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Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог
Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог
Если ваша собака стала вялой и грустной, отказывается от еды, а ее шерсть потускнела, скорее всего питомец заболел. Необычную рекомендацию как не простудить... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T20:53
2022-12-19T20:53
общество
совет эксперта
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Если ваша собака стала вялой и грустной, отказывается от еды, а ее шерсть потускнела, скорее всего питомец заболел. Необычную рекомендацию как не простудить животное в холодное время года дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает "Радио1". Откажитесь от куренияЧтобы зимой собака меньше болела, нужно соблюдать несколько правил повышения иммунитета у домашнего животного.Оказывается, курение вредит не только вам, но и вашему питомцу, который вынужденно вдыхает сигаретный дым, находясь рядом с курильщиком. По словам Голубева, это очень негативно влияет на иммунную систему животных, поэтому отказ от курения поможет сохранить здоровье собаки.Правильный рацион и другие советыНо самая главная рекомендация, которую дает кинолог — правильный рацион. По словам Голубева, на корме экономить нельзя, поскольку некачественная еда может понизить иммунитет собаки. А вот витаминные добавки без консультации ветеринара питомцу лучше не давать, подчеркивает специалист.Для профилактики заболеваний собаке также нужны подвижность, полноценные прогулки на свежем воздухе. Кроме того, не следует забывать о прививочном календаре.Ранее Голубев рассказал о метеочувствительности некоторых животных. Не только хозяева, но и их питомцы могут испытывать недомогания, быть более или менее активны на фоне изменения погодных условий. Наиболее чувствительны к изменениям погоды и атмосферного давления пожилые животные с болезнями суставов и сердечно-сосудистой системы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака СарделяКому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказКакие специи нельзя добавлять в еду собак
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, совет эксперта, новости
Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог

Кинолог Голубев дал внезапный совет для собачьего здоровья

20:53 19.12.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкНовые правила выгула собак вступили в силу с начала года
Новые правила выгула собак вступили в силу с начала года - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Если ваша собака стала вялой и грустной, отказывается от еды, а ее шерсть потускнела, скорее всего питомец заболел. Необычную рекомендацию как не простудить животное в холодное время года дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает "Радио1".

Откажитесь от курения

Чтобы зимой собака меньше болела, нужно соблюдать несколько правил повышения иммунитета у домашнего животного.
Оказывается, курение вредит не только вам, но и вашему питомцу, который вынужденно вдыхает сигаретный дым, находясь рядом с курильщиком. По словам Голубева, это очень негативно влияет на иммунную систему животных, поэтому отказ от курения поможет сохранить здоровье собаки.

Правильный рацион и другие советы

Но самая главная рекомендация, которую дает кинолог — правильный рацион. По словам Голубева, на корме экономить нельзя, поскольку некачественная еда может понизить иммунитет собаки. А вот витаминные добавки без консультации ветеринара питомцу лучше не давать, подчеркивает специалист.
Для профилактики заболеваний собаке также нужны подвижность, полноценные прогулки на свежем воздухе. Кроме того, не следует забывать о прививочном календаре.
Ранее Голубев рассказал о метеочувствительности некоторых животных. Не только хозяева, но и их питомцы могут испытывать недомогания, быть более или менее активны на фоне изменения погодных условий. Наиболее чувствительны к изменениям погоды и атмосферного давления пожилые животные с болезнями суставов и сердечно-сосудистой системы.
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