зоопсихологи, в целом поддерживающие инициативу депутатов о специальных разрешениях на заведение собак потенциально опасных пород. Еще специалисты говорят об отсутствии в России культуры собаководства и адекватного законодательства по части разведения собак, угрожающе растущей популяции бездомных собак и часто встречающемся неадекватном поведении их владельцев.Специалист также обратила внимание на бесконтрольное разведение и покупку щенков."Если у человека есть водительские права, мы, по идее, можем быть уверены, что он не наедет на нас просто так, т.к. водитель прошел обследование психиатра и нарколога. Поэтому и собачникам не помешала бы такая справка, а также страховка на случай нападения собаки на человека", - пояснила Александра Бондаренко.Кинолог Анастасия Михайлова утверждает, что при введении спецразрешения, главное - выяснить причину заведения собаки. Если животное растить в любви, оно не будет нападать, уверена эксперт.Волонтер по спасению животных Марина Евтягина в свою очередь говорит о том, что среди собачников есть устойчивое мнение, что питбули и стаффордширские терьеры являются преданными семейными собаками, собаками-няньками.Помощник судьи в защитном разделе системы Российской кинологической федерации Игорь Корбаков обращает внимание на отсутствие простейшего контроля содержания животных со стороны государства."Прибыльным этот вопрос станет, когда разведение собак будет поставлено на контроль, а люди, занимающиеся разведением, будут проходить психиатрическую экспертизу, стоять на учете в соответствующих органах и платить налоги. В этом случае ситуация станет невыгодной для тех, кто приходит в кинологию случайно", - утверждает Игорь Корбаков.Вместе с тем специалисты задаются вопросом – даже если закон увеличит штрафы за выгул собак без намордников, то кто будет контролировать соблюдение этого требования в отсутствие в нашей стране зоополиции или подобных органов.Одновременно есть и другая, возможно, самая главная проблема: бродячих или выгнанных на улицы животных меньше не становится.Животные Турции: спасатели и спасенные после землетрясения: фотолента >>Почему собаки нападаютПо мнению экспертов, собаки внутри одной породы отличаются точно также, как и люди в одной семье – характером и темпераментом. Специалисты не выделяют особо опасных собак, порода - не показатель. Бояться нужно людей, а адекватность собачника можно проверить одной простой фразой: "Отзовите, пожалуйста, вашу собаку".По словам кинолога и инструктора-дрессировщика Елены Левановой, породы, представленные в "запрещенном" списке, в России встречаются нечасто. Стаффордширские терьеры, американские питбультерьеры и бульдоги, на которых специализируется Елена, считаются собаками-компаньонами, то есть, семейными собаками, которые могут сопровождать владельца в любых ситуациях. Среди причин нападения она называет недостаток воспитания, безграмотную кинологическую деятельность и сомнительную родословную животных.Анастасия Михайлова утверждает, что на характер собаки влияет характер ее родителей и даже то, в каких условиях вынашивался, рождался и жил щенок в первые месяцы. Даже в одном помете могут родиться щенки с разным характером и уровнем тревожности."Порода влияет на характер менее чем на 10%. Основная ответственность за поведение собаки в итоге лежит на владельце – в какой среде живет и воспитывается животное", - поясняет Анастасия Михайлова.У собаки может быть негативный опыт, если ее бьют и жестоко обращаются, добавляют специалисты. Тогда на улице она ждет подвох от любого прохожего и еще больше беспокоится. Прохожий при этом может, к примеру, случайно встать в позу, в которой хозяин ее бьет. Вообще в норме собаки не нападают на людей."У меня был на перевоспитании стафф, которого с детства хозяин натравливал на своего отца, чтобы не мешал приводить друзей-собутыльников. Такие животные очень опасны, перевоспитать их сложно. Кроме того, некоторые хозяева целенаправленно травят своих собак на бродячих собратьев", - рассказывает Марина Евтягина.Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма >>"Страшно, что дети попадают в такие ситуации. Это снова вопрос контроля разведения собак и популяции бездомных животных. Если государство не в состоянии это сделать, тогда в школах можно вводить уроки самообороны от бездомных животных, чтобы учить детей защищаться, но это абсурд", - отмечает Игорь Корбаков.