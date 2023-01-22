https://crimea.ria.ru/20230122/kak-pes-belyash-stal-talismanom-spetsotryada-mchs-kryma-1126521428.html
Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма
Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма
Спасенный пожарными пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма. Историю появления "хвостика" в пожарной части рассказали в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T17:58
2023-01-22T17:58
2023-01-22T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Спасенный пожарными пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма. Историю появления "хвостика" в пожарной части рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России по Крыму.Это случилось ровно год назад, холодным январским месяцем. К начальнику группы аварийно-спасательной части Константину Иванову обратились встревоженные горожане и рассказали, что из расположенного неподалеку канализационного люка не может выбраться собака. Позже выяснилось, что пес просидел в каменной ловушке как минимум два дня. Люди слышали его лай, но долго не могли определить источник звука.Спасительное слово"Начальник группы и четверо сослуживцев немедленно отправились на помощь к попавшему в беду животному. Однако испуганный и замерзший пес долго не хотел подпускать к себе людей: он скулил, лаял, кусал лестницу и рычал на спасателей", – рассказали в ведомстве.Выход из ситуации нашел старший моторист аварийно-спасательной части Егор Семенов. Он спустился в люк и начал разговаривать с собакой спокойным и ласковым голосом.Талисман с будкой и мискойНа этом история могла бы завершиться. Но утром следующего дня пожарные увидели у ворот части знакомую морду. Голодного гостя накормили домашними беляшами, которые оказались у кого-то из отряда. Так его и прозвали Беляш. Вместе с именем у собаки появились теплая будка и миска.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в районе Алушты спасатели пришли на помощь джек-рассел-терьеру, который провалился в заброшенный водозабор на глубину 2,5 метра. Еще одна история спасения четвероногого произошла в районе Аджимушкайских каменоломен. Чтобы извлечь собаку с пятиметровой глубины потребовалось альпинистское снаряжение, трехколенная лестница и слаженные действия сотрудников республиканского МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму козленок четыре дня просидел в колодце – видео спасенияЖенщина в Ялте хотела снять кота с дерева и сама там застрялаВ Евпатории спасатели вызволили быка из глубокого колодца - фото
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РИА Новости Крым
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Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма
Спасенный от голодной смерти в заброшенном люке пес стал талисманом спецотряда МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Спасенный пожарными пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма. Историю появления "хвостика" в пожарной части рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России по Крыму.
Это случилось ровно год назад, холодным январским месяцем. К начальнику группы аварийно-спасательной части Константину Иванову обратились встревоженные горожане и рассказали, что из расположенного неподалеку канализационного люка не может выбраться собака. Позже выяснилось, что пес просидел в каменной ловушке как минимум два дня. Люди слышали его лай, но долго не могли определить источник звука.
Спасительное слово
"Начальник группы и четверо сослуживцев немедленно отправились на помощь к попавшему в беду животному. Однако испуганный и замерзший пес долго не хотел подпускать к себе людей: он скулил, лаял, кусал лестницу и рычал на спасателей", – рассказали в ведомстве.
Выход из ситуации нашел старший моторист аварийно-спасательной части Егор Семенов. Он спустился в люк и начал разговаривать с собакой спокойным и ласковым голосом.
"Через некоторое время пес пошел на контакт, спустя еще пару минут начал облизывать ладони своего спасителя и ластиться к нему. Егор взял пса на руки и стал подниматься по лестнице, где спасенного собакена подхватили товарищи по службе", – продолжили в республиканском главке.
Талисман с будкой и миской
На этом история могла бы завершиться. Но утром следующего дня пожарные увидели у ворот части знакомую морду. Голодного гостя накормили домашними беляшами, которые оказались у кого-то из отряда. Так его и прозвали Беляш. Вместе с именем у собаки появились теплая будка и миска.
"Ребята из спецотряда балуют его разными домашними лакомствами, а он провожает огнеборцев на вызов и желает "сухих" рукавов, – добавили в ведомстве. – Кстати, если он бежит вслед за спецтехникой, – так бывает не всегда – то либо вызов "ложный", либо пожар незначительный и спасатели быстро возвращаются в часть".
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в районе Алушты спасатели пришли на помощь
джек-рассел-терьеру, который провалился в заброшенный водозабор на глубину 2,5 метра. Еще одна история спасения четвероногого произошла в районе Аджимушкайских каменоломен
. Чтобы извлечь собаку с пятиметровой глубины потребовалось альпинистское снаряжение, трехколенная лестница и слаженные действия сотрудников республиканского МЧС.
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