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Какие специи нельзя добавлять в еду собак
Какие специи нельзя добавлять в еду собак - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Какие специи нельзя добавлять в еду собак
Добавление специй и усилителей вкуса в корм питомцев может вызвать серьезные проблемы с пищеварительной системой животного. Об этом со ссылкой на президента... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T08:23
2022-10-06T08:23
2022-10-06T08:23
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Добавление специй и усилителей вкуса в корм питомцев может вызвать серьезные проблемы с пищеварительной системой животного. Об этом со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева сообщает Агентство новостей "Москва".По словам специалиста, не все специи и травы, которые безвредны для людей, являются таковыми для собак."Некоторые могут вызывать серьезные отравления, рвоту и боли в желудке у питомца. Кто-то покупает собакам специальные приправы, которые делают корм более привлекательным, а кто-то может предложить кусочек мяса со своего стола, сильно приправленный специями, не подозревая, какой вред это может нанести организму питомца", - отметил Голубев."Не нужно и подсаливать собачью еду, потому что вам кажется, что так будет вкуснее. Соль вызывает обезвоживание организма, что особенно опасно в жаркое время года. Избыток соли может негативно повлиять на почки и сердце питомца", - подчеркнул специалист.Вредны для здоровья собак также лук, чеснок и мускатный орех, перечислил кинолог. При систематическом употреблении продуктов, где есть лук или чеснок, у питомца может развиться анемия."А мускатный орех может вызвать дезориентацию, обезвоживание, высокое давление и судороги", - добавил Голубев.Но если все же хозяин хочет разнообразить питание четвероногого друга, то можно приправить еду сушеной петрушкой или укропом, а также добавить щепотку розмарина или базилика."Помните, что собаки не нуждаются в специях. Если вы хотите разнообразить рацион питомца, делайте это без человеческих продуктов, попробуйте предложить любимый корм той же линейки, только с другим вкусом", - заключил президент Российской кинологической федерации.Ранее Голубев рассказал о причинах резкого изменения поведения собак. По его словам, нехарактерные проявления в поведении животного могут сигнализировать о плохом самочувствии или стрессе.
https://crimea.ria.ru/20220516/kak-uberech-sobaku-ot-otravleniya-na-ulitse-i-doma--kinolog-1123234708.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, общество
Какие специи нельзя добавлять в еду собак
Кинолог Голубев предостерег от добавления специй в еду собак
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым.
Добавление специй и усилителей вкуса в корм питомцев может вызвать серьезные проблемы с пищеварительной системой животного. Об этом со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева сообщает Агентство новостей "Москва"
.
По словам специалиста, не все специи и травы, которые безвредны для людей, являются таковыми для собак.
"Некоторые могут вызывать серьезные отравления, рвоту и боли в желудке у питомца. Кто-то покупает собакам специальные приправы, которые делают корм более привлекательным, а кто-то может предложить кусочек мяса со своего стола, сильно приправленный специями, не подозревая, какой вред это может нанести организму питомца", - отметил Голубев.
Например, острый перец может вызвать у собаки раздражение кожи и глаз, слизистых кишечника и желудка. И если питомец регулярно употребляет приправленную перцем пищу, у него могут начаться гастрит или даже язва желудка. Соль – тоже далеко не лучшая добавка для собак.
"Не нужно и подсаливать собачью еду, потому что вам кажется, что так будет вкуснее. Соль вызывает обезвоживание организма, что особенно опасно в жаркое время года. Избыток соли может негативно повлиять на почки и сердце питомца", - подчеркнул специалист.
Вредны для здоровья собак также лук, чеснок и мускатный орех, перечислил кинолог. При систематическом употреблении продуктов, где есть лук или чеснок, у питомца может развиться анемия.
"А мускатный орех может вызвать дезориентацию, обезвоживание, высокое давление и судороги", - добавил Голубев.
Но если все же хозяин хочет разнообразить питание четвероногого друга, то можно приправить еду сушеной петрушкой или укропом, а также добавить щепотку розмарина или базилика.
"Помните, что собаки не нуждаются в специях. Если вы хотите разнообразить рацион питомца, делайте это без человеческих продуктов, попробуйте предложить любимый корм той же линейки, только с другим вкусом", - заключил президент Российской кинологической федерации.
Ранее Голубев рассказал о причинах резкого изменения поведения собак
. По его словам, нехарактерные проявления в поведении животного могут сигнализировать о плохом самочувствии или стрессе.