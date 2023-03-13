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Видят ли собаки сны, и что им может сниться - кинолог - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Видят ли собаки сны, и что им может сниться - кинолог
Видят ли собаки сны, и что им может сниться - кинолог - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Видят ли собаки сны, и что им может сниться - кинолог
Собаки видят сны, структура которых похожа на человеческие сновидения. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T08:48
2023-03-13T08:48
животные
общество
новости
служебные собаки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. Собаки видят сны, структура которых похожа на человеческие сновидения. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Что снится собакамПо словам Голубева, структуры собачьего и человеческого снов похожи - в обоих случаях есть две его фазы: медленная и быстрая, на которую как раз и приходятся сновидения."Все смешные подергивания лапами, скуление и другие движения как раз приходятся на фазу быстрого сна. Возможно, именно в этот момент питомец бежит за своей любимой игрушкой или выпрашивает кусочек лакомства у хозяина", — говорит Голубев.Сколько спят ваши питомцыСо ссылкой на исследования ученых, эксперт уточняет, что сновидения приходят к питомцам примерно спустя 15-20 минут после засыпания. Так мозг животного обрабатывает полученную за день информацию. При этом щенкам и пожилым собакам нужно до 18 часов сна в сутки, а молодым — не более 16-ти. В среднем на ночное время приходится 70% собачьего сна, остальные 30% питомцы досыпают днем.Ранее Голубев назвал неожиданный способ сохранить иммунитет собаки. По его словам, для питомцев крайне вреден табачный дым, поэтому он не рекомендует курить в присутствии животных — это поможет защитить собаку от простуд зимой и в межсезонье. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака СарделяКому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказВ Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
животные, общество, новости, служебные собаки
Видят ли собаки сны, и что им может сниться - кинолог

Кинолог Голубев: собакам сняться события минувшего дня

08:48 13.03.2023
 
© heathergunn/pixabayСобака
Собака
© heathergunn/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. Собаки видят сны, структура которых похожа на человеческие сновидения. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Что снится собакам

По словам Голубева, структуры собачьего и человеческого снов похожи - в обоих случаях есть две его фазы: медленная и быстрая, на которую как раз и приходятся сновидения.
"Все смешные подергивания лапами, скуление и другие движения как раз приходятся на фазу быстрого сна. Возможно, именно в этот момент питомец бежит за своей любимой игрушкой или выпрашивает кусочек лакомства у хозяина", — говорит Голубев.

Сколько спят ваши питомцы

Со ссылкой на исследования ученых, эксперт уточняет, что сновидения приходят к питомцам примерно спустя 15-20 минут после засыпания. Так мозг животного обрабатывает полученную за день информацию. При этом щенкам и пожилым собакам нужно до 18 часов сна в сутки, а молодым — не более 16-ти. В среднем на ночное время приходится 70% собачьего сна, остальные 30% питомцы досыпают днем.
Ранее Голубев назвал неожиданный способ сохранить иммунитет собаки. По его словам, для питомцев крайне вреден табачный дым, поэтому он не рекомендует курить в присутствии животных — это поможет защитить собаку от простуд зимой и в межсезонье.
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