Как вести себя с бродячей собакойМотивы нападения домашних и бродячих собак различаются, утверждают специалисты. Бродячие собаки в целом предпочитают не связываться с людьми и на конфликт не настроены, но будут защищать лежбище, щенков и территорию, которую считают своей. Стая бродячих собак может окружить человека с целью "поиграть" с ним как с жертвой, "погонять". В такой ситуации убежать от стаи или справиться с ней у жертвы практически нет шансов.Тем не менее, вступать в конфликт с любой собакой – дело практически всегда проигрышное, поэтому лучше его избежать. Собака редко нападает сразу, сначала она подойдет или встретит вас лаем. Первое, что нужно запомнить – к собаке нельзя поворачиваться спиной и резко убегать от нее, это спровоцирует нападение. Бродячие собаки боятся электрошокера и газовых баллончиков, домашних животных средства самообороны пугают реже, уточняют эксперты.Если вы встретили бродячую собаку, то оценить ситуацию нужно еще на стадии лая. Не стоит сразу хватать палку, кричать и размахивать руками в попытке отогнать животное - это может еще больше разозлить и спровоцировать нападение."Для начала нужно остановиться и медленно, не глядя в глаза собаке, пойти в противоположную сторону. Если собака продолжит преследовать, то можно закричать и затопать ногами, тогда она отступит", - поясняет Александра Бондаренко.Что делать при нападении собакиВ феврале этого года все случаи нападения собак в России произошли с детьми, поэтому последних нужно научить вежливому и тактичному поведению с собаками. Нужно избегать крайностей - не стоит лезть к каждому встреченному на улице животному с объятиями или лаской, так же, как и убегать с криком в панике при виде собаки.Зоопсихолог вообще советуют поменьше обращать внимания на собак и научить этому ребенка."Люди очень часто провоцируют нехорошие ситуации. Постоянно встречаю родителей с детьми на улицах, которые, завидев собаку, начинают кривляться, "гавкать" и просить потрогать собаку. Такое поведение выглядит угрожающе и в перспективе провоцирующее. Не обращайте на собаку внимания", - поясняет Александра Бондаренко.В Госдуме раскритиковали новые правила продажи животных >>По ее словам, если собака подошла с лаем, в глаза ей смотреть не нужно, а необходимо остановиться и повернуться боком. Ребенка, если вы с ребенком, спрятать за спину. На руки малыша стоит брать в крайнем случае, потому что это может еще больше заинтересовать собаку.По словам Игоря Корбакова, в случае нападения нужно искать любую возможность защититься и защитить, а чаще всего собаки нападают на детей и женщин."Укус собаки наносит молниеносный вред, а нападение собаки – непоправимые последствия для психики пострадавшего", - поясняет Игорь Корбаков.Если к вам подошла лающая собака и вы понимаете, что вот-вот случится нападение, то первое, что нужно сделать – попытаться трезво оценить обстановку и свои возможности. Если вы становитесь свидетелем нападения собаки на ребенка или взрослого человека, то, вставая на его защиту, вы должны понимать, что примете удар на себя. В такой ситуации речь идет о спасении жизни и здоровья. Живот и пах защитить сумкой или рюкзаком, руку, которую вы выставите при прыжке собаки – обмотать курткой. Снять ремень или пояс и смастерить из него удавку. Приметить укрытие – подъезд или забор. Далее - действие: можно схватить палку, чтобы отогнать собаку и не дать ей вцепиться в ноги или побежать к ней с громким криком, переключая внимание от жертвы.Еще один способ поведения при нападении собаки – упасть ничком, сгруппироваться, поджав ноги к животу, руками, сумкой, курткой прикрыть голову и шею. Такой совет можно дать ребенку или человеку, который не готов бороться с животным. Маловероятно, что обученная собака нападет на человека, говорят специалисты. Но лучше посмотреть, попытается ли вам помочь ее владелец. Как показывает печальная практика, на помощь они приходят далеко не всегда.Читайте также на РИА Новости Крым:Видят ли собаки сны, и что им может сниться - кинолог Кому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных

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https://crimea.ria.ru/20230301/dyshat-bylo-trudno-nogi-nemeli-v-yalte-yunoshi-spasli-sobaku-iz-morya-1127287484.html

https://crimea.ria.ru/20221207/v-krym-iz-zony-svo-vernulas-poiskovaya-sobaka-sardelya-1125733701.html

https://crimea.ria.ru/20221002/chego-nelzya-skryt-ot-svoey-sobaki--novye-issledovaniya-uchenykh-1124688576.html

https://crimea.ria.ru/20230115/na-sluzhbe-u-cheloveka-kak-krymskie-sobaki-pomogayut-frontu-1126355335.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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