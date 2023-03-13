https://crimea.ria.ru/20230313/vidyat-li-sobaki-sny-i-chto-im-mozhet-snitsya---kinolog-1127497385.html

Видят ли собаки сны, и что им может сниться - кинолог

Видят ли собаки сны, и что им может сниться - кинолог - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Видят ли собаки сны, и что им может сниться - кинолог

Собаки видят сны, структура которых похожа на человеческие сновидения. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T08:48

2023-03-13T08:48

2023-03-13T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. Собаки видят сны, структура которых похожа на человеческие сновидения. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Что снится собакамПо словам Голубева, структуры собачьего и человеческого снов похожи - в обоих случаях есть две его фазы: медленная и быстрая, на которую как раз и приходятся сновидения."Все смешные подергивания лапами, скуление и другие движения как раз приходятся на фазу быстрого сна. Возможно, именно в этот момент питомец бежит за своей любимой игрушкой или выпрашивает кусочек лакомства у хозяина", — говорит Голубев.Сколько спят ваши питомцыСо ссылкой на исследования ученых, эксперт уточняет, что сновидения приходят к питомцам примерно спустя 15-20 минут после засыпания. Так мозг животного обрабатывает полученную за день информацию. При этом щенкам и пожилым собакам нужно до 18 часов сна в сутки, а молодым — не более 16-ти. В среднем на ночное время приходится 70% собачьего сна, остальные 30% питомцы досыпают днем.Ранее Голубев назвал неожиданный способ сохранить иммунитет собаки. По его словам, для питомцев крайне вреден табачный дым, поэтому он не рекомендует курить в присутствии животных — это поможет защитить собаку от простуд зимой и в межсезонье. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака СарделяКому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказВ Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, общество, новости, служебные собаки