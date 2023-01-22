Рейтинг@Mail.ru
Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230122/kak-pes-belyash-stal-talismanom-spetsotryada-mchs-kryma-1126521428.html
Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма
Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма
Спасенный пожарными пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма. Историю появления "хвостика" в пожарной части рассказали в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T17:58
2023-01-22T17:58
крым
гу мчс рф по республике крым
общество
животные
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/16/1126519528_0:190:853:670_1920x0_80_0_0_5298213967e6ee26d9cd033e28847564.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Спасенный пожарными пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма. Историю появления "хвостика" в пожарной части рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России по Крыму.Это случилось ровно год назад, холодным январским месяцем. К начальнику группы аварийно-спасательной части Константину Иванову обратились встревоженные горожане и рассказали, что из расположенного неподалеку канализационного люка не может выбраться собака. Позже выяснилось, что пес просидел в каменной ловушке как минимум два дня. Люди слышали его лай, но долго не могли определить источник звука.Спасительное слово"Начальник группы и четверо сослуживцев немедленно отправились на помощь к попавшему в беду животному. Однако испуганный и замерзший пес долго не хотел подпускать к себе людей: он скулил, лаял, кусал лестницу и рычал на спасателей", – рассказали в ведомстве.Выход из ситуации нашел старший моторист аварийно-спасательной части Егор Семенов. Он спустился в люк и начал разговаривать с собакой спокойным и ласковым голосом.Талисман с будкой и мискойНа этом история могла бы завершиться. Но утром следующего дня пожарные увидели у ворот части знакомую морду. Голодного гостя накормили домашними беляшами, которые оказались у кого-то из отряда. Так его и прозвали Беляш. Вместе с именем у собаки появились теплая будка и миска.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в районе Алушты спасатели пришли на помощь джек-рассел-терьеру, который провалился в заброшенный водозабор на глубину 2,5 метра. Еще одна история спасения четвероногого произошла в районе Аджимушкайских каменоломен. Чтобы извлечь собаку с пятиметровой глубины потребовалось альпинистское снаряжение, трехколенная лестница и слаженные действия сотрудников республиканского МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму козленок четыре дня просидел в колодце – видео спасенияЖенщина в Ялте хотела снять кота с дерева и сама там застрялаВ Евпатории спасатели вызволили быка из глубокого колодца - фото
https://crimea.ria.ru/20210521/V-Sudake-upavshuyu-v-20-metrovuyu-rasschelinu-sobaku-spasli-alpinisty-1119600057.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/16/1126519528_0:181:853:821_1920x0_80_0_0_693b3b3239c57fed5b7e110b78b32373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гу мчс рф по республике крым, общество, животные, новости крыма
Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма

Спасенный от голодной смерти в заброшенном люке пес стал талисманом спецотряда МЧС Крыма

17:58 22.01.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСпасенный сотрудником Главного управления МЧС РФ по Крыму пес стал талисманом Спецотряда
Спасенный сотрудником Главного управления МЧС РФ по Крыму пес стал талисманом Спецотряда
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Спасенный пожарными пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма. Историю появления "хвостика" в пожарной части рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России по Крыму.
Это случилось ровно год назад, холодным январским месяцем. К начальнику группы аварийно-спасательной части Константину Иванову обратились встревоженные горожане и рассказали, что из расположенного неподалеку канализационного люка не может выбраться собака. Позже выяснилось, что пес просидел в каменной ловушке как минимум два дня. Люди слышали его лай, но долго не могли определить источник звука.

Спасительное слово

"Начальник группы и четверо сослуживцев немедленно отправились на помощь к попавшему в беду животному. Однако испуганный и замерзший пес долго не хотел подпускать к себе людей: он скулил, лаял, кусал лестницу и рычал на спасателей", – рассказали в ведомстве.
Спасение собаки
21 мая 2021, 11:26
В Судаке упавшую в 20-метровую расщелину собаку спасли альпинисты
Выход из ситуации нашел старший моторист аварийно-спасательной части Егор Семенов. Он спустился в люк и начал разговаривать с собакой спокойным и ласковым голосом.
"Через некоторое время пес пошел на контакт, спустя еще пару минут начал облизывать ладони своего спасителя и ластиться к нему. Егор взял пса на руки и стал подниматься по лестнице, где спасенного собакена подхватили товарищи по службе", – продолжили в республиканском главке.

Талисман с будкой и миской

На этом история могла бы завершиться. Но утром следующего дня пожарные увидели у ворот части знакомую морду. Голодного гостя накормили домашними беляшами, которые оказались у кого-то из отряда. Так его и прозвали Беляш. Вместе с именем у собаки появились теплая будка и миска.
© ГУ МЧС России по Республике КрымСпасенный сотрудником Главного управления МЧС РФ по Крыму пес стал талисманом Спецотряда
Спасенный сотрудником Главного управления МЧС РФ по Крыму пес стал талисманом Спецотряда
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Спасенный сотрудником Главного управления МЧС РФ по Крыму пес стал талисманом Спецотряда
"Ребята из спецотряда балуют его разными домашними лакомствами, а он провожает огнеборцев на вызов и желает "сухих" рукавов, – добавили в ведомстве. – Кстати, если он бежит вслед за спецтехникой, – так бывает не всегда – то либо вызов "ложный", либо пожар незначительный и спасатели быстро возвращаются в часть".
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в районе Алушты спасатели пришли на помощь джек-рассел-терьеру, который провалился в заброшенный водозабор на глубину 2,5 метра. Еще одна история спасения четвероногого произошла в районе Аджимушкайских каменоломен. Чтобы извлечь собаку с пятиметровой глубины потребовалось альпинистское снаряжение, трехколенная лестница и слаженные действия сотрудников республиканского МЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму козленок четыре дня просидел в колодце – видео спасения
Женщина в Ялте хотела снять кота с дерева и сама там застряла
В Евпатории спасатели вызволили быка из глубокого колодца - фото
 
КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымОбществоЖивотныеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма
17:41Следком возбудил уголовное дело после ЧП с воздушным шаром в Сочи
17:26Не надо иллюзий: Медведев о конфликте на Украине
16:46Финляндия заморозила активы России на 187 миллионов евро
16:24ВСУ ударили по Белгородской области: повреждены жилые дома
16:02Йодосодержащие великаны: кролики родом из Крыма
15:40Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направлениях
15:23Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Донецкой Народной Республике
14:35Армия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области
14:24В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием
13:58"Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФ
13:33ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно
12:42Где ни пройти ни проехать: в Севастополе вышла на службу конная полиция
12:13Юные крымские борцы привезли победу с турнира в Черкесске
11:39Автобус столкнулся с авто в Краснодарском крае: десять пострадавших
11:20Как работает Керченская паромная переправа 22 января
10:59В России изменится школьная программа по литературе
10:42COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 22 января
09:59Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине
09:38Девять жизней матроса Кошки
Лента новостейМолния