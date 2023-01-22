https://crimea.ria.ru/20230122/kak-pes-belyash-stal-talismanom-spetsotryada-mchs-kryma-1126521428.html

Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма

Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма

Спасенный пожарными пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма. Историю появления "хвостика" в пожарной части рассказали в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T17:58

2023-01-22T17:58

2023-01-22T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Спасенный пожарными пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма. Историю появления "хвостика" в пожарной части рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России по Крыму.Это случилось ровно год назад, холодным январским месяцем. К начальнику группы аварийно-спасательной части Константину Иванову обратились встревоженные горожане и рассказали, что из расположенного неподалеку канализационного люка не может выбраться собака. Позже выяснилось, что пес просидел в каменной ловушке как минимум два дня. Люди слышали его лай, но долго не могли определить источник звука.Спасительное слово"Начальник группы и четверо сослуживцев немедленно отправились на помощь к попавшему в беду животному. Однако испуганный и замерзший пес долго не хотел подпускать к себе людей: он скулил, лаял, кусал лестницу и рычал на спасателей", – рассказали в ведомстве.Выход из ситуации нашел старший моторист аварийно-спасательной части Егор Семенов. Он спустился в люк и начал разговаривать с собакой спокойным и ласковым голосом.Талисман с будкой и мискойНа этом история могла бы завершиться. Но утром следующего дня пожарные увидели у ворот части знакомую морду. Голодного гостя накормили домашними беляшами, которые оказались у кого-то из отряда. Так его и прозвали Беляш. Вместе с именем у собаки появились теплая будка и миска.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в районе Алушты спасатели пришли на помощь джек-рассел-терьеру, который провалился в заброшенный водозабор на глубину 2,5 метра. Еще одна история спасения четвероногого произошла в районе Аджимушкайских каменоломен. Чтобы извлечь собаку с пятиметровой глубины потребовалось альпинистское снаряжение, трехколенная лестница и слаженные действия сотрудников республиканского МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму козленок четыре дня просидел в колодце – видео спасенияЖенщина в Ялте хотела снять кота с дерева и сама там застрялаВ Евпатории спасатели вызволили быка из глубокого колодца - фото

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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