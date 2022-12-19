https://crimea.ria.ru/20221219/kak-ne-prostudit-sobaku-i-pri-chem-zdes-kurenie--kinolog-1125999615.html

Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог

Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог

Если ваша собака стала вялой и грустной, отказывается от еды, а ее шерсть потускнела, скорее всего питомец заболел. Необычную рекомендацию как не простудить... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T20:53

2022-12-19T20:53

2022-12-19T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Если ваша собака стала вялой и грустной, отказывается от еды, а ее шерсть потускнела, скорее всего питомец заболел. Необычную рекомендацию как не простудить животное в холодное время года дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает "Радио1". Откажитесь от куренияЧтобы зимой собака меньше болела, нужно соблюдать несколько правил повышения иммунитета у домашнего животного.Оказывается, курение вредит не только вам, но и вашему питомцу, который вынужденно вдыхает сигаретный дым, находясь рядом с курильщиком. По словам Голубева, это очень негативно влияет на иммунную систему животных, поэтому отказ от курения поможет сохранить здоровье собаки.Правильный рацион и другие советыНо самая главная рекомендация, которую дает кинолог — правильный рацион. По словам Голубева, на корме экономить нельзя, поскольку некачественная еда может понизить иммунитет собаки. А вот витаминные добавки без консультации ветеринара питомцу лучше не давать, подчеркивает специалист.Для профилактики заболеваний собаке также нужны подвижность, полноценные прогулки на свежем воздухе. Кроме того, не следует забывать о прививочном календаре.Ранее Голубев рассказал о метеочувствительности некоторых животных. Не только хозяева, но и их питомцы могут испытывать недомогания, быть более или менее активны на фоне изменения погодных условий. Наиболее чувствительны к изменениям погоды и атмосферного давления пожилые животные с болезнями суставов и сердечно-сосудистой системы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака СарделяКому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказКакие специи нельзя добавлять в еду собак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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